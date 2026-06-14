En Argentina, el asado no es simplemente una técnica culinaria; es una liturgia social y familiar incuestionable. Es el rito que comienza con el crujido del carbón y la caricia de la leña, el pretexto perfecto para congregar a amigos y familia alrededor del fuego, y la promesa de una mesa presidida por los cortes más nobles en raciones siempre generosas.

Ese espíritu indómito y fraternal es el que se respira con absoluta fidelidad en La Cabrera Madrid, un templo carnívoro ubicado en el corazón de la distinguida calle Velázquez. El espacio ha logrado trasladar el alma de las parrillas bonaerenses al paladar madrileño sin perder un ápice de su esencia original, aquella que vio la luz en el emblemático barrio de Palermo de la mano del visionario parrillero Gastón Riveira.

Aterrizado en la capital española gracias al Grupo Los Lirios —con José Luis Ansoleaga al frente—, La Cabrera no es una apertura más: es la embajada definitiva del culto al fuego en Madrid. Su impecable trayectoria internacional la avala, situándola de manera recurrente en las clasificaciones globales más exigentes, como los 101 World's Best Steak Restaurants y los prestigiosos Latin America’s 50 Best Restaurants.

Mucho más que carne

Para abrir apetito llega un refrescante gazpacho acompañado por mantequilla y salsa chimichurri con un pan de masa madre. Y también una tabla que sirve para abrir el paladar y jugar con los sabores y texturas. Las técnicas de cocina caliente que llegan de inicio constan de un pisto manchego, pimiento de Padrón, puré de boniato, humita con maíz dulce, maíz dulce con queso mozzarella, ajo confitado con zanahoria y un duxelles de champiñones.

La experiencia de un asado auténtico quedaría incompleta sin los prólogos y los acompañamientos adecuados. Por eso, el festival gastronómico arranca con su empanada de carne estilo La Cabrera (13,50 € 2 unidades / 25 € 4 unidades), una elaboración casera de masa perfecta y relleno jugoso, con la carne cortada a mano con cuchillo y que ya se ha consolidado como un imprescindible ineludible de la carta.

También es obligatorio detenerse en el clásico 'matrimonio' rioplatense —chorizo y morcilla de factura impecable—. En nuestro caso pedimos solo el chorizo criollo (M 7,50 € / E 13,50 €), jugoso, sabroso, con el sabor inconfundible de la parrilla y listo para degustarlo con las distintas salsas. También tienes la opción de disfrutar de la provoleta a la parrilla, dorada por fuera y fundente en su corazón.

Cortes excelentes de La Pampa

La propuesta gastronómica de La Cabrera Madrid destaca por una honestidad radical en el producto. Aquí la carne es la protagonista indiscutible, seleccionando de manera meticulosa ejemplares de las razas Angus y Wagyu procedentes de proveedores argentinos de referencia absoluta como Muge y Exal (bajo su reputada firma Pampeana), cuyos animales se crían con mimo en los pastos infinitos de La Pampa argentina.

Este origen se traduce en cortes tradicionales de una finura y jugosidad extraordinaria: la icónica entraña, el imponente vacío de centro, el infalible ojo de bife o el clásico y veteado bife de chorizo. Para quienes buscan la espectacularidad en formatos mayores, idóneos para compartir en la mesa, la casa ofrece piezas soberbias como el tomahawk y el T-bone. Además, en un acertado guiño de hermanamiento culinario con el producto local, la carta incorpora carnes españolas maduradas de alta calidad, destacando un espectacular chuletón dry aged de origen gallego.

Una vez elegido el corte y el punto de la carne, llega a la mesa la segunda tabla de técnicas frías, en este caso para limpiar el paladar y seguir jugado con los sabores y texturas. Una crème brûlée con maíz dulce, encurtido de vegetales, mayonesa con huevo cocido y relish de pepino que viene con una salsa agridulce de mostaza y miel y, por supuesto, las indispensables salsas caseras chimichurri y criolla.

En nuestro caso, un fantástico ojo de bife o lomo alto (individual 44 € / compartir 65 €) con guarnición de patatas fritas (8 €) con el punto exquisito y el detalle de una carne bien hecha en la parrilla y reposada antes de trinchar para que el jugo no se quede en el plato.

El broche de oro, como manda la tradición, se entrega a la nostalgia más dulce. Los postres caseros elevan el dulce de leche a la categoría de arte gracias a un flan de textura sedosa, el tradicional panqueque y una equilibrada chocotorta (10 €) con un cono invertido de helado de frambuesa.

Trago largo y armonías transatlánticas

Para custodiar semejante despliegue, La Cabrera ha diseñado una bodega de altura con alrededor de 70 referencias donde el vino argentino ejerce como brillante hilo conductor, flanqueado por una cuidada selección de etiquetas españolas y algunas opciones chilenas. Una propuesta estructurada con inteligencia para equilibrar la potencia de los cortes más grasos con tintos frescos que invitan a prolongar la conversación. El servicio de sala, impecable en sus formas, guía el maridaje según el punto de la carne y el corte elegido, en nuestro caso lo regamos con un estupendo tinto Killka (6 € copa / 35 € botella), elaborado por la bodega con 100 % uvas malbec en la región argentina de Mendoza.

Finalmente, la propuesta líquida sorprende con una coctelería de autor sofisticada y refrescante. Destacan creaciones como el Tererétonic —un sugerente combinado de ginebra infusionada con yerba mate y cítricos— o el Piscollins, que fusiona el pisco con pera y manzanilla, ideales tanto para abrir el apetito como para rematar una velada redonda en una atmósfera acogedora.

Sus paredes de ladrillo visto, los sutiles detalles futbolísticos y los objetos y juguetes vintage consiguen hacernos olvidar por unas horas que estamos en Madrid y nos trasladan al corazón de Buenos Aires. Puedes disfrutar de ese ambiente sentado en la barra, en las mesas altas que están en frente o sentarte en las mesas bajas de un primer salón. Si prefieres algo más tranquilo tienes la planta alta con mesas revestidas de manteles blancos y capacidad para otras 50 personas, más un reservado para 10 comensales que hasta puede tener música propia. Sin olvidar la terraza a los pies del número 61 de la calle de Velázquez para los que quieran saborear la carta de La Cabrera al aire libre.

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Datos de interés

La Cabrera Madrid

Página web: www.lacabreramadrid.com

Dirección: Calle de Velázquez, 61, Madrid

Teléfono: 671 28 08 78

Horario: De lunes a sábado de 12:00 a 23:30; domingos de 12:00 a 17:00.

Precio medio: 65 €

Valoración: 8 fogones