La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha dado a conocer este martes en el Club Matador de la capital de España la nueva edición de la Feria Internacional de la Garnacha, una de las iniciativas con las que la ciudad busca consolidarse de forma definitiva como un destino de referencia a nivel nacional, combinando su vasta herencia cultural e histórica con un indudable atractivo enoturístico.

El Gobierno municipal ha diseñado una ambiciosa estrategia que pone en valor la reciente designación de la urbe como una de las Ciudades Creativas de la Unesco en el ámbito de la alimentación, así como su papel oficioso como capital mundial de la garnacha. Las autoridades locales consideran que este producto agrícola no solo representa una seña de identidad territorial irrenunciable, sino también un poderoso motor económico capaz de dinamizar el sector del turismo y atraer inversiones hacia la región.

La principal cita de esta iniciativa tendrá lugar en el céntrico parque de Macanaz entre el 4 y el 7 de junio. Tras el rotundo éxito cosechado el año pasado, en el que se congregaron más de 40.000 personas, el Ayuntamiento ha decidido ampliar la duración del evento a cuatro jornadas completas. El recinto al aire libre albergará a una veintena de bodegas pertenecientes a las prestigiosas denominaciones de origen de la provincia —Campo de Borja, Cariñena y Calatayud— y, con el ánimo de fomentar los lazos interregionales, contará con la presencia de Vinos de Madrid como región invitada especial.

Efectos visuales y actuaciones musicales

El espacio estará concebido para brindar una experiencia inmersiva y sensorial a todos los asistentes. Entre las novedades más llamativas destaca la instalación de un túnel de cinco metros dotado de sorprendentes efectos visuales y la habilitación de una zona profesional que facilitará el imprescindible intercambio comercial en el sector del vino. Además, la oferta de ocio para todos los públicos se complementará con zonas de pícnic, un mercado boutique y el escenario Vibra Garnacha, que acogerá conciertos de grupos locales como The Cucumbers o La Máquina de Turing.

De forma paralela a las catas y exhibiciones al aire libre, la agenda oficial englobará los denominados Encuentros de Excelencia e Inspiración. En estos exclusivos foros, diversos expertos internacionales analizarán y debatirán sobre los estrechos vínculos existentes entre la enología, la libre empresa, la creatividad y la innovación arquitectónica, aportando un enfoque profesional que trasciende el mero consumo del producto final.

Por último, esta intensa campaña promocional trascenderá los límites del parque a través de GastroGarnacha, una estimulante ruta que arrancará el próximo 29 de mayo. Esta actividad implicará directamente a múltiples bares y restaurantes, los cuales ofrecerán atractivos menús especiales y cuidadas tapas maridadas con el objetivo de acercar estos preciados caldos tanto a los vecinos como a los miles de forasteros que decidan visitar la capital del Ebro durante esas fechas señaladas.