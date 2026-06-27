Dos ciudades que han renacido mirando al Mediterráneo y ahora no son como te habían contado

En esta nueva entrega de El Placer de Viajar, el podcast conducido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, se exploran destinos fascinantes a través de diversas experiencias viajeras.

El espacio arranca con una sugerente propuesta de la mano de Eva Sanchidrián, de Mundomar Cruceros, quien detalla un espectacular recorrido en crucero por el Cono Sur de Sudamérica a bordo de un barco de la prestigiosa compañía Princess Cruises. Este viaje, planificado para finales de diciembre de 2026, ofrece una combinación única entre la vibrante vida urbana de capitales como Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile y la naturaleza más salvaje y sobrecogedora de la Patagonia y Tierra del Fuego.

Eva Sanchidrián destaca que el paquete diseñado es sumamente completo para garantizar la máxima comodidad, ya que incluye vuelos, traslados, estancias hoteleras y excursiones guiadas con un guía asistente en español, lo que ayuda a resolver cualquier problema y facilita una inmersión total. Durante la navegación por los canales australes, los viajeros podrán contemplar imponentes glaciares y tener la oportunidad de avistar fauna local como pingüinos, lobos marinos y ballenas. Este tipo de experiencia premium está especialmente dirigida a un viajero curioso y amante de la comodidad que desea explorar paisajes legendarios sin preocuparse por la compleja logística de la zona y puede contratarse con descuento en esta página web y en el teléfono 911975520.

Posteriormente, el programa se traslada a Francia para descubrir Marsella, la segunda ciudad más poblada del país vecino. Carmelo Jordá comparte sus impresiones personales sobre esta urbe mediterránea, abordando de frente la polémica sobre su fama de destino conflictivo o inseguro. Sin embargo, él narra que su experiencia a pie de calle y en transporte público fue totalmente segura y tranquila, destacando especialmente la revitalización de zonas históricas como Le Panier, el antiguo barrio de pescadores que hoy se presenta como un lugar gentrificado, lleno de encanto, comercios locales y vida comunitaria.

Entre los grandes atractivos marselleses, Jordá alaba el majestuoso Vieux Port (Puerto Viejo), un enorme espacio rectangular integrado plenamente en la fisonomía de la ciudad que regala una luz espectacular. En este entorno destaca la vanguardista marquesina de espejo diseñada por el prestigioso estudio Foster and Partners, que genera curiosos reflejos de los barcos y el agua. El recorrido monumental prosigue con la monumental Catedral de la Major, un singular templo de estilo neorrománico-bizantino ubicado al borde del mar, y el Mucem, el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, cuyo edificio destaca por su asombrosa celosía exterior. La visita cultural se completa con la Villa Méditerranée, que alberga una fiel reproducción de las pinturas paleolíticas de la gruta submarina de Cosquer, y la Abadía de San Víctor, un templo fortificado con vistas excepcionales del puerto.

Además, Carmelo destaca como una auténtica maravilla la Ciudad Radiante, el monumental edificio creado por el arquitecto Le Corbusier en el que plasmó su propuesta para reconstruir la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Destaca que para él es uno de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura del siglo XX y que, a pesar de tener casi 75 años, sigue siendo moderna en el mejor sentido del término.

Finalmente, en el plano gastronómico, Jordá califica como imprescindible degustar la tradicional bullabesa (bouillabaisse) en el propio puerto. Este complejo plato marinero se sirve en dos tiempos: primero se presenta una intensa sopa acompañada de pan tostado frotado con ajo y salsa, y posteriormente se sirve el pescado desmigado en el caldo, ofreciendo un sabor potente y memorable.

Lloret y su transformación

En la segunda parte del episodio, el colaborador más habitual de El Placer de Viajar, David Alonso, interviene en el podcast para redescubrir Lloret de Mar, en plena Costa Brava catalana.

Alonso explica cómo esta célebre localidad costera ha realizado un exitoso esfuerzo por transformar su modelo turístico, alejándose del ocio nocturno descontrolado para posicionarse como un referente de turismo familiar, cultural y deportivo. Entre sus joyas patrimoniales sobresalen los bellísimos Jardines de Santa Clotilde, un espacio de estilo renacentista italiano situado sobre un acantilado con espectaculares panorámicas del mar Mediterráneo.

La oferta cultural lloretense incluye la interesante Ruta de los Indianos, que rinde homenaje a los lugareños que hicieron fortuna en Cuba y regresaron construyendo imponentes mansiones como Can Garriga, actual Museo del Mar. Para los amantes de la naturaleza, el Camino de Ronda ofrece un precioso sendero de cuatro kilómetros entre pinos y rocas al borde del agua. Alonso repasa también sus playas y calas más emblemáticas, entre las que destaca Sa Boadella por su aspecto virgen y aguas cristalinas, y la playa de Fenals, ideal para practicar kayak.

Por último, recomienda opciones gastronómicas modernas como el restaurante Gammarus, famoso por su atractiva terraza con piscina y coctelería.