El ritmo de vida actual y la falta de tiempo han transformado las cocinas de los hogares españoles, donde los fogones han pasado, en muchos casos, a ser un mero objeto de decoración. Ante la necesidad de mantener una dieta equilibrada sin pasar horas cocinando, el sector de la comida preparada de calidad —conocida en el sector hostelero como quinta gama— vive un auténtico boom en España. Según datos recientes de la consultora NielsenIQ, el consumo de platos listos para comer ha crecido por encima del 10 % anual, consolidándose como una de las opciones preferidas por los consumidores que buscan salud y conveniencia.

En la vanguardia de esta revolución se sitúa Wetaca. La compañía fundada por Efrén Álvarez y Andrés Casal, que nació en 2014, ha logrado transformar la planificación nutricional de las familias a través de un modelo de suscripción semanal flexible. Las cifras avalan su éxito: la marca ya supera los 250.000 clientes entre España y Alemania (país donde desembarcaron a principios de 2025) y ha cocinado más de 14,6 millones de platos desde sus inicios.

Madrid, locomotora del consumo sin aditivos

Dentro del mapa nacional, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la región con mayor tracción y recurrencia en este tipo de alimentación. Más de 55.788 madrileños han probado ya este servicio, lo que representa el 33 % del total de suscriptores de la firma.

Platos preparados de Wetaca.

Los consumidores madrileños han devorado más de 3,9 millones de platos en la última década, lo que equivale al 27,05 % de la producción total de la compañía, situando a la región a la cabeza del consumo de proximidad, seguida muy de cerca por Barcelona y Valencia.

El perfil del consumidor actual ya no busca el ultraprocesado clásico de supermercado, sino una alternativa que replique el efecto madre: comida casera, sin aditivos ni conservantes artificiales, y cocinada desde cero.

La despensa madrileña como base del éxito

Para mantener el sabor tradicional a gran escala (actualmente preparan más de 80.000 platos a la semana), la clave radica en la cadena de suministro. Wetaca ha apostado de forma decidida por el producto de cercanía, adquiriendo sus materias primas directamente en huertas, granjas y proveedores locales de la Comunidad de Madrid.

Entre sus aliados estratégicos en la región destacan firmas de larga trayectoria en el tejido empresarial madrileño como Racionero, especialistas con más de 60 años de experiencia en la selección de legumbres de alta calidad; Norteños, compañía cárnica con más de 40 años de historia, referencia en el tratamiento y maduración de vacuno; o Avismosa, grupo centenario dedicado a la avicultura, proveedor de la carne de pollo y huevos de la marca.

La comida semanal, en tu casa.

Con estos ingredientes se elaboran recetas que viajan desde el corazón de la Península hacia miles de mesas en España, tales como las lentejas estofadas con chorizo, las alubias con jamón y butifarra negra, el pollo asado a la peruana o guiños a la gastronomía local como el pollo con salsa brava.

Sustituir al conservante

El secreto de la conservación de estos platos —que aguantan perfectamente varios días en la nevera con sus cualidades intactas— no está en la química, sino en la física. Tras un cocinado lento que respeta los tiempos de cada guiso, los platos se someten a un proceso de enfriamiento rápido controlado. Esta técnica permite abatir la temperatura protegiendo las texturas, jugos y nutrientes, simulando el efecto de un plato recién terminado una vez que el cliente lo calienta en el microondas.

"El objetivo es ser la cocina de casa fuera de casa, cocinando sin prisas y con ingredientes reconocibles para que el cliente no tenga que preocuparse por comer bien en su día a día", explica Efrén Álvarez, co-CEO y cofundador de la empresa.

El menú de la tradición a la tendencia

El mercado de la comida preparada actual exige dinamismo. Por ello, las cartas de este tipo de plataformas se renuevan cada siete días para evitar la monotonía del consumidor. Para la semana en la que he realizado el artículo, la propuesta gastronómica combina el recetario de cuchara de toda la vida con guiños internacionales y de vanguardia.

Lentejas estofadas con chorizo

lasagna alla bolognese , un plato bien ejecutado, con una bechamel perfecta y una carne aliñada con mucho sabor.

, un plato bien ejecutado, con una bechamel perfecta y una carne aliñada con mucho sabor. Arroz meloso pollo y verduras

Arroz de ternera y setas

Pollo asado a la peruana , con el toque latino que le otorga un sabor que se sale del tradicional mediterráneo.

, con el toque latino que le otorga un sabor que se sale del tradicional mediterráneo. linguine con tomate cremoso, langostinos y tomates cherry , perfecto para quitarte el mono de pasta y con el punto de cocción de la pasta perfecta.

, perfecto para quitarte el mono de pasta y con el punto de cocción de la pasta perfecta. Carrilleras guisadas al Pedro Ximénez , un muy buen plato que hará las delicias de los amantes de los guisos a fuego lento y con el toque inconfundible que le da a la salsa el PX.

, un muy buen plato que hará las delicias de los amantes de los guisos a fuego lento y con el toque inconfundible que le da a la salsa el PX. Fabes con compango , para los amantes de la cuchara en los últimos días de temporada.

, para los amantes de la cuchara en los últimos días de temporada. Albóndigas con salsa fricandó, champiñones y arroz , un plato muy completo, con una carne de calidad y una salsa estupenda que acompaña a la perfección al arroz.

, un plato muy completo, con una carne de calidad y una salsa estupenda que acompaña a la perfección al arroz. Flan de queso con caramelo de café.

Carrilleras guisadas.

Además, la cantidad de las raciones es perfecta para convertirlo en plato único –entre 420 y 500 g– o acompañarlo, ahora que empieza el buen tiempo, con una ensalada ligera o un gazpacho. En la propia web puedes ver el valor nutricional y la elaboración de cada plato para aquellos que estén más pendientes de llevar una dieta equilibrada.

Los táperes de Wetaca listos para consumir

El sector del ready-to-eat ya no es una solución de emergencia para salir del paso; se ha convertido en una alternativa estructural para miles de hogares que se niegan a renunciar a la cocina tradicional, delegando el tiempo de cocinado en talleres profesionales que priorizan el producto local.

Funciona por suscripción y el precio dependerá de los platos que quieras para tu primera entrega. Ese será el precio de tu suscripción. A partir de ahí, recibirás cada semana platos adaptados a tus gustos y su precio si no haces cambios nunca superará el de tu primer pedido. Podrás elegir platos desde 6,69€/comida. Podrás pausar entregas si alguna semana no necesitas que te hagamos la comida y lo podrás hacer las veces que quieras y en todo momento.

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Datos de interés

Wetaca

Página web: www.wetaca.com

Dirección: Paseo del Pintor Rosales, 52 (Madrid)

Tique medio: Entrantes y postres, 3,10 €; comidas, 6,69 € (funciona por suscripción).

Valoración: 6,5 fogones