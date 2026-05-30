La ciudad que es de las más bonitas de España… sobre todo bajo la lluvia

Kelu Robles y Carmelo Jordá nos llevan en el episodio de esta semana de El Placer de Viajar a dos destinos que comparten encontrarse en el oeste de la península ibérica, pero son muy diferentes: Santiago de Compostela y el Algarve portugués.

Además, el programa se inicia con una entrevista con Eva Sanchidrián, de Mundomar Cruceros, que cuenta la impresionante propuesta de Princess Cruises para conocer un destino de belleza impresionante y salvaje como Alaska, que además tiene precios especiales para los oyentes de El Placer de Viajar y esRadio si los contratan a través de esta página.

Después, el destino al que nos lleva Kelu Robles es esa franja del sur de Portugal, el Algarve, que es uno de los destinos turísticos más completos y desarrollados de nuestro país vecino.

Una zona para cualquier tipo de turista, desde los que buscan paraísos casi vírgenes hasta los que quieren rodearse de viajeros y pasarlo bien. Así, el Algarve ofrece ciudades muy turísticas como Portimao o Lagos, pero también maravillosas playas kilométricas sin una construcción –más allá quizás de algún chiringuito de madera– y que son visitadas por poco más que surferos.

Es una región en la que también es posible encontrar pueblos con encanto y que todavía parecen simples villas de pescadores, lugares llenos de historia –y con unas vistas increíbles, como la Fortaleza de Sagres– o puestas de sol increíbles en las que el astro rey tiene todo un océano en el que sumergirse.

Santiago bajo la lluvia

Ya en territorio nacional, el episodio nos propone un recorrido por Santiago de Compostela, la ciudad que es el final del Camino que lleva su nombre, pero que también es un destino que merece ser visitado sin necesidad de andar cientos de kilómetros antes. Y una ciudad que tiene, al menos para Carmelo Jordá y Kelu Robles, un encanto especial bajo la lluvia, lo que en cierto sentido es una suerte porque allí es tremendamente habitual y especialmente copiosa.

El episodio recorre sus monumentos y, sobre todo, el más importante y conocido de ellos: su increíble catedral, que es una de las más impactantes y hermosas de toda España. Mención especial merecen aspectos como la bellísima fachada del Obradoiro, una cumbre del barroco en todo el mundo que además preserva otro hito del arte mundial: el Pórtico de la Gloria, de cuya belleza e importancia da medida algo que puede parecer anecdótico, pero no deja de ser significativo: el hecho de que está reproducida, a tamaño natural, en el Victoria & Albert Museum de Londres.

El programa también recorre otros puntos del centro histórico de la ciudad, como las rúas Nova y Vella o la de Franco, que sigue siendo fundamental en el panorama gastronómico santiagués.

El Mercado de Abastos y un par de parques desde los que se tienen muy buenas vistas sobre la parte más monumental de Santiago son también parte de la ruta propuesta que no deja de lado el centro de interés más nuevo de la capital gallega: la Cidade da Cultura, que con su impresionante arquitectura moderna y su completa programación cultural es también una parada imprescindible en una ciudad que tiene la suerte de ser el final de una ruta mundialmente conocida, pero que en realidad también merece ser visitada por sí misma.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.