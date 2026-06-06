Del trópico a la meseta: dos ciudades en las que casi nadie se detiene y todo el mundo debería hacerlo

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital, sus presentadores Carmelo Jordá y Kelu Robles nos guían por fascinantes destinos y nos descubren las últimas novedades del sector.

El episodio comienza explorando el concepto de los cruceros premium de la mano de Eva Sanchidrián, experta de Mundomar Cruceros, quien explica que el valor de estos viajes radica en la excelente relación entre tripulación y pasajeros, así como en la amplitud de espacio disponible a bordo de barcos como los destinados a estos cruceros de nivel un tanto más elevado.

Sanchidrián desmitifica las tarifas de las navieras premium, señalando que al ser en su mayoría compañías americanas, su temporada alta no coincide con el mes de agosto europeo, lo que permite encontrar precios muy competitivos en verano. Además, resalta la espectacular oferta gastronómica sin suplementos de compañías como Virgin Voyages y el estilo clásico de Cunard, que evoca la época dorada de la navegación. Pero lo más importante es que los oyentes de El Placer de Viajar y de esRadio pueden aprovecharse de un descuento si contratan su crucero a través de esta página.

Palencia, una desconocida a descubrir

La primera parada del viaje nos lleva a Palencia, una capital de provincia española a menudo olvidada pero sumamente agradecida. Kelu Robles desmiente el mito de que sea poco visitada, aclarando que, aunque se registran menos pernoctaciones por su cercanía a Madrid —a apenas una hora en AVE—, es un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Entre los monumentos palentinos más destacados figura el Cristo del Otero, una imponente escultura de 21 metros de altura diseñada por Victorio Macho, que se alza como el Cristo más alto de España. Kelu también recomienda la visita a la Catedral de Palencia, apodada 'la bella desconocida', que es el tercer templo catedralicio más grande del país y destaca por su evolución arquitectónica desde la cripta visigoda hasta el gótico tardío.

El auge económico de finales del siglo XIX dejó en Palencia una magnífica ruta modernista de la que se conservan construcciones de gran belleza. Los visitantes pueden recorrer la Calle Mayor porticada, contemplar el Casino de Palencia o maravillarse ante la fachada de estilo veneciano del Colegio de Villandrando, ejemplos de una arquitectura señorial única.

Para los amantes de la naturaleza, Palencia ofrece el Parque de la Huerta Guadián y el Monte el Viejo, un paraje natural que alberga una singular reserva de ciervos muy accesibles para el público. La gastronomía local también tiene un protagonismo especial con la menestra palentina, las patatas a la importancia y las tapas de mejillones de La Mejillonera.

San José, la parada que no se hace en Costa Rica

En la segunda parte del programa, Carmelo Jordá nos traslada a San José, la capital de Costa Rica. Jordá define el país como un oasis verde, seguro y con una naturaleza exuberante. Aunque San José no encaja en el prototipo de ciudad colonial perfecta, destaca por ser una urbe muy fotogénica, llena de vida y de gente sumamente hospitalaria con los españoles.

El recorrido por San José incluye el Parque de la Sabana, el Teatro Nacional —que ofrece visitas teatralizadas— y el bullicioso Mercado Central. En este último espacio se pueden degustar los platos típicos en las populares 'sodas' (restaurantes tradicionales), como el gallo pinto o el casado, acompañados por el extraordinario café costarricense.

Un aspecto sorprendente de San José es su destacada arquitectura brutalista, representada en edificios como la Asamblea Legislativa o la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Alberto Linner. Jordá subraya cómo la solidez del hormigón visto y los juegos de luces de las vidrieras generan espacios de un gran valor artístico.

Por último, Santi Molina presenta las noticias turísticas, comenzando con el Costa Verde Express, un tren de lujo que recorre el norte de España entre Bilbao y Santiago de Compostela. También destaca la reapertura tras una reforma integral del hotel Hyatt Zilara en Cancún y el liderazgo histórico de España en banderas azules, sumando 677 playas galardonadas con la Comunidad Valenciana a la cabeza.

En cuanto a las conexiones aéreas, el aeropuerto de Almería sumará 25 nuevas rutas internacionales y Wizz Air abrirá enlaces con Milán y Nápoles. En el ámbito cultural, Molina recomienda la exposición de pinturas de Winston Churchill en la Wallace Collection de Londres y la gran retrospectiva de Mark Rothko en el Palazzo Strozzi de Florencia.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.