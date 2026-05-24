Madrid posee la inmensa virtud de acoger con generosidad los sabores más auténticos de toda la geografía española y convertirlos, con el paso de las décadas, en parte indiscutible de su propio paisaje identitario. El restaurante Portonovo es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más preclaros e incontestables de este fenómeno. Atravesar el umbral de este legendario establecimiento de la capital es, en cierto modo, emprender un viaje directo hacia las rías gallegas sin necesidad de abandonar la Villa y Corte.

Uno de los salones de Portonovo.

Conocido con justicia como el restaurante gallego on the road con más solera de Madrid, Portonovo se erige desde hace más de medio siglo como todo un clásico imperecedero para las grandes celebraciones familiares. Su sobresaliente versatilidad espacial, jalonada por una gran variedad de reservados y comedores privados, encuentra su joya de la corona en una magnífica terraza exterior. En ella, el comensal puede entregarse al deleite de un impecable arroz marinero custodiado por las evocadoras vistas de un hórreo antiguo. No es de extrañar que esta atmósfera, sobria y sofisticada a la par, lo haya históricamente consolidado como la marisquería predilecta de la Casa Real, habiendo conmemorado recientemente su 55.º aniversario en plena forma culinaria.

Una herencia indisoluble

Esta personalísima manera de entender el hecho gastronómico resulta completamente inseparable de la propia historia del local. Fundado y consolidado con pulso firme por la familia Limeres, Portonovo ha sabido salvar y mantener viva la memoria culinaria de Galicia generación tras generación, huyendo de fuegos de artificio y modas efímeras. El pilar maestro sobre el que se asienta este éxito incombustible es una cocina honesta, reconocible y de un respeto reverencial al origen.

Gamba blanca de Huelva y gamba roja de Garrucha a la plancha.

Hoy, el encargado de liderar los fogones es el chef Daniel Cerdán, quien tras dos décadas al frente de la cocina ha perfeccionado un discurso donde los sabores clásicos del recetario galaico dialogan con sutileza con las exigencias del comensal contemporáneo. Sentarse a una mesa en Portonovo equivale a darse un auténtico lujo sensorial, una celebración del mar Cantábrico y el océano Atlántico a través de sus tesoros más codiciados: cigalas, percebes o bogavantes donde la excelencia de la materia prima de origen es la única e inapelable norma. Sirva como ejemplo de este arraigo su mítica defensa de citas tradicionales como la Fiesta del Cocido de Lalín, una demostración de que comer aquí es formar parte de una historia viva que defiende el tiempo, el sabor y la identidad de la cocina atlántica.

Respeto al producto de lonja

El ambiente del restaurante, de corte clásico y sin aditamentos innecesarios, transmite de inmediato esa cálida sensación de casa conocida que tanto escasea en las grandes urbes, dominadas a menudo por interiorismos clónicos. La experiencia culinaria se inicia con una atención al cliente impecable: un servicio cercano, riguroso y sumamente profesional que se ha convertido en la auténtica seña de identidad de la casa. Aquí el tiempo se detiene; no hay cabida para las prisas ni para la rotación estresante de mesas. El equipo entiende a la perfección que la buena mesa requiere sosiego, pausa y liturgia.

Almejas a la sartén.

La carta de Portonovo es, por encima de todo, un monográfico en torno al producto. Los pescados y mariscos, transportados directamente desde las principales lonjas gallegas, reclaman todo el protagonismo. Inicias la comida con un aperitivo de boquerones con patatas fritas que dan paso al marisco. Las gambas blancas de Huelva —18 € por cada 100 g— te las preparan a la plancha o cocidas, como las gambas rojas de Garrucha —22 € por cada 100 g—. Fantásticas las dos opciones pero la roja de Garrucha siempre es un punto extra.

Tiradito de sargo.

El desfile marino continúa con unas almejas a la sartén —26 €— memorables, limpias, intensas y con un sabor inconfundible —también las preparan a la marinera—. Es precisamente en este tipo de elaboraciones desnudas donde se aquilata la maestría de una cocina que no busca la sorpresa banal mediante la técnica vanguardista, sino la reverencia absoluta a la materia prima.

Terminamos los entrantes con un fantástico tiradito de sargo —16 €— que es un guiño a los amantes de la cocina fusión, con el sashimi y la salsa de leche de tigre de ají amarillo peruano, acompañado de cilantro fresco, cebolla roja y mahonesa de sriracha.

Besugo a la espalda con patatas panadera.

En el capítulo de los segundos platos, los pescados salvajes se imponen con rotundidad. Especies emblemáticas como la merluza de Burela, elaborada a la gallega y ejecutada conforme dicta el canon tradicional, confirman el motivo por el cual este plato sigue siendo un emblema indiscutible de la gastronomía de nuestro país. También destaca el rodaballo o el besugo a la espalda con patatas panadera —95 € el kilo—, un pescado con una preparación sencilla pensada por y para el disfrute del comensal sin distracciones accesorias y en el que cada bocado te transporta a esos sabores que tenías en la memoria.

Aunque la propuesta contempla excelentes opciones de carnes maduradas, es al mirar al mar cuando Portonovo alcanza el sobresaliente, todo ello armonizado por una bodega minuciosamente seleccionada con especial foco en las mejores denominaciones de origen gallegas —Albariño, Ribeiro, Valdeorras...—. Maridamos la comida con Goliardo —30 €—, un muy buen vino tinto en tierra de blancos, elaborado por la Bodega Forjas del Salnés con 100 % Loureiro bajo la D.O. Rías Baixas.

La constancia como activo diferencial

Más allá de lo puramente organoléptico, el gran triunfo de Portonovo radica en su inquebrantable capacidad para permanecer fiel a su propia esencia. En un ecosistema hostelero madrileño hiperactivo, donde la tónica general es alterar el concepto culinario cada temporada para amoldarse a los vientos de la última moda, este establecimiento de la familia Limeres demuestra que la regularidad es el mayor de los activos diferenciales. Esa coherencia es, hoy en día, un valor refugio para el cliente sibarita.

La terraza de Portonovo.

Portonovo no es un restaurante concebido para la fotografía rápida de redes sociales ni para la postura de la temporada; es un rincón de culto intergeneracional ideado para regresar con asiduidad, bien sea para sellar una reunión profesional de envergadura, conmemorar una efeméride especial o disfrutar de una comida familiar dominical. Un bastión de la alta gastronomía gallega que demuestra, día a día, que la excelencia culinaria no necesita reinventarse constantemente, sino mantenerse fiel a sus raíces.

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