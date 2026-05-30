En el competitivo tablero gastronómico madrileño, pocas regiones logran evocar la nostalgia, el arraigo y la pura satisfacción del comensal como lo hace Asturias. Y en el norte de la capital, concretamente en el corazón financiero y residencial de Chamartín, existe un enclave que ha hecho de la abundancia y la honestidad su innegociable razón de ser. Hablamos de Asgaya, un comedor que, tras catorce años de andadura ininterrumpida, se mantiene fiel a la promesa implícita en su propio nombre bable: dar de comer "en abundancia", con generosidad y con los pies profundamente asentados en la mejor materia prima del mercado.

Aperitivo en Asgaya y vino tinto El Regajal.

El proyecto abrió sus puertas en 2011 en el número 52 de la calle de Doctor Fleming. Lo hizo bajo el solvente sello del empresario hostelero Manuel Fernández —asturiano de nacimiento y madrileño de adopción, cuya impronta de calidad ya es bien conocida en la Villa y Corte gracias a estandartes de la restauración como Vigamar’s, El Hórreo Asturiano, La Charca Taberna, Enbable y la recientemente inaugurada Cervecería Asgaya—. El objetivo fundacional era diáfano: rendir un homenaje a la cocina asturiana y, por extensión, a toda la despensa cantábrica. Catorce años después, aquel propósito no solo se ha cumplido, sino que se ha refinado hasta consolidar una de las direcciones de visita obligada para el público sibarita de la capital.

Fiel a su afán por proyectar una image de restaurante moderno, sofisticado y en sintonía con los tiempos, Asgaya huye de las modas pasajeras o los experimentos. Aquí se practica una cocina sensata, limpia y pensada exclusivamente para que el producto brille con luz propia, adaptando los platos a las exigencias contemporáneas sin olvidar lo fundamental: dar de comer bien.

Asturias más cerca

La propuesta de Asgaya puede definirse como una evolución natural del recetario tradicional asturiano desde una creatividad relajada. No busques aquí estridencias técnicas ni concesiones gratuitas a la vanguardia conceptual; la sofisticación se entiende a través de la sencillez y el respeto a los tiempos. Los fondos son complejos, trabajados minuciosamente durante horas con caldos naturales, lo que permite obtener platos de una notable ligereza sin perder un ápice de la potencia original de la tierrina.

Ensalada de bogavante.

La carta es un despliegue de intenciones donde el mar y la montaña se dan la mano gracias al buen hacer del chef Óscar Gila. Tras tomar un aperitivo de tostada de queso con cebolla caramelizada y unas revolconas con terreznos, puedes ir a lo seguro, como una soberbia ensalada de bogavante (26 €), servida sobre una magnífica lechuga viva y mahonesa de coral. O puedes tirar por el rico picoteo de la tabla de jamón ibérico de bellota 100 %, sus anchoas o las sardinas ahumadas o un refrescante carpaccio de tomate con ventresca.

Fiel a ese compromiso inquebrantable con el mercado y el producto del momento, Asgaya da un paso al frente al celebrar sus esperadas Jornadas del Atún Rojo de Almadraba. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de esta joya salvaje del mar, capturada mediante el milenario arte de pesca artesanal en las costas de Cádiz, adaptada con maestría a la filosofía de la casa: raíces norteñas con una mirada sutilmente contemporánea. Para elegir tienes la focaccia de atún, el tartar, el suquet o la ventresca de atún a la plancha, además del carpaccio de atún que probamos, con unas rodajas de atún salvaje aliñado con leche de tigre a la lima, acompañado de fideos de arroz, alga wakame, aguacate y cebolla morada.

Carpaccio de atún.

La carta cuenta también con opciones muy interesantes como la lasaña de centolla con huevas de trucha, arroz salvaje y piparra o los huevos rotos con carabineros, con patatas chip y huevos fritos, coronados con su carabinero a la crema. Además de la cazuela de pulpo picantón, que es un guiso de pulpo y callo de bacalao, con cachelo crujiente y toque picante. Sin olvidarse de la joya de la corona, la fabada asturiana —debidamente aligerada de grasas pero poseedora de un compendio de sabor rotundo— y que compite en aplausos con las icónicas verdinas a la marinera al estilo tradicional, cargadas con lo mejor del Cantábrico.

La fabada de Asgaya

Lo mejor del mar

Los devotos del pescado encontramos en el pixín cremoso del campo (28 €) una delicia en la que compruebas la frescura del producto, su buena ejecución y una guarnición notable de pisto. Los amantes de la carne también encuentran su espacio en Asgaya, con carnes de calidad, maduraciones y preparaciones en crudo como el steak tartar. Además del cochinillo confitado o el pitu de caleya no te puedes perder su cachopo, elaborado con solomillo de vaca y relleno de mezcla de quesos y jamón ibérico. Nosotros nos decantamos por unos sabrosísimos canelones de pitu (22 €), un cremoso relleno de pitu de caleya o pollo de corral con salsa de setas y bechamel de espinacas.

Canelones de pitu.

El capítulo dulce es un retorno a la infancia con arroz con leche requemado, la tarta fina de manzana o su tarta de quesos asturianos –combinando la finura del queso fresco con la personalidad del Cabrales–.

Para armonizar su carta, Asgaya atesora una bodega con más de 100 referencias nacionales e internacionales, equilibrando con acierto los grandes clásicos consagrados con las etiquetas más modernas y de autor. Al estar en Madrid nos decantamos por un tinto El Regajal, elaborado por la bodega homónima con tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y merlot bajo la DO Vinos de Madrid. No obstante, el verdadero factor diferencial reside en su singular selección de sidras naturales de pequeños productores del Principado, incluyendo algunas ediciones limitadas que difícilmente pueden encontrarse en otros puntos de la península.

Comedor de Asgaya.

Toda esta experiencia se disfruta en una atmósfera cuidada al detalle, con un servicio cercano. El restaurante ofrece dos ambientes perfectamente diferenciados: un íntimo y elegante comedor interior, ideal para comidas de negocios o cenas confidenciales, y una magnífica terraza completamente acondicionada de 100 metros cuadrados, un auténtico pulmón gastronómico que permite disfrutar de la mejor gastronomía norteña al aire libre durante cualquier época del año.

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Datos de Interés

Asgaya

Página web: www.restauranteasgaya.com

Dirección: Calle de Doctor Fleming, 52, Madrid

Teléfono: 91 353 05 87 / 648 697 842

Horario: Abierto todos los días de 13:30 h a 17:00 h y de 20:30 h a 01:00 h.

Precio medio: 40-50 €

Valoración: 7 fogones