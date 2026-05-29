Madrid se consolida de forma indiscutible como el epicentro europeo de la vanguardia culinaria. Hasta el próximo domingo 31 de mayo, el Recinto Ferial de Las Rozas acoge la segunda edición de 'Buenazo Perú', consolidado ya como el mayor festival dedicado a la gastronomía del país andino en toda España. Una oportunidad inigualable para que los amantes del buen comer disfruten, en un único espacio de acceso gratuito, de las propuestas emblemáticas de 21 de los mejores restaurantes de la región, cocinadas al momento.

El auge de la cocina peruana en la capital no es una moda pasajera, sino una reality firmemente asentada. Según datos oficiales de PromPerú, la capital alberga la impresionante cifra de 300 de los más de 500 restaurantes peruanos registrados en toda España. Un tejido hostelero de primer nivel que se apoya en una colonia de residentes que ya supera las 150.000 personas en la región, representando el 40% de los ciudadanos peruanos afincados en territorio nacional. Con este respaldo, el certamen organizado por Gesfer Eventos, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas, ha logrado duplicar las cifras de su primera edición el pasado mes de octubre, pasando de 11 a más de una veintena de establecimientos participantes.

64 platos inéditos y alta cocina

Los chefs más prestigiosos del panorama actual se dan cita este fin de semana en Las Rozas para confeccionar una carta global inmensa: hasta 64 platos principales y 25 variedades de postres tradicionales. El festival destaca especialmente por mostrar el dinamismo de una cocina que evoluciona constantemente gracias al relevo generacional y al continuo intercambio de experiencias.

Entre las grandes novedades de esta edición sobresalen elaboraciones que juegan con el mestizaje y la riqueza de las materias primas locales. Un claro ejemplo es la propuesta de Perú Taypa, que elabora su tradicional lomo saltado utilizando exclusivamente ternera con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Sierra de Guadarrama y vaca avileña. Por su parte, el reconocido chef Carlos Pérez sorprende desde los fogones de Oceanika con su espectacular 'ceviche volcán' al ají amarillo, mientras que Terwalls Parrilla debuta con unos reconfortantes frejoles con seco de cordero.

"Ningún evento en España había reunido antes a tantos restaurantes peruanos. Madrid es, por derecho propio, la capital mundial de la cocina peruana", subraya Julio Oviedo, director de Buenazo Perú.

La vertiente más exótica viene de la mano de la cocina Nikkei (la célebre fusión peruano-japonesa) y la cocina Chifa (el hermanamiento con la gastronomía chino-cantonesa). El público podrá deleitarse con las costillas de cerdo al pisco y miso de Sakura Maru, o los rompedores makis acevichados y anticucheros de Xolo Nikkei, rellenos de langostino y aguacate y coronados con salmón y la genuina leche de tigre.

Guisos tradicionales y el "Mejor Desayuno del Mundo"

Para quienes busquen los sabores más puros del norte de Perú, el restaurante Manos Chiclayanas ofrece su aromático arroz con pato de Trujillo, ejecutado meticulosamente con una base de puré de loche —el exclusivo zapallo de Lambayeque—, maíz fermentado y el propio fumé del ave. Tampoco falta a la cita el icónico pan con chicharrón, galardonado internacionalmente como el 'Mejor Desayuno del Mundo' en 2025.

Los grandes clásicos que ya forman parte del patrimonio gastronómico de los madrileños están plenamente representados: desde el ají de gallina y las causas limeñas —como la versión con pulpo gallego de Kausa Madrid— hasta las papas a la huancaína de Tambo (con su plato estrella, el 'mostrito peruano'), los anticuchos de ternera o los tradicionales choritos a la chalaca de La Barra Cevichera.

Repostería, coctelería y ocio

El broche de oro lo pone el apartado dulce, donde tres reposterías de renombre (Tartas Paola, Petite Choli y Matellini Café) registran largas colas para ofrecer postres prácticamente inéditos en los eventos españoles, como el icónico turrón de Doña Pepa o los tradicionales picarones. Los visitantes también podrán degustar los piononos —la particular versión andina del clásico pastel granadino—, el suspiro a la limeña o la tarta tres leches.

Para maridar semejante despliegue, la propuesta líquida incluye desde la refrescante chicha morada o el emoliente hasta coctelería fina basada en Pisco Sarcay y cervezas nacionales de calidad. Todo ello se complementa con una completísima agenda de ocio diseñada para toda la familia: demostraciones de showcooking en directo, armonías de vinos españoles con bocados peruanos, talleres infantiles y masterclasses para aprender a elaborar el pisco sour perfecto.

Las previsiones de la organización apuntan a que más de 15.000 personas abarrotarán el recinto durante este último fin de semana de feria. Una cita imprescindible que no solo celebra el paladar, sino que estrecha de forma festiva los profundos lazos culturales que unen a España con el Perú.

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