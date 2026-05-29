De asesor financiero a arrasar en TikTok recreando la historia con IA

Un perfil de TikTok e Instagram está ganando popularidad al transformar episodios históricos y escenarios del pasado en recreaciones narradas como si el espectador viajara en el tiempo. Bajo el nombre de @Mariaentreepocas, el proyecto mezcla inteligencia artificial, narrativa breve y divulgación para reconstruir desde la erupción del Vesubio hasta la desaparición del Titanic o la explosión de Chernóbil.

La propuesta fue analizada en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde su creador, Joan Serrats, explicó cómo empezó este proyecto sin formación específica en Historia. "Yo no soy historiador, la verdad. De hecho no conocía tanto el mundo de la historia como estoy empezando a conocer ahora", señaló.

Serrats trabaja en el ámbito de la asesoría financiera, pero decidió experimentar con herramientas de inteligencia artificial tras detectar nuevas posibilidades creativas en redes sociales. "Descubrí el potencial que tiene la inteligencia artificial para poder crear contenido, incluso de crear personajes totalmente virtuales", explicó durante la entrevista.

La historia como contenido viral

El formato de sus vídeos se basa en recreaciones breves donde un personaje guía al usuario a distintos momentos históricos. Según el creador, el éxito depende de combinar acción y divulgación: "Lo que busca la gente en redes sociales es esa acción, que haya un momento de tensión, pero también aportar valor para que la persona, más allá de disfrutar, aprenda algo".

Los contenidos más populares incluyen viajes a acontecimientos como el desembarco de Normandía, el Arca de Noé o incluso proyecciones al futuro, como un Madrid del año 2069. "Ahí sí que hay una parte de imaginación pura", reconoció Serrats.

El creador asegura que desarrolla los guiones de forma autónoma y que el aprendizaje es constante a través del propio análisis del impacto de los vídeos. Algunos superan el millón de visualizaciones y otros alcanzan varios millones, lo que ha impulsado una comunidad de creadores en torno a este tipo de formatos.

Debate sobre la divulgación histórica

El fenómeno no está exento de debate. Mientras algunos valoran su capacidad para acceder a la historia a públicos jóvenes, otros cuestionan la falta de credenciales académicas. Serrats resume esa tensión: "Hay gente que lo ve como una oportunidad para acercar la historia, y otros creen que hace falta una credencial para poder contarlo".

Por ahora, el proyecto sigue creciendo como un experimento entre entretenimiento, tecnología y divulgación, con vídeos que requieren unas cinco horas de trabajo desde la idea inicial hasta la edición final.