Llega a España la histórica bebida americana de los 23 sabores: formatos y variedades

Suntory Beverage & Food Iberia (SBFI) asume la producción y comercialización en el mercado español de Dr Pepper, el refresco más antiguo de Estados Unidos, que iniciará su desembarco en el canal de retail. La operación consolida la expansión europea de la marca tras la firma de una nueva fase de colaboración estratégica entre Keurig Dr Pepper (KDP) y la filial europea del grupo nipón Suntory, un movimiento orientado a acelerar su crecimiento en 15 mercados del continente.

El despliegue comercial en el territorio nacional contempla la distribución del producto en formatos de lata de 33 cl y botella PET de 1,5 litros. La gama se estructurará en torno a sus dos referencias principales, la versión Regular y la variante Zero Azúcar, con el objetivo de captar el segmento de jóvenes adultos que demandan alternativas diferenciadas dentro de la categoría de bebidas carbonatadas.

Expansión en quince mercados europeos

La llegada de la enseña estadounidense a los lineales españoles se produce bajo el paraguas de un acuerdo internacional que busca potenciar la presencia de Dr Pepper en geografías de alto potencial. El director general para Canadá y Europa de Keurig Dr Pepper, Ryan Bahadur, ha señalado que la ampliación del pacto permite "aprovechar el impulso ya existente en mercados europeos clave, llegar a más consumidores y llevar marcas icónicas a mercados de alto potencial como España".

La marca, que permanece en el mercado estadounidense desde 1885, fundamenta su penetración comercial en una receta única basada en una mezcla secreta de 23 sabores, posicionándose como la alternativa principal a los refrescos de cola tradicionales de la competencia global.

Alianza para el canal de alimentación

El fabricante de bebidas incorpora este activo a su portafolio de retail, donde ya gestiona marcas propias como Schweppes, La Casera, TriNa o Sunny Delight. El consejero delegado de Suntory Beverage & Food Iberia, Javier Valle Goyanes, ha afirmado que la incorporación representa "un hito importante" para su catálogo y destaca que el producto ofrece "una alternativa a la creciente búsqueda de experiencias diferenciadas de sabor por parte del consumidor español".

La compañía japonesa encuadra este lanzamiento dentro de su estrategia de diversificación para el mercado ibérico, donde también mantiene la distribución de la marca energética Celsius desde el año 2026 y el negocio de los refrescos de PepsiCo en el canal de hostelería desde hace más de una década.

El peso global de los dos gigantes del sector

La operación une las capacidades de dos de las corporaciones más relevantes del sector del gran consumo. Keurig Dr Pepper, que cotiza en el mercado tecnológico Nasdaq, cuenta con una plantilla superior a los 50.000 empleados y factura un portafolio de más de 150 marcas que incluye firmas como Canada Dry, 7UP o el sistema monodosis de café Keurig en Norteamérica.