Tres destinos de fin de semana para vivir en primera persona la historia de España

España es un país en el que la historia no solo se estudia, sino que se vive en las calles, las plazas y las tradiciones que siguen marcando el calendario de muchos pueblos y ciudades. Cada fin de semana, distintas localidades recuperan episodios del pasado, celebran sus raíces o transforman su patrimonio en experiencias abiertas al público.

En este contexto, Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio propone una nueva ruta cultural con tres destinos que viajan del medievo a la tradición ganadera y a las historias de amor de la corte: Monzón, Valverde de Leganés y Sevilla.

Monzón viaja al medievo con Jaime I

Del 22 al 24 de mayo, Monzón (Huesca) acoge la vigésimo tercera edición del homenaje templario a Jaime I y Guillem de Montrodón, una recreación histórica que recuerda la estancia del futuro rey Jaime I el Conquistador durante su infancia, entre 1214 y 1217, bajo la tutela de la Orden del Temple.

La localidad se transforma durante esos días con desfiles templarios, representaciones teatrales, danzas medievales, pasacalles y combates escénicos que buscan acercar este episodio histórico al público.

También se incorporan actividades gastronómicas como catas y maridajes, que completan una programación pensada para sumergir al visitante en la época medieval.

Valverde de Leganés celebra la trashumancia

La segunda parada de la agenda se sitúa en Valverde de Leganés (Badajoz), donde del 22 al 24 de mayo se celebra la feria "Vive la Trashumancia y Feria del Queso Artesano".

El evento rinde homenaje a la ganadería tradicional y a los pastores, protagonistas de una práctica clave en la España rural: la trashumancia, el desplazamiento estacional del ganado en busca de pastos.

La programación incluye exposiciones de ganado para subasta, concursos gastronómicos, degustaciones de queso, pasacalles musicales y conciertos distribuidos por el municipio.

Además, la feria —declarada de interés turístico regional desde 2023— suma actividades como una concentración de coches clásicos y otras propuestas culturales vinculadas al entorno rural.

Sevilla y las historias de amor de la corte

La tercera propuesta lleva a Sevilla, donde el 30 de mayo a las 21:00 horas se celebrará la ruta cultural "Sevilla bodas", un recorrido por el centro histórico que conmemora los 500 años del enlace entre Carlos V y la princesa Isabel de Portugal.

El itinerario propone descubrir 15 historias de amor y episodios de la corte vinculados a personajes históricos como Diego de Velázquez, Eugenia de Montijo, Napoleón III, María de las Mercedes o Alfonso XII.

Se trata de una ruta que recupera anécdotas y relaciones históricas que forman parte del imaginario sevillano, acercando la historia desde una perspectiva narrativa y urbana.