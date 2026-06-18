Alemania cálida: una ruta por el sur entre calles medievales, salchichas y milagros de la historia

Las rutas de Libertad Digital y El Placer de Viajar por las Historic Highlights of Germany —las ciudades alemanas unidas por su historia y su patrimonio excepcional— siguen en esta ocasión por cuatro ciudades —Friburgo, Tubinga, Augsburgo y Ratisbona— que ofrecen un recorrido fascinante por el sur del país.

La ciudad más cálida

A los pies de la Selva Negra, en el sur de Baden-Wurtemberg, Friburgo de Brisgovia reúne casi todo lo que un viajero puede buscar en Alemania: historia, naturaleza, gastronomía y una calidad de vida que la ha convertido en referente internacional de sostenibilidad. Además, es un punto idóneo para empezar nuestra ruta, ya que está muy bien conectada tanto con Fráncfort como con Basilea.

Considerada la ciudad más cálida de Alemania, Friburgo conquista al viajero desde el primer paseo con sus calles empedradas, sus puertas medievales de la antigua muralla y los tejados a dos aguas, que crean una estampa que parece salida de un cuento. Entre sus elementos más característicos destacan los Bächle, pequeños canales de agua que recorren el casco histórico. Creados como medida antiincendios, hoy en día forman parte inseparable de la identidad local.

El corazón de la ciudad late en la plaza de la Catedral, donde cada día se celebra un mercado callejero cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. A su alrededor se encuentran edificios históricos como la antigua Casa de Aduanas y diversos vestigios de la muralla que protegió la ciudad durante siglos. También llaman la atención los mosaicos incrustados en el pavimento, que identifican antiguos gremios y comercios.

Friburgo es, además, una ciudad universitaria vibrante. Sus facultades históricas conviven con edificios contemporáneos como la moderna biblioteca, reflejando el equilibrio entre tradición e innovación que caracteriza a la ciudad y que puede vivirse también en Vauban, el innovador barrio ecológico que ha convertido a la ciudad en uno de los modelos mundiales de urbanismo sostenible.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. En el mercado se puede probar la popular Lange Rote, una larga salchicha roja que se ha convertido en símbolo local. Para una experiencia más histórica, nada mejor que sentarse a la mesa de Zum Roten Bären, considerada la posada más antigua de Alemania, con orígenes documentados en 1120. Los vinos blancos de la región, elaborados en las viñas que rodean la ciudad, completan cualquier visita.

Desde las orillas del río Dreisam hasta las vistas panorámicas que se obtienen al ascender en teleférico, Friburgo ofrece muchísimos encantos.

Encanto medieval y espíritu universitario

Tubinga es una de las ciudades más pintorescas y con más historia de Alemania. Está situada a orillas del río Neckar, lo que la ha marcado durante toda su historia, y tiene una población de 90.000 habitantes. Pero destaca sobre todo por ser la localidad alemana con mayor porcentaje de estudiantes: un tercio de sus habitantes lo son, lo que genera un permanente trasiego de jóvenes que se cruzan por sus calles medievales o disfrutan de una de sus terrazas en el centro.

Esta fuerte identidad académica se remonta a la fundación de su universidad en 1477 por el conde Eberhard. Desde entonces y gracias a su excelencia académica la ciudad ha sido el hogar de grandes personajes históricos, como el poeta Friedrich Hölderlin, el astrónomo Johannes Kepler, el papa Benedicto XVI —que dio allí clases de teología— o el médico Friedrich Miescher, que descubrió el ADN en el laboratorio del castillo local.

El casco antiguo de Tubinga sobrevivió intacto a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, algo excepcional en Alemania pero que ocurre en varias ciudades de nuestra ruta, y gracias a ello conserva un laberinto de calles empedradas y casas de la arquitectura más tradicional del país, con entramado de madera. Además, pasear por esas calles nos ofrece una experiencia diferente y maravillosa, ya que en la Edad Media el color de la fachada denotaba jerarquía social y hoy esa variedad de tonos se mantiene.

Entre sus monumentos principales sobresalen el Castillo de Tubinga, que alberga el Museo de Arte Antiguo y Culturas, la Iglesia Colegiata de San Jorge, de estilo gótico, y el Ayuntamiento, un edificio que data de 1435 y que tiene un reloj astronómico de 1511. El epicentro de la vida social es la inclinada Plaza del Mercado (Marktplatz), que acoge a productores de la región varias veces por semana.

Sin embargo, la estampa más emblemática de Tubinga es su paseo fluvial. Las coloridas fachadas de las casas se reflejan directamente en las aguas del Neckar, por las que es imprescindible realizar un recorrido en Stocherkahn, las ‘góndolas’ de Tubinga, unas barcas planas de madera guiadas por estudiantes y desde las que se disfruta de una de las mejores perspectivas de esa ciudad que logra el milagro de ser al mismo tiempo medieval y joven.

De capital financiera a joya histórica

Augsburgo es una de las ciudades más antiguas y con mayor riqueza histórica de Alemania. Fundada en el año 15 a.C. por el mismísimo Octavio Augusto, alcanzó su máximo esplendor durante el siglo XVI, ya que durante esa época del Renacimiento se convirtió en un eje crucial del comercio europeo y en el centro financiero mundial gracias a la influencia de los Fugger, una poderosa familia de banqueros liderada por Jakob Fugger, alias el Rico, cuya cartera de clientes incluía a todos los poderosos de Europa.

Augsburgo estuvo marcada por importantes conflictos, como la Guerra de los Treinta Años o la Segunda Guerra Mundial, que devastó parte de su centro histórico, aunque su patrimonio fue reconstruido minuciosamente y hoy presume de tesoros arquitectónicos como la Maximilianstraße, su avenida principal con tres fuentes monumentales renacentistas; el palacio Schaezlerpalais, con su impresionante salón de baile de estilo rococó; y el Ayuntamiento, cuyo Salón Dorado destaca por sus techos revestidos con pan de oro.

Uno de los mayores puntos de interés de Augsburgo es la Fuggerei, el complejo de viviendas sociales más antiguo del mundo que sigue en funcionamiento. Fundado en 1521 por el propio Jakob Fugger, mantiene actualmente las mismas condiciones para sus inquilinos que en el siglo XVI: pagan un alquiler anual de un florín (0,88 euros) a cambio de rezar tres veces al día por los fundadores.

Por último, la ciudad tiene un monumento muy sorprendente, de un tipo que no suele estar en la lista de visitas turísticas: su sistema de gestión del agua, documentado desde hace más de 800 años y que fue declarado Patrimonio Mundial en 2019. Es uno de los grandes orgullos de Augsburgo, una obra maestra de la ingeniería medieval que sigue viva y funcionando hoy en día. Dos datos: tiene aproximadamente 70 kilómetros de canales y más puentes que Venecia.

En la plaza del Ayuntamiento se encuentra el centro de interpretación del agua de la Unesco que es muy recomendable visitar, pero no es la única forma de conocerlo: también hay visitas guiadas y rutas con GPS para explorar el sistema. Una forma diferente de conocer una ciudad diferente e inolvidable.

La ciudad medieval más auténtica

Ratisbona es una de las ciudades más bonitas del país y de las que mejor ha conservado su legado histórico, que es sobre todo medieval. De hecho, según la Unesco es la "única gran ciudad medieval que ha conservado su autenticidad en Alemania", por lo que todo el centro es Patrimonio Mundial.

Está a orillas del Danubio que, a pesar de que todavía está muy lejos de su desembocadura, ya es un señor río. Esa parte, con la ciudad reflejándose en sus aguas tranquilas es un imprescindible absoluto. Además, tiene un puente fantástico de 310 metros de longitud y que se acabó en 1146. Además de bonito e histórico no es un puente cualquiera: durante ocho siglos fue el único en más de 600 kilómetros del río, entre Ulm y Viena. Y junto a él se encuentra una fábrica de salchichas con más de 500 años de historia que es toda una delicia.

El viajero tiene que pasar por la Catedral, que está celebrando el 750 aniversario de su consagración, aunque siguió en obras hasta pasado 1600. Es sencillamente impresionante y, además, bastante original dentro de Alemania, ya que es de estilo gótico francés. Otra cosa que la hace excepcional es que se conservan vidrieras originales de la Edad Media.

Sus dos torres pasan de 100 metros y es que la ciudad tiene una curiosa tradición de torres medievales, de las que se conservan una cincuentena. Eran una mezcla de estructura defensiva y demostración de estatus de las familias más poderosas y algunas se pueden visitar.

También merece una visita la llamada Capilla Vieja, que tiene un exterior modesto que casi pasa desapercibido, pero el interior es de un impresionante estilo rococó.

Y, por último, otro imprescindible: el palacio de la familia Thurn und Taxis, que es muy interesante no sólo porque es impresionante sino porque sigue siendo la residencia de esta familia, una de las más significativas de la historia de Europa, ya que creó el servicio de correos en prácticamente todo el continente. Se pueden visitar los que llaman "salones de Estado", el claustro de la abadía adjunta, los establos y el Tesoro, y todo es de una belleza y una opulencia que llaman la atención.

Pero más allá de palacios o catedrales, tanto en Ratisbona como en Augsburgo, Tubinga y Friburgo lo más importante es pasear, patearse esos centros históricos que son un viaje al pasado pero, sobre todo, una forma de disfrutar el presente y de conocer otra cara de un país que tiene mucho más por descubrir de lo que creemos.