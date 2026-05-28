El ferry entre Huelva y Tenerife: la alternativa para viajar a Canarias con tu propio coche

Gracias a su clima, su paisaje y su aislamiento relajante, las islas Canarias siguen siendo uno de los destinos preferidos por los españoles para vacaciones, lunas de miel y demás tipos de escapadas, ya sea en pareja, con amigos o con toda la familia. Pero lo que muchos echan de menos en estos viajes es poder llevarse su propio coche para moverse y conocer todo lo que ofrece cada isla.

Por suerte, hoy en día es posible viajar a Tenerife en coche. ¿Os preguntáis cómo es posible? La respuesta es el ferry Huelva-Tenerife como el que ofrecen empresas como Fred. Olsen Express: un servicio que permite embarcar en Huelva con el vehículo y navegar hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Más que un simple traslado, el trayecto invita a mirar la costa y a disfrutar poco a poco de la llegada a Canarias.

Descubrid en las siguientes líneas cómo funciona esta conexión, qué encontraréis a bordo y qué conviene planificar para que el viaje entre Huelva y Tenerife se convierta en una experiencia inolvidable.

Datos básicos del trayecto en barco Canarias-Península

El ferry Huelva-Tenerife enlaza el puerto exterior de Huelva, en el suroeste de la Península, con el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el extremo oriental de la isla. Esta ruta cruza el Atlántico, recorriendo algo más de 1.300 kilómetros de mar hasta la capital tinerfeña, lo que convierte el desplazamiento en un viaje de ida y vuelta muy diferente al de un vuelo rápido.

Las salidas suelen contar con varias programaciones por semana, con una frecuencia que varía según la temporada, de forma que no tendréis problemas para encontrar un horario que se adapte a vuestras vacaciones o al propósito del viaje. La duración aproximada de la travesía es de unas 36 horas, dependiendo del servicio y las condiciones marítimas, lo que os permite tratar este trayecto como una experiencia prolongada en la que el tiempo a bordo forma parte del viaje.

Sin duda, lo mejor de esta forma de viajar es que vais a poder llegar a Tenerife con vuestro propio coche, lo que hace que organizar el transporte del vehículo en el archipiélago sea mucho más sencillo.

Qué encontraréis a bordo del ferry Huelva-Tenerife

Si pensáis que las 36 horas de travesía serán pesadas, estáis equivocados. A bordo del ferry Huelva-Tenerife, la ruta de Fred. Olsen Express, por ejemplo, ofrece un entorno con espacios amplios y servicios orientados tanto a familias como a viajeros individuales.

Mesas interiores

Espacios cómodos

Disponéis de grandes salones con butacas reclinables, cubiertas exteriores, piscina para disfrutar del aire y la vista al mar, así como zonas de descanso repartidas por todo el barco, lo que os permite moveros y elegir el lugar que más os convenga según el momento del día.

Restauración variada

En cuanto a la restauración, esta clase de ferry no decepciona. Hay bares y un restaurante con opciones básicas de comida y bebida, desde cafés y snacks hasta platos preparados, pensados para cubrir todas vuestras necesidades durante el trayecto.

Para todos los públicos

Si viajáis con niños, os resultará útil saber que hay zonas infantiles o áreas de juego. También suelen disponer de zonas de entretenimiento con juegos arcade y similares, mientras que se atienden las necesidades de personas con movilidad reducida. Incluso las mascotas son bienvenidas y cuentan con espacios habilitados para ellas.

Conectividad

Además, estos ferries ofrecen Wi-Fi gratuito para enviar mensajes por WhatsApp y de pago para lo demás, pensado para mantener el contacto sin saturar la red. ¿Tenéis miedo de quedaros sin batería? No hay problema, el navío dispone de enchufes por todas partes.

Variedad de alojamientos

Para alojaros durante la travesía, podéis optar por un asiento en salón business o por un camarote. En una ruta de más de un día, el camarote suele resultar más recomendable, porque ofrece mayor privacidad y un espacio donde dejar vuestro equipaje con mayor comodidad.

Habitación

Para quién resulta más interesante el ferry a Canarias con coche

El ferry entre Huelva y Tenerife con el coche propio se vuelve especialmente útil cuando os planteáis un viaje más allá de la capital de la isla, o cuando queréis moveros con flexibilidad entre distintas rutas, pueblos y playas. Llevar el vehículo a bordo permite evitar alquileres, horarios ajustados y restricciones de uso, algo que se nota especialmente en estancias largas o en itinerarios por varias zonas de Tenerife o incluso entre islas.

Entre quienes más aprovechan esta opción suelen encontrarse:

Familias que viajan con niños , que necesitan el coche prácticamente cada día para desplazarse a playas, parques, supermercados y excursiones, y prefieren no depender de transporte público ni de alquileres sueltos.

, que necesitan el coche prácticamente cada día para desplazarse a playas, parques, supermercados y excursiones, y prefieren no depender de transporte público ni de alquileres sueltos. Personas que se mudan a Canarias o realizan desplazamientos largos por trabajo, estudios o jubilación, que aprovechan el ferry para llevar el coche propio, enseres personales y, en algunos casos, parte de su mudanza.

por trabajo, estudios o jubilación, que aprovechan el ferry para llevar el coche propio, enseres personales y, en algunos casos, parte de su mudanza. Amantes del viaje en sí , que valoran la experiencia de navegar por el Atlántico como parte de las vacaciones y disfrutan del ritmo pausado, las vistas al mar y la sensación de ir 'llegando' poco a poco a Canarias.

, que valoran la experiencia de navegar por el Atlántico como parte de las vacaciones y disfrutan del ritmo pausado, las vistas al mar y la sensación de ir 'llegando' poco a poco a Canarias. Pasajeros que viajan con campervans o vehículos de mayor tamaño, que buscan explorar las islas con total libertad y aprovechar campings o áreas de pernocta, llevando consigo todo lo necesario para una experiencia de viaje más autónoma y flexible.

Cómo planificar y vivir el viaje en ferry desde Huelva a Tenerife

Conviene planificar la travesía en ferry Huelva-Tenerife con tiempo, sobre todo cuando se lleva el vehículo propio, ya que las plazas para vehículos y pasajeros pueden agotarse, sobre todo en temporada alta o en fines de semana largos.

Consultad las salidas y horarios con antelación para elegir la fecha y el turno que mejor se adapten a vuestra organización. Las condiciones pueden variar según la época del año y la disponibilidad, por lo que es importante revisar la información actualizada antes de confirmar el viaje.

Consejos prácticos de equipaje y preparación

Llevad provisiones básicas a bordo: algo de comida y bebida, snacks, agua y, si vais con niños, sus bocadillos o meriendas habituales. En cualquier caso, el barco dispone de cafetería y de una tienda a bordo con snacks, bebidas y productos de higiene básica, entre otros artículos esenciales.

a bordo: algo de comida y bebida, snacks, agua y, si vais con niños, sus bocadillos o meriendas habituales. En cualquier caso, el barco dispone de cafetería y de una tienda a bordo con snacks, bebidas y productos de higiene básica, entre otros artículos esenciales. No olvidéis ropa abrigada : incluso en verano, las cubiertas pueden ser frescas de noche o en dês de viento.

: incluso en verano, las cubiertas pueden ser frescas de noche o en dês de viento. Incluid medicamentos personales, productos de higiene y algo de entretenimiento (libros, juegos, cargadores, auriculares) para hacer más ameno el trayecto. Aunque habitualmente encontraréis todas estas opciones también a bordo.

Llegada al puerto y embarque

Presentaos en el puerto exterior de Huelva con cierto margen de tiempo antes de la salida, para que el embarque con el vehículo resulte tranquilo y sin prisas.

antes de la salida, para que el embarque con el vehículo resulte tranquilo y sin prisas. Seguid las indicaciones del personal del puerto: os guiarán en el proceso de embarque del coche y en el acceso a las zonas de pasajeros.

del puerto: os guiarán en el proceso de embarque del coche y en el acceso a las zonas de pasajeros. Comprobad que lleváis la documentación básica (DNI, pasaporte si procede, reserva del ferry y, en su caso, permisos del vehículo).

Normas, higiene y uso de las zonas comunes

A bordo se aplican normas básicas de seguridad y circulación : respetad zonas prohibidas y señalizaciones. Tened especial cuidado con niños o personas mayores.

: respetad zonas prohibidas y señalizaciones. Tened especial cuidado con niños o personas mayores. Utilizad las cubiertas y salones con responsabilidad, evitando ruidos excesivos y respetando el descanso de otros pasajeros.

Una forma distinta de llegar a Canarias

El ferry entre Huelva y Tenerife se ha convertido en una alternativa práctica para viajar a Canarias desde la Península con vuestro propio coche. Combina un trayecto por mar en el que el viaje forma parte de la experiencia con la libertad de moveros por las islas sin depender de alquileres.

Empresas como Fred. Olsen Express, con más de 50 años de experiencia, han impulsado este tipo de enlace, reforzando la conexión entre la Península y Canarias, así como entre las propias islas, ofreciendo siempre un servicio que prioriza la comodidad y la continuidad en el viaje.