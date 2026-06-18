22 horas y 16.000 kilómetros: así será el vuelo más largo del mundo

Los vuelos directos en las rutas más largas rondan los 15.000 kilómetros. La conexión que se considera que alberga la mayor distancia en un solo recorrido es el Nueva York (JFK) con Singapur. Se trata de un viaje de unos 15.300 kilómetros aproximadamente y una duración de casi 19 horas. Le siguen la conexión de Auckland y Doha, con 14.535 kilómetros y entre Perth y Londres Heathrow, con unos 14.498 kilómetros. Pero en 2027 habrá un nuevo trayecto que romperá el récord.

Según ha adelantado The Times, el vuelo sin escalas más largo del mundo conectará Londres con Sídney por primera vez. La aerolínea australiana Qantas ha anunciado la "ruta canguro" en la fábrica de Airbus en Toulouse. El vuelo tendrá una duración de 22 horas y recorrerá 16.000 kilómetros.

En Toulouse, la compañía ha presentado el avión A350-1000ULR, de ultra largo alcance. La nave está equipada con un tanque de combustible adicional con capacidad para 20.000 litros más de combustible que le permite volar más de 16.000 kilómetros sin escalas. Bajo el nombre de proyecto Sunrise (Amanecer), este Airbus está diseñado específicamente para llevar a cabo la ruta. Con todo, los primeros billetes saldrán a la venta a partir del mes de febrero de 2027.

Qantas adquirirá 12 aeronaves, cada una de ellas con 238 asientos distribuidos en cuatro cabinas. Además, un segundo avión está terminando su programa de pruebas, tras haber realizado su primer vuelo.

El origen del nombre del proyecto es un homenaje a un servicio que prestaba la compañía en 1943 que conectaba Perth con Sri Lanka. Los pilotos volaban 33 horas sin escalas, de modo que veían dos veces el amanecer. Al atravesar nueve husos horarios, los pasajeros que viajen a bordo del nuevo servicio podrán contemplar el amanecer dos veces.