La gastronomía madrileña está de celebración y exhibe un músculo imparable. La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha vestido de gala para acoger la entrega de la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid. Una cita que cumple una década consagrada como el gran escaparate del éxito hostelero, empresarial y productor de la región.

Organizados por la Academia Madrileña de Gastronomía, estos galardones nacieron en 2016 con un propósito claro: reconocer el esfuerzo de quienes levantan persianas, innovan y preservan el recetario madrileño. Diez años después, el balance no puede ser más optimista. Madrid ya no es solo una parada cultural o deportiva; es un destino culinario de referencia mundial.

Un destino en 'primera división'

«Madrid está en un momento de ebullición y se ha convertido en un destino gastronómico de primera división», aseguraba con orgullo Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Las cifras respaldan su entusiasmo: hace una década el turismo llegaba atraído por los museos o el fútbol; hoy, la gastronomía es el segundo motivo de visita a la ciudad.

Para Enríquez, la gran fortaleza de la región radica en su apertura y en una convivencia única de formatos: "En muy pocos lugares del mundo se puede disfrutar de restaurantes centenarios, tabernas de barrio, casas de comidas, cocina de autor y propuestas internacionales de primer nivel en una misma ciudad. Madrid ofrece una gastronomía excelente en todos los rangos de precio".

El 'once titular' de la excelencia

La edición de este año ha dejado un palmarés que combina a la perfección la solera histórica, el producto de proximidad y el vanguardismo empresarial de los nuevos emprendedores:

Restaurante / Cocina: Montia (San Lorenzo de El Escorial) Dani Ochoa sigue deslumbrando desde la sierra madrileña con su propuesta de recolección silvestre y fidelidad absoluta a la temporalidad. Un proyecto con una estrella Michelin y dos soles Repsol que mira de frente a la naturaleza.

Reconocimiento a Toda una Vida: Botín Fundado en 1725 y certificado como el restaurante más antiguo del mundo por el Guinness World Records. La cuarta generación de la familia González custodia un horno de leña tricentenario que es historia viva de España y refugio literario de Hemingway o Galdós.

Dulce / Repostería: Pastelerías Mallorca Una empresa familiar nacida en 1931 que ya forma parte de la memoria sentimental de los madrileños. Han sabido digitalizarse y expandirse sin perder un ápice de su esencia artesanal.

Restaurante de Producto / Casa de Comidas: El Pedrusco de Aldealcorvo Los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro mantienen vivo en Chamberí el culto al asado castellano tradicional con una mirada contemporánea.

Sala / Sumiller: Luis García de la Navarra Un referente indiscutible del vino en la capital que lleva décadas dignificando el servicio de sala y apostando por la máxima hospitalidad.

Un referente indiscutible del vino en la capital que lleva décadas dignificando el servicio de sala y apostando por la máxima hospitalidad. Cocina Internacional: Sen Omakase La gran revolución nipona en Madrid. Una experiencia de confianza absoluta en el itamae basada en una técnica milimétrica y un producto excelso.

Bar / Taberna: El Fogón de Trifón Trifón Jorge capitanea desde hace más de veinte años una de las tabernas ilustradas más deseadas, donde el recetario tradicional convive con una bodega de ensueño.

Puesto de Mercado: LaLópez Ubicado en el Mercado de Antón Martín, el proyecto de Sergio Mayor y Mai López demuestra cómo la alta cocina y el formato de mercado municipal pueden revitalizar la vida de los barrios.

Vinos y Licores: Caiño Un espacio de referencia para los amantes de los pequeños productores, los vinos de mínima intervención y la divulgación enológica para las nuevas generaciones.

Producto de Madrid: DOP Aceite de Madrid Amparada por la UE desde 2023, esta denominación protege más de 20.000 hectáreas de olivar y pone en valor el oro líquido multivarietal del campo madrileño.

Proyecto Empresarial Gastronómico: Red Panda Madrid El éxito del emprendimiento flexible. Lo que nació en 2024 como una dark kitchen de cocina asiática sin gluten de la mano de María y Alfonso, es hoy un restaurante con una comunidad de clientes fiel e imparable.

Una década de evolución

La gala contó con el respaldo del Gobierno regional y el patrocinio de Mahou San Miguel. Los premios, tal y como recordó su presidente, se conceden «sin intereses y con la única voluntad de reconocer la excelencia».

En estos diez años, por el palmarés han desfilado desde gigantes como DiverXO o Coque hasta tesoros despenseros como los Garbanzos de Daganzo o el Anís de Chinchón. Una muestra inequívoca de que Madrid no tiene techo y de que su relato gastronómico se escribe en clave de libertad, diversidad y excelencia.