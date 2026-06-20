¿Es este el destino más lujoso y elegante de España? Respuesta corta: sí

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital, los presentadores Carmelo Jordá y Kelu Robles nos proponen dos destinos extraordinarios y una forma clásica y evocadora de cruzar el océano: los viajes transatlánticos a bordo de los barcos de la mítica naviera Cunard.

La primera parada del viaje nos lleva a alta mar junto a Eva Sanchidrián, de Mundomar Cruceros, para detallar la experiencia de las travesías oceánicas sin prisas. El gran emblema de este tipo de turismo es el Queen Mary 2, el único transatlántico que realiza la ruta entre Southampton y Nueva York de manera constante durante todo el año. Este buque fue diseñado expresamente para navegar en mar abierto, ofreciendo una estabilidad y unas características técnicas incomparables con los cruceros convencionales. A bordo, los pasajeros disponen de ocho días para desconectar de la rutina y disfrutar de una inmensa biblioteca, conferencias con expertos, clases de esgrima y un servicio de lujo tradicional británico. Además, al viajar hacia el oeste, los días tienen 25 horas debido a la diferencia horaria, lo que regala tiempo extra para el descanso. Los oyentes interesados pueden reservar su plaza con un descuento en la web radiocruceros.com o llamando al teléfono 91 197 55 20.

A continuación, el programa se traslada a la costa andaluza para descubrir Sotogrande, una exclusiva urbanización fundada en 1962 por el estadounidense Joseph McMicking en el municipio gaditano de San Roque. A diferencia de otros destinos masivos de sol y playa, Sotogrande destaca por su lujo discreto, su privacidad y su perfecta integración con el entorno natural.

Es un destino mundialmente reconocido por el golf, ya que cuenta con campos de primer nivel como Valderrama, considerado el más prestigioso de la Europa continental. Además, ofrece una playa artificial de agua dulce llamada el espacio The Beach ubicada en La Reserva, y una magnífica marina residencial que evoca el estilo de Miami y tiene un concurrido mercadillo dominical de artesanía y moda de alta calidad.

Carmelo Jordá relata su excelente experiencia en el hotel de cinco estrellas SO/ Sotogrande, un alojamiento sobresaliente que destaca por sus habitaciones dispuestas en formato de pequeñas casas independientes y su centro de spa con abundante luz natural. La gastronomía del complejo es un pilar fundamental del viaje, con restaurantes como Cortijo Santa María 1962, donde se sirve un espectacular solomillo de atún de la zona, o Ankala, especializado en arroces de calidad como el arroz negro con flor de pulpo. Fuera del hotel, locales emblemáticos como el restaurante KE en el puerto deportivo y Trocadero completan una oferta culinaria de altísimo nivel.

La segunda mitad del programa está dedicada por entero a Turín, la elegante capital de la región italiana del Piamonte. Esta urbe, que tuvo el honor de ser la primera capital de la Italia unificada, conserva el esplendor de la dinastía de Saboya en su trazado urbano y sus regios palacios. Turín es una ciudad con múltiples y sorprendentes facetas: es la cuna de la industria automovilística con Fiat, la creadora del vermut y la inventora de la famosa mezcla de chocolate y avellana conocida como gianduja. Además, alberga la célebre Sábana Santa en la hermosa catedral de San Juan Bautista.

Durante el animado recorrido arquitectónico, Kelú Robles destaca la Piazza Castello, el corazón político e histórico donde se concentran el Palazzo Reale, el Palazzo Madama y la iglesia de San Lorenzo. Uno de los mayores atractivos de Turín son sus 18 kilómetros de soportales, diseñados originalmente para que la realeza pudiera pasear sin mojarse por la lluvia ni pasar frío, y que hoy albergan cafés históricos y boutiques de moda de firmas de lujo. En la cercana Piazza San Carlo, los visitantes cumplen con la divertida tradición supersticiosa de pisar los "cataplines" de un toro de bronce esculpido en el suelo para atraer la buena suerte.

Finalmente, se mencionan otros hitos turineses imprescindibles como la majestuosa Porta Palatina, de época romana, y el bullicioso mercado al aire libre de Porta Palazzo, uno de los más grandes de toda Europa. Turín acoge también el prestigioso Museo Egipcio, el segundo más importante del mundo después del de El Cairo, y el Museo Nacional del Cine, ubicado en la imponente Mole Antonelliana. Para terminar el viaje, los presentadores recomiendan probar la pasta fresca rellena de carne o agnolotti, el exquisito vitello tonnato y el tradicional café bicerin, una delicia local de tres capas con chocolate y crema de leche.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.