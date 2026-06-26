La cocina tradicional española ha vuelto a ocupar el lugar de honor que le corresponde en el panorama cultural de nuestro país. El Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz, ubicado en el histórico Palacio Agustín-Zulueta, se vistió de gala para acoger la II Edición de los Top Tradition Restaurants. Estos galardones nacieron con un propósito tan firme como necesario: reconocer, proteger y reivindicar la trayectoria de los grandes comedores que han consagrado su existencia a preservar el producto, el recetario y el legado gastronómico español frente a las modas pasajeras.

Premiados con los Top Tradition.

El evento, respaldado por una amplísima representación de las instituciones, periodistas y destacadas personalidades del sector, sirvió para encumbrar a seis nuevos establecimientos como 'Grandes de la Cocina Tradicional Española'. Casas de comidas que son auténticos museos vivos de nuestra identidad.

El momento más vibrante y emotivo de la noche llegó con la entrega del reconocimiento 'Clásico y Eterno' a Hilario Arbelaitz, alma del mítico e inolvidable restaurante Zuberoa. La ovación cerrada de la sala rindió tributo a una figura imprescindible de la gastronomía nacional en el año en que se conmemora el 50 aniversario de la Nueva Cocina Vasca, movimiento que revolucionó los fogones de todo el país y de la que Arbelaitz fue miembro fundador junto a gigantes como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Luis Irizar o Karlos Arguiñano.

Un escudo ante el monopolio de la vanguardia

Los premios, ideados y promovidos por el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz (impulsor también de los Premios Materia Prima), nacieron para hacer justicia con aquellos templos culinarios que a veces quedan ensombrecidos por el ruido mediático de la innovación tecnológica de vanguardia.

Barra de Nou Manolín.

"Era necesario un reconocimiento como este, que pusiera en valor la gastronomía de producto y de memoria. Los restaurantes tradicionales forman parte de nuestro patrimonio cultural y siguen siendo responsables de algunos de los momentos más brillantes de la cocina española dentro y fuera de nuestras fronteras", defendió Sáenz durante su intervención.

Para formar parte de este selecto club, la organización exige la confluencia de cinco pilares innegociables: cocina, historia, acogida, producto y sucesión familiar. Un blindaje cultural que asegura la continuidad de nuestra memoria gustativa.

Seis nuevos guardianes

El palmarés de la edición de 2026 dibuja una radiografía impecable de la excelencia culinaria de España:

Nou Manolín (Alicante): La familia Castelló mantiene en lo más alto una de las barras más icónicas y codiciadas del mundo, donde el producto fresco de la lonja de Santa Pola se convierte en pura emoción.

Ca l’Isidre (Barcelona): El histórico rincón fundado en 1970 por Isidre Gironés y Montse Salvó, hoy capitaneado con maestría por su hija Núria Gironés, sigue siendo el gran referente de la cocina de mercado catalana-mediterránea.

Doña Filo (Colmenar del Arroyo, Madrid): El mesón ilustrado de Julio Reoyo e Inma Redondo, un bastión de la casquería fina y los guisos tradicionales en la sierra madrileña que sigue formando a las futuras estrellas del sector.

Arte de Cozina (Antequera, Málaga): La encomiable labor de Charo Carmona recuperando y reinterpretando el recetario ancestral de la comarca antequerana, donde conviven las herencias árabe, judía y cristiana.

La Hermandad de Pescadores (Fuenterrabía, Guipúzcoa): Iñaki Bergés y Maite Martínez custodian un espacio marinero legendario cuya sopa de pescado y puntos de brasa atraen a comensales de todos los confines de la tierra.

Hispania (Londres): Galardonado como el Gran Restaurante Español en el Extranjero. El proyecto del asturiano Francisco Javier Fernández Hidalgo en la City londinense, diseñado por Lorenzo Castillo y con la asesoría de Marcos Morán (Casa Gerardo), se consagra como un embajador imbatible de la Marca España gracias a su fabada y su arroz con leche.

Cada uno de los premiados se llevó a su casa una escultura cargada de simbolismo, diseñada por el artista navarro Xabier Santxotena, discípulo directo de Jorge Oteiza, que evoca el arraigo profundo, la tierra y la autenticidad de estas sagradas casas de comidas.

Con el indiscutible éxito de esta segunda edición —que recoge el testigo de la cita inaugural de 2025 en el Hotel Marqués de Riscal—, Álava y Vitoria-Gasteiz se consolidan como el epicentro de la resistencia y la puesta en valor de la cocina de siempre. Un patrimonio que, lejos de caducar, demuestra estar más vivo, fuerte y sabroso que nunca.