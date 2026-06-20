Los secretos que encierra el Club de Tiro Cantoblanco de Arturo Fernández
El Club de Tiro Cantoblanco es el refugio del empresario Arturo Fernández que alberga un búnker de la Guardia Civil, casi 200 coches, 500 armas y la mítica bodega del Museo Chicote.
La foto del récord mundial de antílope gigante negro que está bajo el trofeo que preside el privado del Club de Tiro Cantoblanco.
Exposición de armas del empresario y armero Arturo Fernández en el Club de Tiro Cantoblanco.
Arturo Fernández presidió Eurodefense y guarda imágenes descendiendo de un caza F-16 o coordinando encuentros a bordo de imponentes portaaviones estadounidenses.
El empresario Arturo Fernández con el redactor jefe de Libertad Digital, Juanjo Alonso, en el imponente Museo Chicote que recuperó y evitó que cayera en manos estadounidenses.
Arturo Fernández, en la entrada del salón privado del Club de Tiro Cantoblanco y el redactor jefe de LD con una de sus escopetas.
Arturo Fernández bajo el trofeo del récord mundial de antílope gigante negro.
Botellas centenarias que se esconden en el mítico Museo Chicote que se encuentra en el Club de Tiro Cantoblanco.
Algunas de las 30.000 botellas que se esconden en el Museo Chicote del Club de Tiro Cantoblanco.
Brownie con helado de vainilla que tomamos de postre en el Club de Tiro Cantoblanco.
Bustos que se encuentran en la entrada del Club de Tiro Cantoblanco y que son obra de Juan de Ávalos padre, el mismo escultor del Valle de los Caídos.
Algunos coches clásicos de los más de 180 vehículos que forman la flota de Arturo Fernández en el Club de Tiro Cantoblanco.
Arturo Fernández custodia alrededor de 185 coches perfectamente conservados y clasificados por marcas: Rolls-Royce, Mercedes, clásicos americanos y reliquias de la automoción popular española.
El comedor principal del Club de Tiro Cantoblanco cuenta con unas espectaculares vistas y es perfecto para reuniones familiares, empresariales o para disfrutar de una velada en compañía.
Las mesas del restaurante del Club de Tiro Cantoblanco están perfectamente revestidas con manteles de tela, cristalería, vajilla y cubertería a la altura del enclave.
Algunas de las fotos que tiene Arturo Fernández en su salón privado del Club de Tiro Cantoblanco. El rey emérito Juan Carlos custodia la Copa del Rey de tiro.
Crema de verduras.
Los diplomas que cuelgan de una de las paredes del imponente despacho de Arturo Fernández en el Club de Tiro Cantoblanco.
Entrecot a la plancha con patatas fritas.
El Ford que utilizó en su día una de las infantas y que ahora es propiedad de Arturo Fernández.
Gazpacho con fresas del restaurante del Club de Tiro Cantoblanco.
Plato de jamón ibérico de bellota del Restaurante Arturo de Cantoblanco.
Uno de los planes principales del Club de Tiro Cantoblanco es la práctica de tiro al plato, abierto a todos los ciudadanos.
El redactor jefe de Libertad Digital posa con una de las escopetas de Arturo Fernández en el salón privado del Club de Tiro Cantoblanco con todos los trofeos que cuelgan de sus paredes.
Lentejas estofadas del Restaurante Arturo del Club de Tiro Cantoblanco.
Foto que preside la entrada del Museo Internacional de bebidas de Pedro Chicote.
Entre las estanterías del Museo Chicote descubrimos botellas de ediciones exclusivas diseñadas por Salvador Dalí, botellas con formas místicas como la Virgen de Lourdes, y obsequios personalizados dirigidos al doctor Jiménez Díaz o a Santiago Bernabéu.
Entre las botellas del Museo Chicote está un Vega Sicilia de 1917, una de las botellas más antiguas y valiosas que existen en toda España.
Entre las reliquias motorizadas que posee Arturo Fernández se encuentra una réplica exacta del coche que Richard Gere usó en la célebre película Pretty Woman.
El salón privado del Club de Tiro Cantoblanco cuenta con unos cómodos sofás para disfrutar de una apasionante charla con el empresario Arturo Fernández.
Tatín de manzana con helado de vainilla.
Terraza del Club de Tiro Cantoblanco.
Entre la colección de vehículos clásicos encontramos un bellísimo Volvo de los años 50.