Banqueros, salchichas y ciudades medievales que superaron intactas la IIGM: descubrimos una Alemania exquisita

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de Libertad Digital y esRadio, Carmelo Jordá y Kelu Robles nos proponen una fascinante ruta por el sur de Alemania para descubrir otras cuatro ciudades agrupadas en la asociación Historic Highlights of Germany.

El viaje comienza en la encantadora ciudad de Friburgo de Brisgovia, situada a los pies de la Selva Negra. Esta localidad destaca por ser considerada la más cálida y sostenible del país, con una vibrante vida universitaria y un casco antiguo medieval repleto de calles empedradas. Kelu resalta la presencia de los Bächle, unos pequeños riachuelos medievales diseñados originalmente para combatir incendios y que hoy aportan un encanto único al paisaje urbano. Asimismo, menciona lugares indispensables como su catedral gótica de piedra rojiza, su mercado tradicional y el barrio ecológico de Vauban, un modelo de arquitectura pasiva y autogestión vecinal.

A la conversación se une David Alonso para detallar la siguiente parada: Tubinga, otra pintoresca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. A diferencia de otras urbes germanas, su centro histórico sobrevivió intacto a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, conservando sus características casas con entramado de madera. El color de sus fachadas reflejaba antaño la jerarquía social de sus habitantes, siendo el dorado el estatus más alto. David resalta la visita al castillo de Hohentübingen, propiedad de la Universidad, que alberga un museo y protege una colonia de murciélagos, razón por la cual están prohibidos los conciertos allí. Para completar la experiencia, se recomienda dar un paseo en el Stocherkahn, una de las embarcaciones típicas del lugar capitaneadas por los propios estudiantes universitarios.

La tercera ciudad del recorrido es Augsburgo, una de las más antiguas de Alemania, fundada por los romanos en el año 15 a.C. bajo el mandato del emperador Augusto. Augsburgo vivió una época de gran esplendor durante el Renacimiento gracias a la influyente dinastía de banqueros Fugger. Jacobo Fugger construyó en 1521 la Fuggerei, el complejo de viviendas sociales más antiguo del mundo que todavía sigue en funcionamiento, donde sus residentes pagan un alquiler simbólico anual a cambio de rezar tres veces al día por los fundadores. David también hace hincapié en el extraordinario sistema de gestión de agua de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que cuenta con más puentes que la propia Venecia y canales que separaban el agua potable de la industrial.

Carmelo se encarga de presentar la última joya alemana de la ruta: Ratisbona, ubicada a orillas del río Danubio. Esta ciudad destaca por ser el único casco antiguo medieval intacto de Alemania que se ha conservado en su totalidad, lo que le valió la declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco. Entre sus monumentos principales sobresale el Puente de Piedra, una colosal obra de ingeniería del siglo XII que durante siglos fue el único puente permanente en un tramo de 600 kilómetros del río. Carmelo destaca la imponente catedral de San Pedro, de estilo gótico francés, que celebra su 750 aniversario, así como las características torres medievales de las familias patricias y la histórica fábrica de salchichas Wurstkuchl, que lleva más de 500 años documentados ofreciendo comida junto al puente.

Museos desconocidos de Madrid

En la segunda parte del episodio de esRadio, los presentadores cambian de rumbo para centrarse en Madrid, recomendando una serie de museos menos conocidos pero de gran valor cultural que no suelen recibir la atención que merecen. El primero es el Museo del Romanticismo, situado en la calle San Mateo, que ofrece una inmersión en la vida cotidiana de la burguesía decimonónica a través de la recreación de un palacete de época.

Kelu y Carmelo también elogian el Museo Cerralbo, ubicado cerca de la plaza de España, que custodia la impresionante colección de arte privada del marqués de Cerralbo, compuesta por más de 50.000 piezas que abarcan desde pinturas hasta armaduras expuestas en un palacio espectacular.

La ruta artística continúa en el Museo Lázaro Galdiano, en la calle Serrano, un espacio rodeado de un precioso jardín que alberga obras maestras de gran nivel. Entre sus tesoros pictóricos se encuentran lienzos de Goya, Zurbarán, El Bosco y una obra muy especial vinculada al taller de Leonardo da Vinci.

Por último, Carmelo califica a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como el gran museo oculto de Madrid. Este recinto de la calle Alcalá posee una de las mejores colecciones de Goya del mundo, incluyendo sus planchas de grabado de cobre originales y lienzos icónicos como El entierro de la sardina, además de pinturas de Zurbarán, Murillo o Ribera y creadores contemporáneos como Picasso, Canogar o Zóbel.

Para cerrar este bloque dedicado a la capital de España, Kelu propone una visita única a la estación de Chamberí, conocida popularmente como la estación fantasma del Metro de Madrid. Diseñada por el célebre arquitecto Antonio Palacios y clausurada en 1966, la estación ha sido rehabilitada como museo para mostrar cómo era el suburbano madrileño a principios del siglo XX. El espacio conserva las taquillas originales, antiguos carteles publicitarios de cerámica de los años veinte y los tornos de acceso de la época. Es una parada obligatoria para quienes desean comprender el desarrollo de la ciudad y disfrutar de la historia viva del transporte público madrileño.

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