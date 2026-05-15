Alemania con alma: cinco ciudades para descubrir que quizá ese país no es como creías

Más allá de las grandes ciudades y de algunos lugares turísticos más conocidos, Alemania todavía es un país con mucho que descubrir para los viajeros españoles: paisajes maravillosos y ciudades rebosantes de historia y de belleza monumental esperan a aquel que quiera adentrarse por rutas menos trilladas.

Además, salirse de los destinos más habituales permite también ver una cara distinta del país, una Alemania más amigable, en la que los comercios no son cadenas internacionales, las ciudades son lugares perfectos para pasear, las interacciones resultan más auténticas y, en definitiva, cuando volvemos a casa tenemos la sensación inconfundible de que hemos profundizado más en la verdadera naturaleza de Alemania y en la forma de ser y vivir de los alemanes.

Esta es una parte de la propuesta de Historic Highlights of Germany, una asociación de 17 ciudades germanas que, además, aportan un patrimonio histórico, cultural y monumental impresionante, con alguno de los monumentos más valiosos de todo el país.

Desde Friburgo en el sur hasta Lübeck en el norte, desde Aquisgrán en el oeste a Potsdam en el este, se trata de destinos que merecen un viaje distinto. Y para poder acercarnos a todas ellas hemos diseñado cuatro rutas que iremos presentando en El Placer de Viajar y en Libertad Digital durante los próximos meses.

La primera de estas rutas incluye cinco ciudades apasionantes en el este de Alemania –Tréveris, Wiesbaden, Bonn, Coblenza y Aquisgrán– y es un ejemplo perfecto de las características que tienen y las posibilidades que ofrecen los destinos de Historic Highlights of Germany para unas vacaciones por el país: los traslados entre una y otra nos llevarán una hora y media como máximo y, sobre todo, descubriremos lugares absolutamente maravillosos.

Tréveris: historia en cada paso

Empezamos por Tréveris, una ciudad ligada como pocas a su pasado como gran urbe romana: fundada por Augusto tuvo tal importancia en el imperio que llegaron a llamarla "la segunda Roma" y guarda algunos monumentos impresionantes, como la Basílica de Constantino, que era el salón del trono de dicho emperador y es la sala más grande de la Antigüedad que ha llegado a nuestros días: sesenta y siete metros de largo, veintisiete de ancho y treinta de altura.

También está en Tréveris la famosa Porta Nigra, uno de los legados históricos más conocidos de Alemania: es una bellísima puerta con la piedra ennegrecida, uno de los monumentos más famosos de Alemania. Tiene una historia curiosa: después del año 1000 se convirtió en una iglesia con dos niveles, hasta que a principios del XIX Napoleón mandó destruir la iglesia y devolverle el aspecto original.

Hay un par de termas interesantes, un anfiteatro que era parte de la muralla… pero quizá lo más curioso sea ir descubriendo cómo se mezclan las distintas etapas de la historia, cómo las cosas de distintos siglos conviven. Por ejemplo, la Basílica de Constantino tiene pegado pared con pared un precioso palacio renacentista con fachada rococó. La espléndida catedral es otro buen ejemplo: en su mayor parte es románica, pero el corazón del edificio es del siglo IV y hay cosas de varias épocas: altares barrocos, un claustro gótico y un rincón rococó realmente llamativo. Y por supuesto es enorme y bellísima, impresionante de verdad.

Una estancia en Tréveris se puede y se debe completar paseando por su delicioso casco viejo –no se pierdan la maravillosa Plaza del Mercado, en la que los locales se encuentran por las tardes para tomar un poco de vino y charlar–, visitando alguna de sus interesantes bodegas y, por supuesto, disfrutando de una cerveza y un poco de comida tradicional en alguno de los estupendos biergarten que se pueden encontrar, algunos incluso junto a la catedral y disfrutando de las vistas.

Wiesbaden: termas, teatro y Dostoyevski

Wiesbaden es la segunda etapa de nuestra ruta. Se trata de uno de esos lugares balnearios en los que encontramos ese ambiente relajado y exquisito, un poco decimonónico, que se convierte en toda una experiencia de placer. Además, tiene una arquitectura muy interesante: como creció mucho a principios del siglo XX está llena de edificios en los estilos arquitectónicos tan agradecidos de esa época, con un cierto parecido a los que vemos en el primer tramo de la Gran Vía. Una profusión de pequeñas joyas que han hecho que se la conozca como la "perla del historicismo".

El más llamativo de todos es la Kurhaus: tan grande y majestuoso que parece un palacio, de estilo neoclásico con elementos art nouveau. Es como un centro cultural y de convenciones, pero de auténtico lujo. Tiene salas de conciertos –una con más de 1.300 localidades y espectacular–, espacios dedicados a la cultura, para eventos y un casino por el que en su día pasó un visitante muy famoso: Fiódor Dostoyevski, que escribió en la ciudad el primer capítulo de Crimen y castigo y que se basó en sus experiencias en Wiesbaden y otros lugares de Alemania para escribir El jugador.

Por supuesto, no hay que dejar de visitar los baños, que en cierto sentido son el corazón de la ciudad. Si preferimos el típico lugar con historia las termas del Kaiser Federico son la opción perfecta: clásicos, elegantes y muy decorados, sólo asomarnos al vestíbulo nos dejará con la boca abierta. Si se prefiere algo menos historicista, las termas de Aukammtal son más modernas y tienen alguna piscina abierta al exterior.

Además, Wiesbaden cuenta con una vida cultural realmente rica y con algunos hitos como el Teatro Estatal de Hesse, que es considerado uno de los más importantes de Alemania y también es uno de los más bonitos. Como en la Kurhaus o en las termas, el hall es verdaderamente espectacular, en este caso en un estilo rococó apabullante. Por último, no hay que dejar de subir en el delicioso funicular de 1888 que todavía se mueve con un sistema de agua.

Bonn: recordando la RFA

En poco más de hora y media de trayecto llegaremos a una ciudad especial, que tiene una característica curiosa y poco común: como recordarán los que tengan ya algunos años, Bonn era la capital de la República Federal Alemana y lo fue desde 1949 hasta la reunificación del país en 1991.

Así que una de las cosas interesantes que se pueden visitar es una herencia directa de este pasado: Villa Hammerschmidt, que era la residencia oficial del presidente. Es una casa bonita, pero relativamente modesta, con un jardín precioso y vistas increíbles al Rin, pero sobre todo es de uno esos sitios en los que sientes que estás visitando la historia.

La ciudad tiene un par de museos interesantes y, de hecho, uno es de visita obligada no sólo por sus exposiciones sino por su relación con esa época del pasado. Se trata del Museo Koenig, que es de historia natural. Precioso en su aire un tanto naíf, está en un edificio de primeros del siglo XX que después de la Segunda Guerra Mundial era el único grande que quedaba en pie, así que allí se reunió la Asamblea Constituyente y durante unos meses fue la oficina del canciller, un grande de la historia europea como Konrad Adenauer, cuyo despacho todavía se puede visitar.

Y hablando de grandes, en Bonn nació nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven y en el mismo lugar en el que vino al mundo está la Casa Beethoven, que es un museo pero también una institución cultural en la que se dan conciertos, se estudia la figura, hay un archivo…

La exposición incluye instrumentos, documentos, un montón de curiosidades y, por supuesto, objetos que pertenecieron al genio, entre ellos uno realmente llamativo: un escritorio que perteneció a Beethoven y que después compró y usó Stefan Zweig, un auténtico atracón de mitomanía en forma de mesa.

Además, muy cerca de la ciudad están los Palacios de Augustusburg y Falkenlust, que son una auténtica maravilla, quizá el rococó más espectacular de Europa, Patrimonio Mundial y una visita imprescindible.

Coblenza: de ríos, fortalezas y castillos

Nuestra cuarta ciudad, Coblenza, está marcada completamente por los ríos. De hecho, su nombre deriva de la palabra confluencia, porque allí se unen el Rin y el Mosela, en un lugar que se llama la Esquina de los Alemanes porque allí tenía el cuartel general la Orden Teutónica.

Ver cómo el Mosela desemboca en el Rin ya es de por sí bellísimo, pero además el lugar tiene un monumento francamente espectacular, con una estatua enorme del emperador Guillermo I –que se repuso en los años 90 tras haber sido destruida en la Segunda Guerra Mundial– y unas vistas preciosas sobre la unión de los dos ríos.

Al otro lado del Rin está la Fortaleza de Ehrenbreitstein, que es espectacular, realmente enorme. Fue construida por los prusianos en un espacio en el que había habido fortificaciones desde mucho antes y hoy en día es una mezcla curiosa de cosas: hay zonas que se visitan para ver cómo eran las instalaciones militares, otras en las que se hacen exposiciones e incluso una parte en la que te enseñan cómo vivió allí la gente, porque después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron apartamentos dentro del recinto.

Además, las vistas que tiene la fortaleza son espectaculares, tanto desde lo alto como desde el teleférico con el que se sube, que pasa por encima del río y es una auténtica gozada.

Hay un par de castillos más de los que es imprescindible hablar: el primero es el Palacio de los Príncipes Electores, que en este caso era el arzobispo de Tréveris y que está en una explanada frente al Rin. Es realmente imponente. El segundo está fuera de Coblenza, pero muy cerquita de la ciudad, río arriba. Se trata del Castillo de Stolzenfels. Situado en un alto mirando al Rin, es uno de los más bonitos y conocidos de todo su curso, considerado como el ejemplo perfecto de esas fortalezas románticas.

Por último, no dejen de recorrer el centro de la ciudad, con mucho encanto, cafés y restaurantes que se llenan en cuanto el sol brilla un poco, tiendas artesanales en las que uno no puede resistirse a entrar…

Aquisgrán: el legado de Carlomagno

Aquisgrán tiene una cosa que es absolutamente excepcional: su catedral. Su parte más antigua y hermosa es de finales del siglo VIII, es decir, supera los 1.200 años y, además, la mandó construir Carlomagno. Estaba pensada como un símbolo de poder y lo fue durante cientos de años: allí se coronaron los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el siglo XVI.

Es un espacio muy llamativo, de gran altura y de forma octogonal, con dos galerías de grandes arcos que se asoman a la parte baja. Más tarde, ya en el siglo XIX, se cubrieron los techos de unos mosaicos bellísimos. El conjunto es de verdad impresionante.

Además, a un lado del octógono está una ampliación gótica, muy bonita, con enormes vidrieras que se hizo ya en el siglo XIV. En esta zona hay un sarcófago con los restos de Carlomagno y un altar en el que están varias reliquias, entre ellas el manto de la Virgen y los pañales de Jesucristo. Todavía hay una cosa más: junto a la catedral encontramos un museo con su tesoro que de verdad es impresionante, con unos relicarios de oro, plata y piedras preciosas increíbles y algunos cuadros francamente buenos.

Siguiendo con el legado de Carlomagno, el Ayuntamiento de la ciudad es un edificio de exterior gótico espectacular y un interior precioso en varios estilos. Se levanta sobre lo que era el palacio del emperador y actualmente se entrega allí el premio Carlomagno, que es uno de los más prestigiosos de Europa, en una ceremonia que se celebra en una gran sala de aire gótico.

Junto a él está el Centro Carlomagno, que es un museo de historia de la ciudad, muy recomendable porque si algo tiene Aquisgrán es historia y también porque casi todo lo que se ve son piezas originales y algunas, como es lógico, espectaculares.

Por último, Aquisgrán es también una oportunidad para pasear por otro de esos centros históricos bonitos y con mucha personalidad, con tiendas, restaurantes y cafés con encanto y pastelerías preciosas en las que venden los printen, el sabroso y colorido dulce típico.

En definitiva, en poco más de 500 kilómetros hemos encontrado cinco destinos que comparten ese sabor histórico, monumentos sorprendentes y cierto savoir faire que nos pueden hacer disfrutar de un viaje único y, sobre todo, descubrir una Alemania distinta, bellísima, llena de historia y, aunque suene extraño decirlo así, con alma.