Con una oferta turística a veces saturada, encontrar un lugar tranquilo y con un número menos masificado de turistas es casi una hazaña. Es en los pequeños pueblos donde muchas veces se encuentran las grandes satisfacciones. Es el caso de esta propuesta viajera para emprender una escapada hacia el norte de la provincia de Castellón: Más en concreto a Alcocéber (Alcossebre). Un destino idóneo para unas vacaciones veraniegas en familia, que parece diseñado expresamente para desconectar y dejarse seducir, casi, por un modo hippie.

El viaje, para quienes residen en el centro de la Península, es un argumento imbatible. Apenas unas cinco horas en coche desde Madrid bastan para plantarse frente a un paisaje que desafía el turismo de sol y playa, tan común en otras latitudes del Mediterráneo. Alcocéber no es un parque temático del turismo masivo; es un microcosmos que ha sabido mantener el equilibrio entre la montaña y la serenidad de sus aguas. Una geografía idílica que se despliega desde los pies de la Sierra de Irta hasta llegar al Mediterráneo.

Sus playas y el paraíso de los niños

La postal marítima de Alcocéber posee una singularidad que sorprende al viajero experimentado. El litoral se divide en ambientes capaces de satisfacer tanto al buscador de planes de bañador y crema solar, como al explorador de rincones indómitos. La playa del Carregador representa la joya urbana del municipio. Con sus 850 metros de longitud y unos generosos 70 metros de anchura de arena fina, es el espacio idóneo para dar esos largos paseos matutinos en los que el único plan consiste en ver amanecer y dejar que la brisa limpie los restos del estrés invernal.

Sin embargo, es la playa de Las Fuentes la que esconde el verdadero prodigio de la naturaleza y se convierte en el epicentro del ocio familiar. Se trata de un entorno célebre por sus manantiales de agua dulce, los cuales brotan directamente desde las entrañas de la arena, filtrados a través del suelo kárstico de la sierra. Para los adultos, el contraste térmico es un bálsamo revitalizante; para los niños, es un territorio de juego infinito. Es un auténtico paraíso infantil donde los más pequeños pasan las horas levantando diques, excavando canales y haciendo presas naturales con la arena húmeda, ajenos por completo al ruido del mundo exterior.

La Sierra de Irta

La ermita de Santa Lucía y San Benito | David Alonso

Si uno busca sumergirse de lleno en ese espíritu de libertad y contacto con la naturaleza indómita, la desconexión definitiva se encuentra cruzando la frontera invisible del Parque Natural de la Sierra de Irta. Nos encontramos ante una de las últimas zonas costeras totalmente vírgenes que sobreviven en el litoral mediterráneo español. Son quince kilómetros de costa ininterrumpida sin una sola urbanización, sin bloques de apartamentos, sin chiringuitos ruidosos.

En este paraje, las montañas cubiertas de pinos, romero y matorral mediterráneo caen con violencia ruda y hermosa directamente acantiladas sobre el mar azul. El plan familiar perfecto consiste en calzarse las zapatillas y recorrer la ruta senderista que arranca en el icónico faro de Irta. Conforme se avanza por la senda, el paisaje regala el acceso a calas salvajes de piedra y arena fina, como cala Mundina o cala Blanca.

Historia y leyenda

Pero Alcocéber no es solo costa. Su riqueza radica en que comparte término municipal con Alcalá de Chivert, lo que permite alternar los días de sol con incursiones hacia el interior cargadas de historia y misticismo. La joya de la corona histórica vigila el mar desde lo alto de la sierra: el castillo de Chivert. Su origen se remonta a los siglos X y XI, durante la dominación islámica, conservando notables trazas de su alcazaba. Sin embargo, su perfil más imponente se debe a la profunda reforma que acometieron los legendarios caballeros templarios tras la Reconquista en el siglo XIII.

Pasear entre sus torreones de piedra caliza es una lección de historia viva que estimula la imaginación de cualquier niño. Además, para las familias que planifiquen su visita de cara a las próximas semanas, hay una cita ineludible en la agenda: el próximo 29 de julio, el castillo se transformará en el escenario de una fascinante actividad interactiva titulada En busca del Santo Grial. Una gincana cultural y misteriosa entre las ruinas del castillo diseñada para que toda la familia juegue a ser exploradora por un día.

Para culminar la jornada antes del ocaso, hay un lugar de obligada peregrinación que fascina por su emplazamiento inigualable: la ermita de Santa Lucía y San Benito. Elevada a más de 300 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón del parque natural, esta edificación del siglo XVII cumplía originalmente una doble función: la devoción religiosa y la defensa militar como torre de vigía frente a las temidas incursiones de los piratas berberiscos. Hoy, desprovista de su función bélica, se erige como uno de los miradores más espectaculares de toda la Comunidad Valenciana.

En definitiva, Alcocéber demuestra que todavía es posible veranear al margen de los clichés del turismo de sol y playa. Un refugio de sosiego, naturaleza intacta e historias, donde la desconexión es la máxima.