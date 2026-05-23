La fórmula para viajar sin pagar alojamiento que triunfa entre los amantes de los animales

Viajar sin asumir el coste del alojamiento es una posibilidad real gracias al housesitting, una práctica que conecta a propietarios de viviendas con mascotas y viajeros dispuestos a cuidarlas durante su ausencia. A cambio, el cuidador se instala en la casa y puede permanecer en el destino durante días o incluso meses, dependiendo del acuerdo. Esta fórmula se ha consolidado como una alternativa dentro del turismo colaborativo y gana presencia entre quienes buscan estancias más largas y económicas.

En qué consiste el intercambio

El housesitting es un sistema sencillo de intercambio: el propietario se ausenta por vacaciones, trabajo u otros motivos y deja su vivienda y sus animales bajo el cuidado de una persona externa. A cambio, el viajero no paga alojamiento, pero asume la responsabilidad de atender a las mascotas y mantener el hogar en buenas condiciones.

Este modelo encaja con el llamado slow travel, una forma de viajar que prioriza la estancia prolongada en un mismo destino frente a los desplazamientos constantes entre ciudades o países.

El papel de las mascotas en la experiencia

Aunque el acceso a la vivienda es uno de los grandes atractivos, el centro del acuerdo son los animales. Perros, gatos u otras mascotas requieren atención diaria, alimentación y rutinas específicas que el cuidador debe respetar.

En muchos casos también se incluyen tareas adicionales como regar plantas, recoger el correo o supervisar aspectos básicos del mantenimiento del hogar. Esto hace que la experiencia esté completamente condicionada por las necesidades del animal y la organización del propietario.

Duración flexible según cada acuerdo

La estancia en housesitting no tiene una duración fija. Puede tratarse de estancias cortas de unos pocos días o de periodos más largos que se prolongan durante semanas o meses, en función de la ausencia del dueño y del acuerdo establecido entre ambas partes.

Esta flexibilidad permite adaptarse tanto a escapadas puntuales como a viajes prolongados, lo que ha contribuido a la expansión de esta modalidad en diferentes países.

Plataformas que conectan a propietarios y cuidadores

El crecimiento del housesitting ha impulsado la aparición de plataformas internacionales que facilitan el contacto entre usuarios. Estas herramientas permiten crear perfiles, filtrar búsquedas por destino y fechas, y gestionar solicitudes.

En la mayoría de los casos, el acceso requiere una cuota anual que funciona como filtro de seguridad y permite participar en las ofertas disponibles.