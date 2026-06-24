Salud y bienestar en la Región de Murcia: un viaje de costa e interior

Más allá de disfrutar de la playa, y de las típicas actividades propias del verano, son muchas las personas que buscan unas vacaciones de relax, y que quieren dedicar los días del verano a la salud del cuerpo y la mente en ambientes más tranquilos.

Entre salinas, ríos y montañas, la Región de Murcia propone un recorrido que une cuidado personal, tradición y paisajes que invitan a bajar el ritmo. Desde las salinas de San Pedro del Pinatar hasta los históricos balnearios del interior, el bienestar aquí no es solo cuestión de terapias, sino también del entorno que las acoge.

En la costa

En San Pedro del Pinatar, junto al Parque Regional de las Salinas y Arenales, la salud y el bienestar se viven a pie de mar. En este entorno de charcas salineras, humedales y senderos entre dunas, se practican desde hace generaciones los baños de lodo del Mar Menor, considerados una de las tradiciones más características de la zona. El uso de estos "barros" mineromedicinales, ricos en minerales como calcio, magnesio y potasio, forma parte de una experiencia natural de cuidado que sigue atrayendo a quienes buscan beneficios para la piel o las articulaciones, pero también un momento de pausa en contacto directo con el paisaje.

Aprovechando esta tradición centenaria, los alojamientos y centros de bienestar de la zona han sabido evolucionar para aplicar tratamientos de talasoterapia, integrando modernas instalaciones donde se aplican técnicas basadas en el uso terapéutico del agua de mar, algas y los lodos, combinadas con tratamientos actuales de salud y relax. A todo ello se suma el entorno: senderos interpretativos, rutas en bicicleta, paseos al borde de las salinas o jornadas de observación de aves convierten este espacio natural en un escenario privilegiado para el turismo de bienestar.

En el interior

En el interior de la Región de Murcia, el bienestar se abre paso entre huertas y aguas termales de origen milenario. En Archena, a orillas del río Segura y en el entorno natural del Valle de Ricote, brotan unas de las aguas mineromedicinales más reconocidas de toda la Región. Utilizadas ya en época romana, forman parte del legado termal murciano, que ha sabido conservar su valor y proyectarlo hacia el presente. Rodeado de palmeras, limoneros y eucaliptos, el Balneario de Archena cuenta con modernas instalaciones donde se aplican tratamientos que van desde baños y duchas circulares hasta masajes, envolturas o programas específicos de recuperación física y emocional.

Las sensaciones se prolongan fuera del agua, en paseos suaves por la ribera, subidas a miradores o recorridos por caminos de huerta donde el silencio y la naturaleza acompañan. Más al norte, en Fortuna, las aguas termales —ya conocidas por romanos y árabes— han dado lugar a una tradición que perdura. Allí, en el Balneario de Leana, ubicado en este entorno de origen volcánico, las propuestas de bienestar se combinan con rutas entre cerros, visitas a yacimientos o largos paseos en un paisaje que invita al recogimiento.

El sabor también cuenta

Y para completar este viaje de reconexión y cuidado, nada como dejarse llevar por los productos y sabores de cercanía. Bajo el sello 1001 Sabores, la gastronomía regional muestra toda su riqueza y se puede convertir en parte esencial del bienestar. Entre los platos más populares hay elaboraciones con verduras recién recogidas de la huerta como las verduras a la plancha y la ensalada murciana, pescados frescos del Mediterráneo que se suelen cocinar a la sal como la lubina y la dorada, frutas de temporada como el melocotón de Cieza y el Melón de Torre Pacheco en verano, y platos elaborados con técnicas que respetan el origen y realzan el sabor natural. Todo esto sin olvidar tapas tan icónicas como la marinera, el pulpo al horno o los caballitos. Una cocina ligera, equilibrada y cargada de identidad, que permite cuidarse sin renunciar al placer de comer bien. Porque en la Región de Murcia, el bienestar también pasa por la mesa.

Región de Murcia, felicidad de la buena.

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