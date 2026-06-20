Si existe un ritual estival capaz de competir con el ansiado chapuzón en la piscina, ese es, sin duda, la barbacoa. Las reuniones en torno al fuego con familia y amigos constituyen el epicentro social del verano. Sin embargo, la idílica estampa suele verse empañada por la tediosa logística previa: colas en el supermercado, errores de cálculo en las cantidades y la incertidumbre sobre la calidad del género. Para erradicar estas complicaciones, Solobuey —la histórica firma madrileña con 113 años de impecable trayectoria en el sector cárnico— propone la solución definitiva: una propuesta gastronómica diseñada para que organizar un banquete carnívoro de excepción sea tan sencillo como hacer un par de clics.

Bajo la dirección de María y Raúl de Blas, representantes de la cuarta generación de la familia, la compañía continúa fiel a su filosofía fundacional: la búsqueda incansable de materias primas de la máxima calidad y el servicio personalizado. Desde sus instalaciones en Mercamadrid, Solobuey ha estructurado en su plataforma online una sección exclusiva dedicada íntegramente a la barbacoa, permitiendo a los usuarios elegir entre cinco packs prediseñados o, si lo prefieren, confeccionar una combinación totalmente a medida con entrega en 24-48 horas en cualquier punto de la Península.

Alta gastronomía sin margen de error

Calcular cuántas porciones rinde un costillar o cuántos criollos son necesarios para saciar a un grupo heterogéneo de comensales suele ser un quebradero de cabeza. Conscientes de ello, los expertos de Solobuey han configurado cinco alternativas listas para disfrutar. Estas opciones están meticulosamente calculadas pensando en un menú estival completo, donde tradicionalmente conviven entrantes como la ensaladilla rusa, el salmorejo o la clásica empanada, optimizando el género para evitar el desperdicio o la escasez.

Barbacoa de la Granja (4-6 personas — 24,60 €): Pensada para los amantes de las carnes blancas, incluye alas y filetes de contramuslo de pollo de corral, costilla de cerdo, salchichas blancas y butifarras de pincho.

Barbacoa de un Bocado (6-8 personas — 56,50 €): Variedad en formatos cómodos, idónea para picar, con minihamburguesas de vaca, morcillas, butifarras y chorizos de pincho, pinchos morunos y chuletas de cordero lechal.

Barbacoa Argentina Mejorada (8-9 personas — 55,00 €): Todo un homenaje a la pampa que incluye entraña de añojo, vacío de ternera, churrasco de ternera, chorizos criollos, morcillas de pincho y dos selectos medallones de bife ancho de 200 gramos cada uno.

Barbacoa Especial (6-7 personas — 73,30 €): Una selección premium compuesta por carré de cordero lechal en chuletas, butifarras de pincho, secreto ibérico, minihamburguesas de vaca, salchichas blancas y chistorra.

Barbacoa Familiar Premium (10-12 personas — 92,95 €): La opción definitiva para las grandes reuniones familiares. Contiene un imponente chuletón de vaca de 1 kg, costillas de cerdo, panceta fresca, morcillas de arroz, chistorras de Arbizu, butifarras frescas y 6 hamburguesas de ternera de 180 gramos.

Para aquellos eventos de gran envergadura —como las tradicionales reuniones en casas rurales—, la plataforma permite añadir extras en formato "a la carta", incluyendo desde jugosos entrecots y presa ibérica hasta hamburguesas adicionales o filetes de contramuslo deshuesados.

Ese formato también lo puedes pedir para tu barbacoa si prefieres ir por libre y no ceñirte a esos estupendos packs. En nuestro caso, además de un delicioso queso de oveja semicurado de la quesería Chillón (6,94 €), elaborado en la región zamorana de Toro, probamos sus fantásticos chorizos criollos (4,65 € por 500 g), un embutido elaborado a base de carne de cerdo fresca sin curar y que, al pasar por las brasas, destaca por su gran sabor.

La tira de costillas de cerdo (11,60 €/kg) está formada por el costillar con el hueso; cocinarla a baja temperatura en la barbacoa hace que la carne quede tierna y jugosa y se desprenda del hueso. No puedes terminar sin probar sus hamburguesas de vaca (10,50 € por bandeja de 4 hamburguesas); se elaboran artesanalmente a diario con carne picada de piezas frescas de carne cruda, no sometida a procesos de cocción, ahumado, curado o madurado, lo que las hace perfectas para la barbacoa o la plancha.

El plan para estirar la jornada

El encanto del verano reside en su capacidad para alargar los días. Cuando la brasa se apaga y la puesta de sol invita a continuar la velada junto a la piscina, surge la necesidad de una cena práctica, ligera pero de idéntica exigencia gastronómica. Para dar respuesta a este momento, Solobuey incorpora a su catálogo una distinguida línea de pizzas artesanales elaboradas en Madrid por la firma Pannafiglio, ideales para los más pequeños de la casa o para disfrutar frente a los eventos deportivos del verano.

El secreto de estas piezas radica en su masa, elaborada diariamente con masa madre propia mediante un proceso de fermentación lenta. Este método garantiza una base fina, crujiente y sumamente ligera que destaca por su fácil digestibilidad y un perfil de sabor maduro. Sobre esta base se disponen ingredientes frescos procedentes de proveedores locales de la Comunidad de Madrid. Debido al proceso de elaboración artesanal de la línea de pizzas, requieren ser solicitadas con una antelación mínima de 72 horas para garantizar su máxima frescura.

La carta ofrece seis variedades pensadas para todos los gustos: desde la pureza de La Marga (la clásica Margarita por 6,80 €) y las equilibradas opciones de La Clásica (jamón y queso) o La Champiñona (con hongos aliñados con AOVE), hasta propuestas de fuerte carácter como La Cheeeese (con mozzarella, emmental, queso azul y un extra de *umami* en polvo), La Pepa (con pepperoni picante) —todas ellas a 7,40 €— o su opción más exclusiva, La Gourmet (7,70 €), coronada con cerdo tierno asado, un toque de mostaza y cebolla caramelizada.

Más de un siglo de herencia culinaria en el entorno digital

La historia de Solobuey comenzó en mayo de 1912, cuando la familia De Blas abrió las puertas de su primera carnicería en la selecta calle Serrano de Madrid. Hoy, convertida en un pilar insustituible para la alta restauración nacional, la firma ha sabido trasladar ese conocimiento centenario al cliente particular a través de un e-commerce impecable.

Más allá de los cortes destinados a la parrilla, el catálogo de Solobuey funciona como una despensa gourmet inagotable. En sus secciones es posible adquirir desde embutidos ibéricos de bellota e impecables tablas de quesos artesanos nacionales e internacionales (procedentes de Francia e Italia), hasta propuestas sumamente castizas para quienes prefieren la cocina tradicional de interior. Destacan, por ejemplo, su rabo de vaca troceado, ideal para guisos melosos, o sus célebres callos cocinados a la madrileña —con pata, morro de ternera y lacón— listos para calentar y servir.

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Datos de interés

Solobuey

Página web: www.solobuey.com

Dirección: Ctra. Villaverde-Vallecas, km 3,800 – Mercamadrid

Teléfono: 915 071 509

Envíos: Entrega en 24 horas en Madrid ciudad y entre 24-48 horas en el resto de la península ibérica. Portes gratuitos para compras superiores a 60 €.

Valoración: 8 fogones