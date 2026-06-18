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Viajar y comer

Un viaje por el sur de Alemania a través de cuatro ciudades imprescindibles

Un recorrido por Friburgo, Tubinga, Ausburgo y Ratisbona, descubriendo maravillas de estas ciudades alemanas todavía poco conocidas para el turismo.

Libertad Digital
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Una puesta de sol sobre Friburgo.

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Una de las plazas de Friburgo.

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Mercado en la plaza de la Catedral de Friburgo.

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Otra hermosa puesta de sol en Friburgo.

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La Maximilianstraße es la vía principal y la calle más famosa de Augsburgo

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El sistema de gestión del agua de Augsburgo, una obra maestra de ingeniería medieval.

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El ayuntamiento de Augsburgo.

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La Fuggerei es un "pueblo dentro de la ciudad" en el centro histórico de Augsburgo.

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Casas de Tubinga reflejándose en el río Neckar.

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Los tejados a dos aguas típicos de Tubinga.

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Mercado callejero en el centro de Tubinga.

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El paseo en Stocherkahn, barcas similares a las góndolas, es uno de los imprescindibles de Tubinga.

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El Danubio y su puente del siglo XII en Ratisbona.

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Una de las plazas del centro de Ratisbona.

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Las torres de la catedral vistas desde la otra orilla del Danubio.

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Otra vista del puente medieval de Ratisbona.

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