Bares baratos y sin postureo: los 'Soletes' de verano que recomiendan 60 famosos

Llega el verano y, con él, la eterna búsqueda del chiringuito perfecto, la cafetería donde resguardarse del calor o la terraza en la que alargar la tarde sin necesidad de empeñar un riñón ni caer en las garras del postureo gastronómico de manual. En pleno arranque de la temporada estival, la Guía Repsol ha desvelado su decimoquinta edición de los 'Soletes', una selección de más de 250 nuevos establecimientos repartidos por toda la geografía española.
La gran novedad de esta edición es que los encargados de desvelar estos 'templos' de la cocina pegada a la tierra y apta para todos los bolsillos son más de sesenta caras conocidas de nuestra cultura: desde actores consagrados como Antonio Resines o Javier Gutiérrez, hasta cineastas de la talla de Isabel Coixet, escritores como Juan Gómez-Jurado y bandas musicales que llenan estadios como Arde Bogotá o Alcalá Norte.
Con esta nueva hornada de distintivos amarillos, el mapa de los 'Soletes' en España alcanza ya los 5.500 establecimientos, englobando chiringuitos, terrazas, barras de toda la vida, cafeterías, heladerías y casas de comidas. Son, en definitiva, esos pequeños locales donde los artistas paran en carretera durante sus giras, toman un respiro tras un ensayo o comen con el equipo en parajes increíbles durante extenuantes rodajes.
Defensa del negocio local frente a las modas
La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha destacado el valor de estos reconocimientos que nacieron en el verano de 2021: "Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos". Ritter ha hecho especial hincapié en la necesidad de "poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar", premiando tanto a los locales que han resistido el paso del tiempo y las crisis sin perder su identidad, como a los jóvenes autónomos que se arriesgan con su primer proyecto hostelero.
Los establecimientos se siguen clasificando en sus seis categorías clásicas: bares, barras y tascas; cafeterías y pastelerías; restaurantes y casas de comidas; vinotecas y coctelerías; sitios de fast good y heladerías.
A continuación, detallamos la ruta gastronómica que proponen los famosos para perderse este verano por España, clasificados por sectores culturales:
Actores y cineastas
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Antonio Resines: Apuesta por una parada innegociable junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas, Cantabria), donde es un cliente habitual frente a las olas.
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Toni Acosta: Se decanta por Canarias para disfrutar de unas papas arrugadas tradicionales con mojo picón en Casa África, situada en Taganana (al norte de Tenerife), frente a la playa salvaje de El Roque de las Bodegas.
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Isabel Coixet: La cineasta catalana se rinde a los cócteles de autor y al sonido de alta fidelidad de Oblicuo Hi-Fi Drink en Barcelona.
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Javier Gutiérrez: Propone una ruta de autenticidad por los locales y tabernas de Ferrol, la ciudad donde se crió como Alfonso, Café Avenida y O Galo.
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Fele Martínez: Se declara devoto de las gildas y los pinchos tradicionales que sirven en las barras más castizas del barrio de La Latina (Madrid) como Café Pavón o Los Tiernos.
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Hovik Keuchkerian: El carismático actor de La casa de papel se rinde a los encantos de una espectacular hamburguesa de rabo de toro en su hamburguesería favorita de Madrid en Varela (Alpedrete).
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Natalia de Molina: Recomienda una coctelería con profundas influencias japonesas ubicada en el centro de Madrid, Devils Cut.
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Óscar Casas: Revela su debilidad por un restaurante de cocina de producto en la costa de Cantabria como Distrito 23, El Pescador y La Mayor.
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Leonor Watling: Fiel a los clásicos, opta por un restaurante tradicional de Madrid donde confiesa que casi siempre pide "las croquetas y la morcilla".
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Tamar Novas: Barra libre de galleguidad. El actor recomienda los mejores rincones tradicionales para comer un auténtico pulpo á feira en La Coruña.
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Irene Escolar: Diseña una completísima ruta gastronómica por sus bares, cafeterías tradicionales y restaurantes favoritos de Madrid.
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Pepón Nieto: El actor malagueño desvela el secreto mejor guardado de la Costa del Sol: la cafetería de Marbella donde se sirven, según sus palabras, "los mejores churros del mundo".
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Marta Hazas: Apuesta por el relax de una buena copa de vino en un local especializado del centro de Madrid.
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Paz Padilla: Su refugio estival está claro: los chiringuitos y terrazas de Zahara de los Atunes (Cádiz).
Literatura, Diseño y Televisión
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Antonio Muñoz Molina: El reputado escritor huye de florituras y visita siempre la Antigua Lechería (en el barrio de Ruzafa, Valencia). El autor de El jinete polaco lo tiene claro: "Soy hombre de leche merengada".
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Juan Gómez-Jurado: El autor de la saga Reina Roja lanza una advertencia sobre una conocida pastelería de Madrid que considera, por su nivel de repostería, "un auténtico peligro".
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Elvira Lindo: Se deshace en elogios hacia un mítico bar de Valencia donde destaca sus "minibocadillos estupendos".
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Lana Corujo: La escritora canaria apuesta fuerte por el sabor isleño y el ambiente de la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).
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Modesto Lomba: El diseñador de moda divide sus pasiones veraniegas entre restaurantes selectos pero informales de Madrid y la costa de Ayamonte (Huelva), donde confiesa que no se resiste a un helado de fruta en No Ni Ná.
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Marta Jiménez Serrano: Recomienda la autenticidad y el olor a masa madre de su panadería fetiche en Madrid.
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Juan Duyos: El diseñador se pierde por los mercados gastronómicos madrileños; de su puesto favorito destaca que el "brioche de cochinita pibil o las carrilleras thai-jerez me chiflan".
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José Mota: Propone un restaurante madrileño ideal para disfrutar de la gastronomía sin pretensiones durante los meses de calor.
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David Guapo: El cómico abandona temporalmente los escenarios para diseñar una ruta de 'Soletes' playeros y caseros por Castelldefels (Barcelona).
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Silvia Abril: Recomienda perderse en un chiringuito escondido en una pequeña cala de Barcelona, un lugar ideal para contemplar el mar y "tomar el fresco".
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Elvira Sastre: Comparte sus coordenadas gastronómicas predilectas a caballo entre Madrid y la provincia de Segovia.
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Miguel Maldonado: Coincide con el sector actoral y pone el foco en los bares de tapas y raciones de La Latina.
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Sara Escudero: Se rinde al restaurante de Madrid regentado por la actriz Clara Lago.
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Paquito Navarro: El jugador de pádel profesional desvela cuál es su restaurante de referencia para recargar fuerzas en la capital.
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Lita Cabellut: La reconocida pintora ensalza los valores de una pastelería centenaria de Madrid que conserva el encanto de antaño.
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Ion Aramendi: El presentador se apunta a la moda de las smash burgers y desvela su hamburguesería favorita de Madrid.
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Lorena Castell: Fiel a su estilo enérgico, destaca un restaurante en Alicante famoso por servir una espectacular tortilla de patata con espuma de trufa y jamón.
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Mikel López Iturriaga ('El Comidista'): El periodista gastronómico se moja y desvela cuáles son sus barras e indispensables de Barcelona alejados de las hordas turísticas.
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Samantha Hudson: Icono televisivo y musical, lo deja claro: "Si alguien no consigue localizarme este verano, que me busque en la terraza" de su restaurante favorito del centro de Madrid.
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Verónica Dulanto: La periodista y presentadora recomienda una cafetería madrileña donde sirven "el mejor té matcha que he probado".
La ruta de los músicos
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Arde Bogotá: La banda de rock del momento juega en casa y apuesta firmemente por varios locales de su tierra natal, destacando el ambiente del Rockola Summer Club en La Azohía (Cartagena, Murcia).
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Alcalá Norte: Los madrileños sugieren no salir de su barrio en Ciudad Lineal para degustar una espectacular hamburguesa en Crítico.
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Fangoria (Alaska y Nacho Canut): Los reyes del electropop confiesan su amor por los bares de carretera en sus giras, coronando a un establecimiento de Albacete por tener "las mejores rosquillas que hemos comido nunca".
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Miranda!: El dúo argentino se rinde a la gastronomía vasca frente al mar Mediterráneo en el restaurante Lorea, en la costa alicantina.
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Carlos Sadness: El artista barcelonés se declara un fanático del helado de pistacho de su heladería favorita en Barcelona, rincón que comparte en gustos con la cineasta Isabel Coixet.
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Dorian: La banda de música indie desvela cuál es el restaurante de cocina casera de Madrid al que acuden religiosamente cada vez que pisan la capital de España.
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Anni B Sweet: Declara su amor incondicional por un coqueto restaurante de Granada: "Es un lugar al que siempre vuelvo".
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Café Quijano: Los hermanos leoneses nos llevan al bar de León donde precisamente se inspiraron para componer La Lola, uno de sus temas más míticos.
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Álvaro Urquijo (Los Secretos): Se traslada a las Islas Baleares para recomendar un restaurante italiano en Formentera donde se sirve "la mejor pasta que he comido".
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Elefantes: Proponen una parada artística e histórica en el mítico restaurante de Barcelona donde en su día se reunían genios como Picasso o Dalí.
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Kase.O: El maestro del rap español se encarga de guiar al público por una ruta imprescindible de bares, cafeterías y restaurantes auténticos de Zaragoza.
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Joaquín Rodríguez (Los Nikis): Recomienda un bar escondido en Cádiz que pasa desapercibido para los turistas; su recomendación es clara: la tapa de "minicojonudo de chorizo".
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Florent Muñoz (Los Planetas): El guitarrista diseña una ruta psicodélica y gastronómica por los mejores bares de tapeo de Granada.
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Marilia Monzón: La cantante canaria barre para su tierra recomendando Heladora la Única (Gáldar, Las Palmas) y destaca un bar de Gran Canaria por tener "la mejor tapa de papas arrugadas con mojo".
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Viva Suecia: Los murcianos confiesan dónde se meten un buen homenaje de cocina tradicional en Murcia justo después de salir de los largos ensayos.
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Sexy Zebras: La banda madrileña se declara enamorada de los restaurantes de cocina casera y, sobre todo, de los platos de cuchara de toda la vida.
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Marisa Valle Roso: Apuesta por las bondades de su tierra y selecciona los mejores restaurantes de Asturias donde "la ternera es espectacular y el arroz con leche ni te cuento".
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Maui de Utrera: La cantante comparte su rincón innegociable en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): el chiringuito Casa Gaspar, en plena desembocadura del Guadalquivir, ideal para tomar molletes de pringá que "te quitan el sentido".
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Miss Caffeina: Los miembros del grupo ofrecen su particular guía urbana con los restaurantes indispensables para comer bien y salir feliz en Madrid.
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Natalia Lacunza: La artista navarra tira de raíces y desvela sus restaurantes favoritos de Pamplona para comer bien entre semana.
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Niña Polaca: Apuestan por el toque norteño recomendando su restaurante asturiano de referencia en pleno centro de Madrid.
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Pablo Carbonell: Fiel a las playas gaditanas, el artista no perdona su visita de cada verano a su chiringuito de confianza en Cádiz.
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Sanguijuelas del Guadiana: La banda extremeña rinde pleitesía a un restaurante de Badajoz del que aseguran que es "obligatorio pedir sus tartas".