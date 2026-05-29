El secreto de la abuela Rosita: cómo un dulce olvidado de Gerona vende miles de unidades al día

La tradición familiar ha transformado el mapa gastronómico del Bajo Ampurdán. Quim Martell, cuyo destino inicial era la carnicería propiedad de sus padres en Fonteta, decidió rescatar la receta olvidada de su abuela, Rosita Rosacals, para iniciar la producción de un lácteo que se ha convertido en el principal reclamo de la zona. En la actualidad, el obrador de Casa Martell elabora una media diaria de 1.500 recuits de Fonteta, un producto natural que carece de aditivos y conservantes.

El mantenimiento de la receta original

La evolución técnica es el único factor que separa la producción actual de la que realizaba originalmente Rosita Rosacals. En los inicios de la elaboración de este lácteo, la falta de tecnología específica obligaba a fabricar el producto únicamente durante las madrugadas más frías del invierno para lograr las temperaturas necesarias. Casa Martell mantiene intacta la fórmula tradicional, aunque apoya el proceso en maquinaria moderna para estabilizar la fabricación diaria y cumplir con las normativas sanitarias vigentes.

Versatilidad y la influencia de 'El Bulli'

El recuit, que cuenta con una marca registrada y una denominación de calidad concedida por el Consejo Comarcal del Bajo Ampurdán, se comercializa en las variedades de leche de cabra y leche de vaca. Habitualmente consumido como postre junto a miel, azúcar, mermelada o chocolate, el ingrediente ha dado el salto a la alta cocina. El equipo del restaurante El Bulli, liderado por Ferran Adriá, introdujo este producto en los primeros platos mediante una propuesta de recuit batido con anchoas.

Logística rápida ante la ausencia de conservantes

La caducidad inmediata del alimento exige un sistema de distribución urgente para abastecer a tiendas, supermercados y restaurantes. Al ser un producto completamente natural, el mantenimiento del aroma y el sabor original de la leche depende de la rapidez en el suministro. La empresa complementa su actividad con cámaras frías específicas para el secado y curación de otros derivados lácteos de su catálogo, como los quesos frescos, semicurados y curados de cabra en aceite de oliva con pimienta y romero.