El nuevo proyecto gastronómico de Dabiz Muñoz en Boadilla del Monte

El chef Dabiz Muñoz continuará ampliando su universo gastronómico con un nuevo proyecto que verá la luz, previsiblemente, en 2028. El cocinero levantará desde cero un restaurante con un concepto de alta cocina todavía en desarrollo sobre una parcela adquirida en Boadilla del Monte (Madrid), según han confirmado fuentes de su entorno. La operación ha sido adelantada por El Confidencial.

La parcela ha sido adjudicada mediante concurso público a Pig Wings, la sociedad matriz de los negocios del chef. Según el acta consultada por ese medio, el precio de adquisición asciende a 2,6 millones de euros, que alcanzan los 3 millones de euros con el IVA. Aunque la escritura de compraventa aún debe formalizarse, la empresa ya ha presentado un aval bancario cercano a 134.000 euros como garantía.

El terreno, de uso terciario y situado junto a la Ciudad Financiera del Banco Santander, permitirá construir un edificio diseñado específicamente para este nuevo establecimiento. El proyecto contempla que las obras comiencen en un plazo máximo de seis meses desde la firma de la compraventa y que la estructura esté finalizada antes de que concluya 2027, con un periodo máximo de dieciocho meses para ejecutar la construcción.

No sustituirá a DiverXO

Pese a que el calendario coincide con el vencimiento del contrato de alquiler de DiverXO en el hotel NH Collection Eurobuilding, previsto para diciembre de 2027, el entorno del chef descarta que el restaurante de tres estrellas Michelin vaya a trasladarse a Boadilla del Monte.

El nuevo establecimiento será un proyecto independiente, con un concepto gastronómico diferente que Muñoz continúa definiendo. El cocinero ya intentó desarrollar un complejo de alta cocina en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, pero renunció a esa iniciativa en junio de 2024, cuando anunció que buscaba nuevas alternativas para materializar su idea de un espacio "icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras".

Una inversión aún por definir

El proyecto de La Finca contemplaba una inversión estimada de entre 12 y 14 millones de euros, una cantidad que finalmente no llegó a ejecutarse y que podría destinarse ahora a este nuevo restaurante. Según la información disponible, Muñoz todavía no ha decidido qué constructora se encargará de desarrollar las obras ni ha desvelado los detalles del futuro concepto gastronómico.

La adjudicación de la parcela se produjo después de que el primer licitador, una cooperativa que pretendía desarrollar un proyecto residencial, fuera excluido del procedimiento al no acreditar la financiación necesaria para completar la compra.

El nuevo restaurante se ubicará en una zona que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte impulsa como polo empresarial y comercial, donde además de la sede del Banco Santander están previstos otros proyectos como el futuro Hospital Universitario Hospiten y el desarrollo del polígono industrial Prado del Espino.

Con esta apertura, Dabiz Muñoz ampliará su red de establecimientos, formada actualmente por sus restaurantes en Madrid, su local en Dubái y el espacio gastronómico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.