Cada 28 de mayo, el calendario gastronómico se rinde ante uno de los iconos más universales de las brasas: el Día Internacional de la Hamburguesa. Así que, cuando un "restaurante con hamburguesas" cumple una década manteniéndose en la cúspide sin renunciar a sus principios, la efeméride deja de ser una mera excusa comercial para convertirse en un acto de justicia culinaria. Es el caso de La Bistroteca, el proyecto capitaneado por Vanessa San José y Alexandra Galvis que este 2026 celebra sus primeros diez años de vida.

Luis Galvis, Vanessa San José y Alexandra Galvis.

Por un lado, Vanessa San José aporta un bagaje hostelero extraordinario: 36 años de profesión heredada de varias generaciones familiares, con una experiencia forjada en asadores, marisquerías y tascas tradicionales de mercado. Por el otro, Alexandra Galvis aportó su visión geométrica como arquitecta para insuflar un diseño elegante, coherente y acogedor a los espacios del grupo. Ambas unieron sus caminos en un momento de reconfiguración profesional —una tras la crisis de la construcción y la otra tras años en los negocios familiares— y decidieron domar el fuego de las brasas. En una época en la que el bum de las hamburguesas gourmet apenas balbuceaba en Madrid, muchas de las técnicas y presentaciones que hoy se imitan de forma masiva en el sector nacieron precisamente tras las cristaleras de su cocina en el Retiro.

La sala de la Bistroteca.

Diez años en el sector hostelero madrileño son dos lustros de servicio ininterrumpido, de decisiones silenciosas sobre el producto y de una fidelidad inquebrantable a una idea. Lo que nació en 2016 en la calle Espartinas como un recoleto bistró con parrilla —donde las burgers apenas ocupaban tres líneas testimoniales en una carta de platos para compartir— ha evolucionado de forma orgánica, impulsado por el infalible boca a boca, hasta consolidarse como el templo de referencia para los paladares más exigentes de la capital. Hoy, con dos locales y cerca de 50.000 comensales al año, la marca demuestra que la consistencia vence a la tendencia.

"Un restaurante con hamburguesas"

La clave de su permanencia reside en una declaración de intenciones que sus creadoras repiten como un mantra: "La Bistroteca es un restaurante con hamburguesas, no una hamburguesería". Lejos del concepto de comida rápida o de la estética industrial que domina el fenómeno burger actual, aquí cada receta se concibe y se ejecuta con el rigor de la alta cocina.

El guacamole de La Bistroteca.

Pero antes de probar cualquiera de sus deliciosas elaboraciones, conviene degustar alguno de sus magníficos entrantes. Brutal el guacamole, preparado en mesa en molcajete de piedra volcánica, una receta tradicional mexicana con lima, cilantro y salsa de chiles chipotles y cebolleta tierna con el picante al gusto del consumidor para comerlo con totopos de maíz caseros. La ensaladilla rusa de corral con huevo apuntillado es otro platazo. Está elaborada con contramuslos de pollo a la parrilla, tirabeques y crujiente de panceta ibérica. Y el entrante de todos los entrantes es el de nachos de batata, que acompañan a un exquisito guiso de vaca vieja madurada, con salsa de tomate y chorizo ahumado, jalapeños, nata agria y guacamole.

Ensaladilla rusa de corral con huevo apuntillado de La Bistroteca.

Pero vamos a lo realmente importante, que son las hamburguesas. Las inspiraciones proceden muchas veces del recetario clásico internacional —como su célebre versión del solomillo Wellington —que fue finalista en Burger Combat—— y los equilibrios de sabores conllevan meses de ensayos de laboratorio gastronómico. Un ejemplo de su perfeccionismo fue el desarrollo de la emblemática New York Cheese, cuya sutil mezcla de quesos requirió más de tres meses de pruebas antes de recibir el visto bueno definitivo.

La burger New York Cheese de La Bistroteca.

"Lo difícil no es hacer algo complejo, sino que algo aparentemente sencillo sea perfecto. Nosotras entendimos rápido que esto no iba de modas ni de edades; va de hacer feliz a la gente con el mejor producto posible y un trato familiar", explican desde el restaurante. Una filosofía respaldada por anécdotas que ya forman parte de la casa, como aquella cliente de casi noventa años que se comió allí la primera hamburguesa de su vida con una felicidad imborrable.

La base de todo es una materia prima excepcional. Las carnes se seleccionan con idéntico nivel de exigencia al de los grandes asadores de chuletones de la geografía española: procedentes de vacas viejas con maduraciones óptimas —de 45 días—, picadas con mimo y asadas a la parrilla con precisión milimétrica para potenciar, y jamás eclipsar, su sabor primordial. Una filosofía culinaria que se complementa con un servicio de sala excepcional codirigido por Luis Galvis, donde el trato cercano e individualizado hace que los comensales terminen convertidos en una gran comunidad. Para atestiguarlo, este mes estrenan el documental 10 años, 10 voces, donde críticos, proveedores y clientes habituales desfilan para explicar qué significa este lugar para ellos.

La burger Bigm_As de La Bistroteca.

Más de diez hamburguesas pueblan su carta y, al leer su descripción, te das cuenta, antes incluso de probarlas, de que tendrás que volver para degustar alguna más. Además de las ya señaladas anteriormente, La 1982 es un homenaje a sus orígenes, La Strogonoff se refiere a esa receta clásica, La Bigm_As es una de las más demandadas, La Pork Belly con el toque picante, La Palma fue la ganadora de Burger Combat, La Bistroemy, La Sabuesa o La Calimero, elaborada con contramuslos de pollo.

La burger La Gansa de La Bistroteca.

Dejo La Gansa, que es una de las que probamos, para deleitarme en ella. 175 gramos de carne 100 % de vaca gallega madurada dry aged, coronada con un medallón de foie fresco a la plancha, cebolla tierna caramelizada, mayonesa ahumada y rúcula en un pan brioche de malta. Una combinación de ingredientes y elaboraciones en la que compruebas que todo está pensado para llevar al comensal al máximo sabor carnívoro, porque aquí la carne tiene su sabor y el resto la acompañan.

La Perla para celebrar una década

Para conmemorar este décimo aniversario, y coincidiendo con el día grande del plato, La Bistroteca no se ha limitado a mirar con nostalgia el pasado, sino que proyecta su veteranía hacia el futuro con el lanzamiento de una hamburguesa de edición limitada bautizada como La Perla. Una receta que sintetiza a la perfección su identidad actual: madurez, equilibrio y un profundo respeto por los matices.

La burger La Perla de La Bistroteca que conmemora su 10º Aniversario.

La arquitectura de La Perla es una lección de armonía culinaria sostenida por un impecable pan brioche artesano de masa madre. La base arranca con un relish casero de tomates verdes y rojos dotado de un sutil punto picante y amostazado. El núcleo central lo compone una extraordinaria carne de vaca vieja madurada durante 45 días de Discarlux. Sobre ella, se funde con carácter el queso Servus —una equilibrada aleación centroeuropea y nacional de hornkase y manchego—. La aportación ibérica llega con una finísima lámina de panceta de Joselito que añade untuosidad sin saturar, escoltada por unos hongos shiitake cocinados a las brasas con soja y pimentón ahumado que inundan el plato de un aroma ahumado irresistible. El broche de oro llega directamente a la mesa, donde el comensal asiste al sopleteado final de una mantequilla caramelizada al Oporto sobre las brasas.

Mousse de maracuyá de La Bistroteca.

Con esta hamburguesa, La Bistroteca revela que ya no necesita demostrar nada. Cuando un restaurante lleva una década haciendo lo básico con un criterio absoluto, puede permitirse estos lujos gastronómicos. Además, los postres también merecen su espacio en la mesa como la tarta de queso, la de tres leches o la de chocolate. Pero si lo que quieres es un postre más ligero y refrescante, te recomiendo la mousse de maracuyá terminado con crumble de almendras y semillas de maracuyá. Y para acompañar la experiencia, los cócteles de autor son fundamentales, como el Dulce Bravura, ron dorado macerado en vainilla y pimienta rosa, puré de mango, sirope de almendras y zumo de naranja natural y terminar con el Espresso Caraïbe, su versión del Espresso Martini con tres ingredientes que provienen del Caribe: cacao 65 %, café y Ron Diplomático.

Expresso Caraïbe de La Bistroteca.

Diez años después, las brasas siguen encendidas en las calles Espartinas y General Pardiñas y la mesa está puesta para recibir a su joya más preciada y llevar al cliente a la felicidad culinaria.

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Datos de interés

La Bistroteca

Página web: www.labistroteca.com

Dirección: Calle de Espartinas, 7, y calle del General Pardiñas, 10, Madrid

Teléfono: 91 425 86 01 y 91 431 44 92

Horario: De martes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:30; domingos y lunes, cerrado.

Precio medio: 30 €

Valoración: 8 fogones