Esta isla griega ofrece casa gratis por cuidar gatos cinco horas al día

Hay destinos que enamoran por sus playas y otros que lo hacen por su alma. Syros, conocida en España como Siros, pertenece a ambas categorías. La capital de las islas Cícladas, en el mar Egeo, tiene una particularidad que la distingue del resto de islas griegas: sus gatos son parte oficial del paisaje, y hay una forma de alojarse allí sin pagar un euro. La organización Syros Cats ofrece alojamiento gratuito con gastos básicos incluidos —agua y electricidad— a voluntarios dispuestos a colaborar en su refugio felino. Las plazas para 2026 ya están cubiertas, pero la selección para la temporada 2027 se abrirá este otoño.

El programa no es nuevo, pero su repercusión no deja de crecer. Desde los años noventa, Syros Cats lleva la delantera en el movement de bienestar felino de la isla, con una misión práctica: gestionar la póblación callejera a través de la esterilización humanitaria mediante el método TNR –atrapar, esterilizar y soltar–, proporcionar atención veterinaria y garantizar que los gatos de la calle estén sanos y alimentados. Lo que empezó como una respuesta local a un problema extendido en todo el Mediterráneo se ha convertido en un referente internacional que atrae a voluntarios de decenas de países.

Cinco horas al día frente al Egeo

Las condiciones del intercambio son claras. A cambio del alojamiento y los gastos básicos, los voluntarios deben trabajar cinco horas diarias durante cinco días a la semana. Las tareas abarcan desde alimentar a los animales y limpiar las instalaciones hasta participar en el kitten cuddling, un proceso de socialización mediante el cual los gatitos rescatados aprenden a relacionarse con las personas, paso imprescindible para que puedan ser adoptados. El programa acepta únicamente a cuatro voluntarios simultáneamente, procedentes a menudo de distintos países, lo que fomenta el intercambio cultural y la tolerancia.

El perfil que busca la organización es concreto. Se solicitan personas en forma, maduras, sanas e independientes, capaces de afrontar la vida diaria en la isla y las exigencias propias del cuidado de animales, con un compromiso mínimo de un mes. La experiencia previa con gatos asilvestrados o conocimientos de enfermería veterinaria se valoran, aunque no son requisito indispensable.

La otra gran pieza del proyecto es God's Little People Cat Rescue (GLPCR). El santuario fue fundado en 2010 por Joan Bowell y su marido tras terminar de construir una residencia en una ladera de la isla. Joan, que ya había trabajado como voluntaria con gatos en su Dinamarca natal, decidió volcarse en ayudar a los felinos griegos después de haber presenciado su dramática situación a lo largo de 35 años de viajes por el país. El refugio acoge actualmente a más de 65 gatos rescatados y alimenta diariamente a una colonia de callejeros en la isla, todos ellos esterilizados y con acceso a comida de calidad, agua fresca, cobijo y atención médica.

De fenómeno viral a serie de Netflix

La historia del santuario dio el salto global cuando Joan Bowell publicó una oferta de trabajo en la página de Facebook del santuario que acabó recibiendo más de 80.000 solicitudes de todo el mundo. La repercusión fue tan grande que el proyecto acabó siendo recogido en la serie documental Cat People de Netflix, en su quinto episodio, titulado precisamente God's Little People.

"Queremos demostrarle al mundo que los animales realmente nos importan", declaró Richard Bowell, cofundador del refugio, al Greek Reporter. El resultado es visible: si en el pasado la convivencia entre los gatos y los habitantes de Syros estaba marcada por la indiferencia o incluso la animosidad, hoy la situación es completamente distinta. Gracias a los esfuerzos de estos santuarios, la comunidad ha adoptado una postura de respeto y orgullo hacia los animales.

Para quienes busquen algo más que unas vacaciones convencionales en el Mediterráneo, Syros ofrece una propuesta que mezcla sol, mar Egeo y una causa animal con proyección internacional. La lista de espera para 2027 ya ha empezado a moverse.