Antes de que las hamburguesas se convirtieran en la fiebre que todo lo inunda, antes de la eclosión de la moda smash y de la obsesión generalizada por lo efímero, en Madrid ya se cocinaba a la brasa 'de verdad'. Corría el año 2009 cuando Óscar Colmenares y Andrea Quitián fundaron New York Burger. Lo que entonces parecía una rareza —carne picada al momento, fuego real de leña y un genuino ahumador texano— hoy es una de las trayectorias más sólidas del panorama gastronómico madrileño.

New York Burger de Parquesur.

17 años después, con siete locales en Madrid y uno en Barcelona, la firma familiar planta cara a la tendencia del 'más es más'. En un momento en el que el mercado compite por ver quién crea la torre más alta o el ingrediente más estrambótico, New York Burger hace justo lo contrario: simplificar, reivindicar el producto y volver a la pureza del fuego.

NYB nace en 2009, pero en 2016 Pablo Colmenares se hizo cargo de la cocina y, gracias a su experiencia en Le Cordon Bleu y DiverXo, exploraron otras posibilidades. Durante dos meses recorrieron Estados Unidos para aprender nuevas formas de cocinado: las barbacoas texanas y los smokehouses les impulsaron a incorporar carnes ahumadas a la carta.

Reingeniería de la carta

El aniversario coincide, además, con un cambio estratégico en la propuesta de la firma. Conscientes del contexto económico actual y con el objetivo de que salir a comer siga siendo un plan accesible sin mermar la calidad, la familia Colmenares ha ejecutado una reingeniería de su carta, ajustando la propuesta a una de las relaciones calidad-precio más competitivas del mercado (con hamburguesas desde 12,95 €).

Nachos NY.

Como todo es empezar, la carta te propone sus starters, la opción perfecta de medias o raciones enteras pensadas para compartir y abrir boca a lo grande. Por ejemplo, el combo New York Burger Tower (con fingers, aros de cebolla panko, empanadas de pulled pork y alitas), es idóneo para cuatro personas, pero si sois dos o queréis probar otras opciones, tenéis sus fantásticos nachos NY (M 10,95 € / E 15,95 €), nachos de tortillas de maíz con mix de quesos, frijoles rancheros, pico de gallo, guacamole, crema agria y jalapeños, con la opción de añadirles pulled pork por 3,15 € más.

Brisket tacos.

Más opciones para compartir las encuentras en sus hits. Desde sándwiches de pollo hasta un lomo bajo de vaca a la parrilla de 250 gramos, sin olvidarnos de sus costillas de cerdo ahumadas durante siete horas a baja temperatura. Si te decantas por la carne para comerla en tacos tipo mexicano, los tacos de pulled pork o los brisket tacos (19,95 €), maravillosos bocados en tortillas de maíz con pecho de Black Angus ahumado durante 14 horas, bañado en sus propios jugos y servido con guacamole, pico de gallo y crema agria.

La carne como protagonista

El corazón de New York Burger es la hamburguesa. Diez recetas siguen compartiendo protagonismo con preparaciones que no varían desde los comienzos, carne picada a diario y aliñada con una fórmula secreta, para después hacerla a la brasa en su horno Josper con carbón y leña de roble americano.

La Nolita de New York Burger.

Hay tantas opciones que te va a resultar complicado elegir, sobre todo si eres indeciso. Tienes hamburguesas que llevan en carta toda la vida, por algo será, como la Queens, con queso cheddar, bacon crujiente, guacamole, tomate, cebolla roja y mayonesa de chipotle; o novedades como Nolita, con bacon crujiente macerado en salsa bourbon, queso cheddar fundido, cebolla confitada sobre la brasa o salsa de carne. En otras elaboraciones se mezcla el humo y la brasa, como en la New York Original, "la bacon cheeseburger perfecta", en palabras del propio Pablo, donde la carne se acompaña de un bacon cuatro veces más grueso de lo habitual que se ahúma durante 6 horas y luego se glasea sobre la brasa con su salsa BBQ.

También las hay con un punto diferenciador, como las hamburguesas que probamos. En la Empire State (12,95 €) se combina tiempo, fuego y carácter para presentar una burger con carne de vaca a la parrilla con queso cheddar y pulled pork ahumado durante más de 7 horas, bañado en salsa BBQ y salsa NY.

La Empire State, de New York Burger.

En la hamburguesa Emily (13,50 €) el punto clave es su guiño picante al West Village. Está preparada con carne de vaca a la parrilla con salsa de chiles asados ligeramente picantes –te puedo confirmar que pican muy muy poco–, cebolla caramelizada, bacon ahumado y queso cheddar fundido.

La hamburguesa Emily, de New York Burger.

Entre las novedades y adaptada a la moda, destaca la Soho Smash Style, una genialidad de Pablo Colmenares que se convierte en la única smash del mercado finalizada a la brasa, gracias a una técnica que prensa la carne en una plancha integrada directamente en el horno Josper. Lleva queso cheddar, bacon crujiente y salsa dijonesa. Todas las hamburguesas se sirven sin guarnición, por lo que, si se quiere, hay que pagarla aparte. Patatas –fritas, gajo, curly o asada con crema agria–, totopos de maíz con queso, ensalada New York, ensalada de col o batata frita son las propuestas para acompañar al manjar principal. Además, si quieres aumentar el tamaño de tu hamburguesa en 100 gramos, también te costará 3,90 € más.

El brownie de New York Burger.

Para terminar, los postres, todos ellos caseros y para deleite de los más golosos. Muy bueno el brownie (9,95 €), con sirope de chocolate, virutas de chocolate, nata montada y helado de vainilla. Para la próxima, la salted caramel cookie.

Todo ello, en unos espacios que invitan a alargar la sobremesa. Diseñados bajo el sello de Néstor Marcos Architecture, los locales combinan una estética impecable de neones, madera, cemento y cocinas vistas, manteniendo un hilo conductor pero con personalidad propia en cada ubicación. Un entorno idóneo para amigos, parejas y familias –cuentan con menús infantiles, así como opciones veganas y sin gluten–.

En definitiva, New York Burger demuestra que cuando algo se hace bien desde el primer día, no hace falta cambiar de rumbo para perseguir modas. Solo hace falta volver, con más fuerza que nunca, a la verdad de la brasa.

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Datos de Interés

New York Burger

Página web: www.newyorkburger.es

Direcciones en Madrid:

Madnum La Plaza (calle de Méndez Álvaro, 61)

Caleido (Paseo Castellana, 259 E - Con brunch los fines de semana)

Recoletos (calle de Recoletos, 4)

Castellana (Paseo de la Castellana, 89)

Miguel Ángel (calle de Miguel Ángel, 16)

Moraleja Green (Alcobendas)

Parquesur (Leganés)

Dirección en Barcelona:

Pelayo (Calle de Pelayo, 5)

Teléfono: 91 353 05 87 / 648 697 842

Horario: Abierto los 7 días de la semana de 13:00 a 23:30 h. (Servicio take away y delivery disponible).

Precio medio: 20-30 €

Valoración: 8 fogones