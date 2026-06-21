A tan solo cuatro minutos del bullicio del norte de la capital, el paisaje madrileño se transforma en un encinar imponente de 60 hectáreas que custodia un siglo de historia viva de España. Estamos en el Club de Tiro Cantoblanco, feudo y cuartel general de Arturo Fernández. Un espacio versátil donde se organizan más de 50 bodas al año y grandes eventos corporativos. Mañana mismo las carpas se vestirán con los colores de una importante entidad financiera, pero hoy el ambiente es íntimo.

Así nos recibe en su casa el histórico expresidente de la patronal madrileña (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, el lugar exacto donde nació, para abrirnos las puertas no solo de sus instalaciones deportivas, sino de sus museos más privados y de una biografía ligada de forma indisoluble al devenir social, político y económico de nuestro país.

"Esto lo fundó mi abuelo en 1898", arranca explicando con orgullo el empresario, señalando un retrato familiar y un busto tallado por Juan de Ávalos padre, el mismo escultor del Valle de los Caídos. "Él montó una armería; de la armería pasó a una fábrica de escopetas, luego ideó el club de tiro, de ahí brotó el restaurante y, bueno, el resto ya es historia". Una historia que convirtió su grupo hostelero en un gigante que llegó a emplear a más de 3.000 trabajadores y servir 50.000 comidas diarias. A sus espléndidos 80 años –aunque cualquiera le echaría diez menos–, Arturo Fernández mantiene intacta la energía del infatigable "currante" que confiesa ser.

Un búnker y el fantasma de la ETA

La primera parada del recorrido sobrecoge. Bajo nuestros pies se despliega un auténtico búnker que alberga más de 500 armas custodiadas bajo la estricta y rigurosa supervisión de la Guardia Civil. Un tesoro histórico que abarca piezas de los siglos XVIII y XIX, algunas de ellas manufacturadas por el propio abuelo de Arturo. "Son armas de una condición única, algunas pueden valer perfectamente 100.000 euros cada una", relata el empresario mientras nos muestra la fisonomía de las escopetas.

Mi abuelo trajo el tiro de pichón a España y yo mismo llegué a tirar en Copas de España con casi mil participantes. Hace veinte años lo quité por completo para dar paso a la nueva modalidad del plato

El club de tiro es un hervidero que no descansa desde las 8 de la mañana. Por sus canchas se llegan a disparar más de dos millones de cartuchos al año —a 1 € por cartucho—. Cantoblanco es un espacio de entrada libre para cualquier ciudadano que quiera disfrutar del tiro al plato o de una cerveza al aire libre, un concepto que Arturo defiende con vehemencia: "Aquí tratamos con gente normal, esto no es un club exclusivo y cerrado".

Mientras paseamos hacia el comedor privado, los muros revelan récords del mundo de caza mayor —como el imponente antílope gigante negro abatido en Angola— y memorias de safaris míticos que disparan las anécdotas. Al recordarle los viejos mitos urbanos sobre las cacerías de Franco o del Rey Emérito, Fernández sonríe de medio lado y zanja con firmeza: "Mentiras de los antimonárquicos. Yo soy profundamente promonárquico, ¡como tiene que ser!".

Las paredes de Cantoblanco son un quién es quién de la historia contemporánea. En una hilera de fotografías vemos a un jovencísimo Arturo Fernández con Don Juan Carlos y Doña Sofía en Palma de Mallorca; en otra, junto a unos entonces Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, cuando esta última todavía ejercía el periodismo. Hay también espacio para la faceta internacional del empresario, que llegó a presidir Eurodefense: imágenes descendiendo de un caza F-16 o coordinando encuentros a bordo de imponentes portaaviones estadounidenses.

Sin embargo, tanta relevancia pública conllevó peajes muy duros. Al detenernos ante un imponente Mercedes blindado, el empresario rememora los años del plomo: "Llevaba placas dobladas, sistemas antibombas... estaba severamente amenazado por la banda terrorista ETA".

Joyas sobre ruedas

Si el búnker de armas impresiona, la colección de vehículos clásicos de Arturo Fernández te deja sin aliento. Distribuidos en tres inmensas naves, el empresario custodia alrededor de 185 coches perfectamente conservados y clasificados por marcas: Rolls-Royce, Mercedes, clásicos americanos y reliquias de la automoción popular española.

"Tengo catorce Rolls-Royce contando los que guardo en mi casa de Madrid", nos explica mientras paseamos entre las calandras cromadas. "Y este de aquí es un Mercedes 600 blindado que vale cerca de cinco millones de euros". El vehículo en cuestión perteneció a un fiscal general del Estado y cuenta con protección antibombas. "Lo utilizaba de forma habitual cuando era presidente de la CEIM y de Ifema, porque estaba amenazado por ETA", recuerda señalando las placas y las lunas reforzadas.

La colección avanza en un despliegue ecléctico: un bellísimo Volvo de los años 50, deportivos clásicos de faros escamoteables idénticos al de la serie El coche fantástico, un icónico SEAT 600 con las puertas que se abren en sentido inverso —"el que querían todas las señoras para poder entrar con comodidad", ríe—, la última incorporación de un SEAT Panda azul celeste de los 80, y hasta un Mini Cooper clásico con un valor sentimental incalculable: "En un coche como este conocí a mi mujer". Incluso cuenta con una réplica exacta del coche que Richard Gere usó en la célebre película Pretty Woman. Al preguntarle si los saca a pasear a menudo, su respuesta es la de un adicto al trabajo: "¿Cuándo queréis que los saque con el tiempo que tengo? Soy un currante".

El rescate milenario del Museo Chicote

El broche de oro de la jornada se encuentra oculto tras una puerta de seguridad. Arturo Fernández se convirtió en el salvador de uno de los patrimonios culturales y etílicos más importantes de Europa: la colección original del mítico Museo Chicote de la Gran Vía madrileña.

"El museo iba a terminar en los Estados Unidos, se lo llevaban los americanos, pero yo lo salvé y lo compré completo", relata Arturo con legítimo orgullo de coleccionista y madrileño. "Cuando Chicote falleció, el museo se le vendió a Ruiz-Mateos, que se lo llevó a la Plaza de Colón. Tras la expropiación, salió a subasta y lo compré un americano. Yo me planté, lo salvé y me lo traje aquí para que no saliera de España. Son 30.000 botellas catalogadas por países".

A medida que las bombillas de mercurio se calientan y desvelan las estanterías de madera noble, el espectáculo es abrumador. Son miles de botellas perfectamente catalogadas por países de origen y marcas. "Aquí está el Vega Sicilia de 1917, una de las botellas más antiguas y valiosas que existen en toda España", nos muestra. El valor histórico de este búnker líquido es incalculable: reposan allí los licores y combinados originales que Perico Chicote servía a las estrellas de Hollywood, intelectuales y políticos.

Esto no está abierto al público general; es un espacio que disfruto yo en petit comité con mis amigos más cercanos

Entre las estanterías descubrimos botellas de ediciones exclusivas diseñadas por Salvador Dalí, botellas con formas místicas como la Virgen de Lourdes, y obsequios personalizados dirigidos al doctor Jiménez Díaz o a Santiago Bernabéu. Incluso se conservan las cajas y botellas dedicadas expresamente a Francisco Franco, procedentes de "los que lucharon contra el comunismo en Rusia".

Un comedor privado con historia

El comedor privado de Arturo Fernández es un museo vivo de la España contemporánea con paredes también llenas de trofeos de caza mayor y fotografías que capturan momentos clave junto a las figuras más relevantes del país. Su despacho y salones han albergado banquetes para personalidades internacionales de la talla de Dwight D. Eisenhower o el mismísimo Papa Juan Pablo II en sus visitas históricas a España.

La jornada avanza hacia el almuerzo en su salón privado, donde sentados en su cómodo sofá degustamos un maravilloso aperitivo con jamón ibérico y nos disponemos a firmar en el selecto libro de visitas del club, dejando constancia de que Libertad Digital ha pisado este templo de la tradición madrileña.

Arturo Fernández nos acompaña hasta la mesa con la hospitalidad que le caracteriza, pero avisa de que su permanencia será breve: "Yo me tomo un salmorejo con vosotros y me voy corriendo a mi restaurante Nicolasa", nos confiesa. "Es un restaurante precioso y va muy bien al mediodía, pero desgraciadamente la gente va allí para verme a mí... ¡Así que hoy, en vez de comer aquí tranquilo con vosotros, tengo que irme para allá porque van Enrique Cerezo y otros amigos!", bromea.

Mientras se prepara para poner rumbo a Nicolasa —inaugurado hace apenas ocho meses y que ya se ha convertido en el punto de encuentro predilecto de la vida social, periodística y empresarial de la capital—, Arturo nos despide con el afecto de un viejo amigo de la casa. "Sé que estuvisteis en la inauguración, ¡me acuerdo perfectamente!" -y aquí podéis leer la crítica del mismo en LD-, nos dice con una sonrisa. Agradecido por nuestra visita, el empresario nos cuenta entre risas que está metido de lleno en la redacción de sus memorias. Material, desde luego, no le falta.

Nosotros nos quedamos degustando un fantástico plato de lentejas, un muy buen salmorejo con el toque de fresas y una crema de verduras. De plato principal, un estupendo entrecot y una fresquísima lubina. El toque dulce lo puso un delicioso y delicado tatín de manzana con helado de vainilla. Entre su oferta gastronómica, destacan los arroces que, sin duda, probaremos en otra ocasión.

Después de probar y comprobar nuestra puntería en uno de los puestos de tiro al plato, nos marchamos de Cantoblanco con el sonido de fondo de los platos estallando en el aire y el rugido lejano de un motor clásico, conscientes de haber compartido una jornada irrepetible con un hombre que, más allá de los negocios, es un coleccionista apasionado de la historia de España. Una historia de la que él mismo, indiscutiblemente, ya forma parte.

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Datos de Interés

Club de Tiro Cantoblanco

Página web: www.clubdetirocantoblanco.com

Dirección: Ctra. Colmenar Viejo, Km. 14.500 (Madrid)

Teléfono: 91 735 43 00 / 625 15 97 60

Horario: Abierto todos los días de 9 a 21h.