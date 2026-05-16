Aquí nació todo: el viaje a la cuna del blues, el jazz y el rock

En esta nueva entrega de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital conducido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, se propone un recorrido fascinante por la geografía de los sonidos y los sabores, desde el caudaloso río Misisipi hasta los pies del Pirineo aragonés.

El episodio comienza con un guiño a la mítica figura de Louis Armstrong para introducir una propuesta de viaje diferente: los cruceros adults only de la naviera Virgin Voyages. Eva Sanchidrián, de Mundomar Cruceros, explica cómo esta compañía, propiedad del magnate Richard Branson, ha buscado romper con los moldes tradicionales de la navegación turística, eliminando los grandes bufés y las formalidades clásicas para centrarse en una experiencia moderna donde la gastronomía de alta gama y la socialización entre adultos son los pilares fundamentales.

La propuesta veraniega de estos cruceros destaca por sus itinerarios por el Mediterráneo con puerto base en Barcelona, facilitando el acceso a los viajeros españoles sin necesidad de vuelos adicionales. Según Sanchidrián, la oferta incluye menús diseñados por chefs de estrellas Michelin, clases de fitness y una vibrante vida nocturna con salas privadas de karaoke. Como incentivo especial para los oyentes de esRadio, se anuncia un descuento exclusivo y créditos a bordo para disfrutar de la experiencia premium de esta naviera, que aspira a ser un destino en sí mismo más allá de las escalas en los puertos mediterráneos.

El núcleo central del programa cuenta con la presencia de la periodista Elena Ortega, quien presenta su libro Ruta 61: Un Viaje Sonoro Siguiendo el Misisipi, publicado por Anaya Touring. Esta obra no es solo una guía práctica, sino un relato personal que recorre el corazón musical de Estados Unidos. Ortega decidió realizar la ruta de sur a norte, desde Nueva Orleans hasta el nacimiento del río en Minnesota, siguiendo el camino inverso de la Great Migration de los músicos afroamericanos. A lomos de un Mustang negro, la autora explora cómo el jazz, el blues, el country y el rock and roll fueron evolucionando y electrificándose en ciudades clave como Memphis, Nashville, San Luis y Chicago.

Durante la charla, Ortega destaca la hospitalidad del pueblo estadounidense en la América profunda, desmontando prejuicios sobre la recepción a los extranjeros. Entre las anécdotas del libro, resalta la visita al Delta del Misisipi, donde revive la leyenda de Robert Johnson y su supuesto pacto con el diablo en un cruce de caminos. El viaje también incluye paradas obligatorias en Tupelo, cuna de Elvis Presley, y Memphis, donde Graceland, la mansión de el Rey del Rock, sigue siendo un lugar de peregrinación multitudinaria cada mes de agosto. La autora describe cómo el paisaje sonoro cambia al llegar a Nashville, donde las nuevas generaciones buscan el éxito siguiendo los pasos de Taylor Swift.

Hacia el final de la ruta, el libro de Ortega se adentra en San Luis, con su icónico arco que simboliza la puerta hacia el oeste, y Minneapolis, ciudad natal de Bob Dylan y centro de operaciones de Prince. La autora subraya que el viaje culmina en el lago Itasca, en el norte de Minnesota, donde el Misisipi nace como un humilde riachuelo que contrasta con su potencia final en el sur. Esta travesía permite comprender cómo la identidad cultural de una nación se ha forjado a través de sus carreteras y sus ritmos, una experiencia que Elena Ortega logra transmitir con una emotividad que va más allá de lo puramente informativo.

Finalmente, el programa regresa a España para reivindicar Huesca, una de las capitales de provincia menos visitadas pero con un patrimonio histórico envidiable. Kelu Robles describe la ciudad como la antesala del Pirineo aragonés, destacando lugares como la Plaza de Navarra, el Círculo Oscense y la imponente Catedral, cuya estructura interna recuerda a un complejo puzzle arquitectónico. No se olvida la mención a la gastronomía altoaragonesa, que cuenta con ocho estrellas Michelin en la provincia. Se recomienda encarecidamente la visita a pastelerías locales como La Paca de Raúl Bernal, y degustar platos tradicionales como el ternasco, las chiretas o los espárragos montañeses, completando así un episodio que celebra el viaje como una fuente inagotable de placer para los sentidos.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.