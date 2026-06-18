Un viaje por el sur de Alemania a través de cuatro ciudades imprescindibles
Un recorrido por Friburgo, Tubinga, Ausburgo y Ratisbona, descubriendo maravillas de estas ciudades alemanas todavía poco conocidas para el turismo.
Una puesta de sol sobre Friburgo.
Una de las plazas de Friburgo.
Mercado en la plaza de la Catedral de Friburgo.
Otra hermosa puesta de sol en Friburgo.
La Maximilianstraße es la vía principal y la calle más famosa de Augsburgo
El sistema de gestión del agua de Augsburgo, una obra maestra de ingeniería medieval.
El ayuntamiento de Augsburgo.
La Fuggerei es un "pueblo dentro de la ciudad" en el centro histórico de Augsburgo.
Casas de Tubinga reflejándose en el río Neckar.
Los tejados a dos aguas típicos de Tubinga.
Mercado callejero en el centro de Tubinga.
El paseo en Stocherkahn, barcas similares a las góndolas, es uno de los imprescindibles de Tubinga.
El Danubio y su puente del siglo XII en Ratisbona.
Una de las plazas del centro de Ratisbona.
Las torres de la catedral vistas desde la otra orilla del Danubio.
Otra vista del puente medieval de Ratisbona.