Bares baratos y sin postureo: los 'Soletes' de verano que recomiendan 60 famosos

Llega el verano y, con él, la eterna búsqueda del chiringuito perfecto, la cafetería donde resguardarse del calor o la terraza en la que alargar la tarde sin necesidad de empeñar un riñón ni caer en las garras del postureo gastronómico de manual. En pleno arranque de la temporada estival, la Guía Repsol ha desvelado su decimoquinta edición de los 'Soletes', una selección de más de 250 nuevos establecimientos repartidos por toda la geografía española.

Álvaro Rivas y el resto del grupo Alcalá Norte comiendo en la hamburguesería Crítico, en Ciudad Lineal (Madrid).

La gran novedad de esta edición es que los encargados de desvelar estos 'templos' de la cocina pegada a la tierra y apta para todos los bolsillos son más de sesenta caras conocidas de nuestra cultura: desde actores consagrados como Antonio Resines o Javier Gutiérrez, hasta cineastas de la talla de Isabel Coixet, escritores como Juan Gómez-Jurado y bandas musicales que llenan estadios como Arde Bogotá o Alcalá Norte.

Con esta nueva hornada de distintivos amarillos, el mapa de los 'Soletes' en España alcanza ya los 5.500 establecimientos, englobando chiringuitos, terrazas, barras de toda la vida, cafeterías, heladerías y casas de comidas. Son, en definitiva, esos pequeños locales donde los artistas paran en carretera durante sus giras, toman un respiro tras un ensayo o comen con el equipo en parajes increíbles durante extenuantes rodajes.

Defensa del negocio local frente a las modas

La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha destacado el valor de estos reconocimientos que nacieron en el verano de 2021: "Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos". Ritter ha hecho especial hincapié en la necesidad de "poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar", premiando tanto a los locales que han resistido el paso del tiempo y las crisis sin perder su identidad, como a los jóvenes autónomos que se arriesgan con su primer proyecto hostelero.

Los establecimientos se siguen clasificando en sus seis categorías clásicas: bares, barras y tascas; cafeterías y pastelerías; restaurantes y casas de comidas; vinotecas y coctelerías; sitios de fast good y heladerías.

A continuación, detallamos la ruta gastronómica que proponen los famosos para perderse este verano por España, clasificados por sectores culturales:

Actores y cineastas

Antonio Resines: Apuesta por una parada innegociable junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas, Cantabria), donde es un cliente habitual frente a las olas.

Toni Acosta: Se decanta por Canarias para disfrutar de unas papas arrugadas tradicionales con mojo picón en Casa África , situada en Taganana (al norte de Tenerife), frente a la playa salvaje de El Roque de las Bodegas.

Isabel Coixet: La cineasta catalana se rinde a los cócteles de autor y al sonido de alta fidelidad de Oblicuo Hi-Fi Drink en Barcelona.

Javier Gutiérrez: Propone una ruta de autenticidad por los locales y tabernas de Ferrol , la ciudad donde se crió como Alfonso , Café Avenida y O Galo .

Fele Martínez: Se declara devoto de las gildas y los pinchos tradicionales que sirven en las barras más castizas del barrio de La Latina (Madrid) como Café Pavón o Los Tiernos .

Hovik Keuchkerian: El carismático actor de La casa de papel se rinde a los encantos de una espectacular hamburguesa de rabo de toro en su hamburguesería favorita de Madrid en Varela (Alpedrete).

Natalia de Molina: Recomienda una coctelería con profundas influencias japonesas ubicada en el centro de Madrid, Devils Cut .

Óscar Casas: Revela su debilidad por un restaurante de cocina de producto en la costa de Cantabria como Distrito 23 , El Pescador y La Mayor .

Leonor Watling: Fiel a los clásicos, opta por un restaurante tradicional de Madrid donde confiesa que casi siempre pide "las croquetas y la morcilla".

Tamar Novas: Barra libre de galleguidad. El actor recomienda los mejores rincones tradicionales para comer un auténtico pulpo á feira en La Coruña .

Irene Escolar: Diseña una completísima ruta gastronómica por sus bares, cafeterías tradicionales y restaurantes favoritos de Madrid .

Pepón Nieto: El actor malagueño desvela el secreto mejor guardado de la Costa del Sol: la cafetería de Marbella donde se sirven, según sus palabras, "los mejores churros del mundo".

Marta Hazas: Apuesta por el relax de una buena copa de vino en un local especializado del centro de Madrid .

Paz Padilla: Su refugio estival está claro: los chiringuitos y terrazas de Zahara de los Atunes (Cádiz).

Toni Acosta e decanta por Canarias para disfrutar de unas papas arrugadas tradicionales con mojo picón en Casa África.

Literatura, Diseño y Televisión

Antonio Muñoz Molina: El reputado escritor huye de florituras y visita siempre la Antigua Lechería (en el barrio de Ruzafa, Valencia). El autor de El jinete polaco lo tiene claro: "Soy hombre de leche merengada".

Juan Gómez-Jurado: El autor de la saga Reina Roja lanza una advertencia sobre una conocida pastelería de Madrid que considera, por su nivel de repostería, "un auténtico peligro".

Elvira Lindo: Se deshace en elogios hacia un mítico bar de Valencia donde destaca sus "minibocadillos estupendos".

Lana Corujo: La escritora canaria apuesta fuerte por el sabor isleño y el ambiente de la terraza de La Raspa , en Arrecife (Lanzarote).

Modesto Lomba: El diseñador de moda divide sus pasiones veraniegas entre restaurantes selectos pero informales de Madrid y la costa de Ayamonte (Huelva) , donde confiesa que no se resiste a un helado de fruta en No Ni Ná .

Marta Jiménez Serrano: Recomienda la autenticidad y el olor a masa madre de su panadería fetiche en Madrid .

Juan Duyos: El diseñador se pierde por los mercados gastronómicos madrileños; de su puesto favorito destaca que el "brioche de cochinita pibil o las carrilleras thai-jerez me chiflan".

José Mota: Propone un restaurante madrileño ideal para disfrutar de la gastronomía sin pretensiones durante los meses de calor.

David Guapo: El cómico abandona temporalmente los escenarios para diseñar una ruta de 'Soletes' playeros y caseros por Castelldefels (Barcelona) .

Silvia Abril: Recomienda perderse en un chiringuito escondido en una pequeña cala de Barcelona , un lugar ideal para contemplar el mar y "tomar el fresco".

Elvira Sastre: Comparte sus coordenadas gastronómicas predilectas a caballo entre Madrid y la provincia de Segovia .

Miguel Maldonado: Coincide con el sector actoral y pone el foco en los bares de tapas y raciones de La Latina .

Sara Escudero: Se rinde al restaurante de Madrid regentado por la actriz Clara Lago.

Paquito Navarro: El jugador de pádel profesional desvela cuál es su restaurante de referencia para recargar fuerzas en la capital.

Lita Cabellut: La reconocida pintora ensalza los valores de una pastelería centenaria de Madrid que conserva el encanto de antaño.

Ion Aramendi: El presentador se apunta a la moda de las smash burgers y desvela su hamburguesería favorita de Madrid .

Lorena Castell: Fiel a su estilo enérgico, destaca un restaurante en Alicante famoso por servir una espectacular tortilla de patata con espuma de trufa y jamón.

Mikel López Iturriaga ('El Comidista'): El periodista gastronómico se moja y desvela cuáles son sus barras e indispensables de Barcelona alejados de las hordas turísticas.

Samantha Hudson: Icono televisivo y musical, lo deja claro: "Si alguien no consigue localizarme este verano, que me busque en la terraza" de su restaurante favorito del centro de Madrid .

Verónica Dulanto: La periodista y presentadora recomienda una cafetería madrileña donde sirven "el mejor té matcha que he probado".

La banda de música indie Dorian se decantan por Barrutia y el 9 cada vez que pasan por Madrid.

La ruta de los músicos