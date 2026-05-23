Sin tópicos ni errores de IA: por qué esta ciudad asturiana es un secreto a voces para turistas

Esta edición de El Placer de Viajar, el espacio dedicado al turismo de esRadio y Libertad Digital, arranca mirando hacia el norte de España. Carmelo Jordá y Kelu Robles ponen en valor la ciudad asturiana de Avilés, reivindicando su atractivo histórico, cultural y gastronómico frente a ciertas valoraciones erróneas difundidas recientemente por contenidos generados mediante inteligencia artificial.

Lejos de esos tópicos, Avilés aparece en el programa como una de las ciudades con más personalidad de Asturias. Su casco histórico medieval conserva intacto el encanto de calles porticadas como Galiana o Herrería, donde sobreviven fachadas coloridas y soportales tradicionales que recuerdan el pasado comercial e industrial de la localidad. Esa convivencia entre patrimonio y modernidad tiene uno de sus máximos exponentes en el Centro Niemeyer, la única obra del arquitecto brasileño Óscar Niemeyer en España, convertido además en motor de revitalización cultural para toda la ría.

El recorrido por la ciudad destaca también algunos de sus edificios civiles más emblemáticos, como el palacio de Valdecarzana —considerado el inmueble civil más antiguo de Asturias— o el palacio de Balsera, hoy sede del conservatorio. La gastronomía ocupa igualmente un lugar destacado: la longaniza avilesina y las tradicionales marañuelas se presentan como dos imprescindibles para cualquier visitante. El programa recomienda además acercarse a la playa de Salinas y disfrutar de espacios tan populares como las Cuevas de San José, conocidas por platos típicos asturianos como el pixín.

Tras la parada en Asturias, el podcast se traslada a Alemania para recorrer cinco ciudades cargadas de historia gracias a la colaboración con la asociación Historic Highlights of Germany. El itinerario propone un viaje que enlaza herencia romana, pasado imperial y reconstrucción contemporánea.

La primera escala es Tréveris, antigua capital imperial en tiempos de Constantino y conocida durante siglos como la "segunda Roma". Allí sobresalen monumentos como la Basílica de Constantino, concebida originalmente como salón del trono y reutilizada hoy como templo protestante, además de la célebre Porta Nigra, símbolo de la ciudad y ejemplo vivo de la evolución arquitectónica desde la época romana hasta las intervenciones napoleónicas.

La ruta continúa en Wiesbaden, capital del estado de Hesse y uno de los grandes destinos termales alemanes. La ciudad vivió su época dorada a finales del siglo XIX y todavía conserva ese aire elegante gracias a su arquitectura historicista. Espacios como el Kurhaus reflejan ese ambiente sofisticado que atrajo a figuras como Fiódor Dostoievski, cuya afición por la ruleta inspiraría posteriormente El jugador. La tradición balnearia sigue muy presente en instalaciones como las termas de Aukammtal o el histórico Kaiser-Friedrich-Therme.

El viaje sigue hasta Bonn, antigua capital de la Alemania Federal, que ha sabido redefinir su papel tras la reunificación del país. El programa recuerda lugares emblemáticos como la Villa Hammerschmidt, residencia oficial del presidente alemán, aunque la figura que domina la identidad de la ciudad es Ludwig van Beethoven. Su casa natal, convertida hoy en museo y centro cultural, conserva piezas originales como el escritorio del compositor. También se menciona el Museo Koenig, vinculado al nacimiento institucional de la Alemania moderna.

Más adelante, el recorrido alcanza Coblenza, situada en la unión de los ríos Rin y Mosela. Allí se encuentra el famoso Deutsches Eck o Esquina de los Alemanes, uno de los puntos panorámicos más reconocibles del país. Desde la fortaleza de Ehrenbreitstein, accesible en teleférico, se obtienen algunas de las mejores vistas del valle del Rin. La ciudad combina además influencias francesas en su casco antiguo con una cocina contundente donde destacan platos de caza como el jabalí.

El cierre del bloque alemán tiene lugar en Aquisgrán, estrechamente ligada a la figura de Carlomagno. Su catedral, levantada en torno a una capilla octogonal del siglo VIII, fue durante siglos escenario de coronaciones imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico. En su interior se conservan importantes reliquias religiosas y una atmósfera monumental que resume buena parte de la historia europea medieval. La visita concluye con una referencia gastronómica inevitable: los tradicionales Printen, dulces típicos de la ciudad.