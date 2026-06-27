En el competitivo tablero de la restauración madrileña, el éxito contemporáneo ya no solo depende de la infalibilidad técnica entre fogones, sino de la capacidad de otorgar libertad absoluta al comensal. El cliente actual busca contundencia, pero aborrece los encorsetamientos. Entendido a la perfección este paradigma, L'Albufera de la Moraleja (ubicada en la Avenida de Europa, en Alcobendas) ha firmado una auténtica revolución conceptual bajo la batuta de su propiedad, el empresario Antonio Aguilar, quien también gestiona el restaurante La Paloma, del que ya te hablé en Libertad Digital. Con unas instalaciones imponentes que superan los 3.000 metros cuadrados y una terraza modular acristalada que desafía las estaciones, el establecimiento ha consolidado una propuesta inédita: dos conceptos en uno.

¿En qué consiste esta audaz pirueta hostelera? Muy sencillo. El comensal puede sentarse en las mesas de L'Albufera y disfrutar de su icónica e impecable carta de raíces levantinas; puede decantarse por la sofisticación contemporánea de su espacio; o, en un alarde de versatilidad, puede combinar de manera simultánea ambas ofertas con la de Raza, el prestigioso restaurante contiguo especializado en carnes maduradas y asados, compartiendo el mismo sello de propiedad y excelencia en el producto. Una simbiosis perfecta donde el mar y la dehesa se dan la mano sin barreras físicas ni gastronómicas en el ticket definitivo.

Nuestra inmersión en esta experiencia cruzada arrancó con una demostración de poderío marinero en los entrantes, una oda a la preservación más noble a través de una soberbia tabla de salazones (25 €). La finura de la anguila ahumada, con esa untuosidad grasa tan característica y un equilibrio de humo perfecto, abrió paso a un boquerón impecable en su punto de acidez, una anchoa de costera de calibre noble, tersa y limpia de espinas, y una impecable sardina marinada cuya carnosidad atestigua la frescura del género que llega a diario desde las mejores lonjas nacionales a este templo madrileño.

Dominio absoluto del grano

Hablar de L'Albufera es, por definición, hablar del culto absoluto al arroz, por ello emplean uno de los mejores, el de Molino Roca. Sin embargo, la posibilidad de saltar de una carta a otra eleva la experiencia culinaria a cotas insospechadas. La primera muestra de esta fusión conceptual llegó con el espectacular arroz de tuétano y entraña (30 €). Aquí, la potencia y el colágeno del tuétano, combinados con la intensidad sápida de la entraña (un corte de clara herencia carnívora aportado por Raza), impregnaron un grano suelto, en su punto exacto de cocción, coronado por un sutil y adictivo socarrat.

El viaje prosiguió alternando hacia los senderos tradicionales de la costa levantina mediante un muy buen arroz de carabineros y sepia (36,50 €). El fondo, denso, yodado y con el profundo coral del crustáceo tiñendo cada bocado, contrastaba con la textura tersa de una sepia perfecta. Para cerrar la terna arrocera, se optó por una combinación mar y montaña de rabiosa temporada: un untuoso arroz de atún rojo y setas (28 €), donde los matices terrosos del hongo potenciaban de forma sorprendente el perfil graso y limpio del túnido.

El clímax carnívoro

Habiendo navegado la maestría arrocera de L'Albufera, el menú ejecutó un impecable giro de guion hacia la parrilla vecina. Sin movernos de la mesa, el servicio nos presentó la indiscutible joya de la corona de Raza: un monumental chuletón premium de Raza Simmental (76 € / kg). Con una maduración óptima que realzaba sus notas minerales y de mantequilla, la carne llegó con un sellado exterior milimétrico y un centro sonrosado y fundente, desplegando todo el potencial de esta mítica raza centroeuropea.

Para el epílogo dulce, la mesa se rindió ante la finura académica de una impecable tatín de manzana (8,20 €), crujiente en su base de hojaldre, con la fruta perfectamente caramelizada y ese punto justo de calidez reconfortante que exige todo final de fiesta.

Semejante despliegue de registros demandaba una bodega a la altura, resuelta con inteligencia a través de dos etiquetas que representan lo mejor del panorama nacional. En el bloque marinero y arrocero, el protagonismo fue para La Revelía (42 €), el monovarietal de Godello sobre lías que elabora con maestría Bodegas Emilio Moro en la DO Bierzo; un blanco estructurado, untuoso y de vibrante acidez que escoltó con holgura la tabla de salazones y los fondos marinos. Para el tramo carnívoro y los arroces de perfil más intenso, descorchamos un buen Pícaro del Águila, un tinto de la DO Ribera del Duero que destaca por su frescura, frutosidad y esa elegante finura que equilibra a la perfección la opulencia de la grasa infiltrada de la Simmental.

En definitiva, L'Albufera de la Moraleja no solo mantiene intacto su estatus de referente histórico en el tratamiento del arroz en Madrid, sino que se proyecta hacia el futuro de la mano de Raza. Una inteligente propuesta 'dos en uno' que derriba fronteras culinarias y convierte cada visita en una experiencia irrepetible y totalmente a la carta.

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Datos de interés

L’Albufera Moraleja

Página web: www.restaurantelaalbufera.com

Dirección: Avenida de Europa 17 Bis, Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 91 662 38 93 / 91 662 51 75

Horario: De domingo a jueves de 13:00 a 17:00; viernes y sábado de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00.

Precio medio: 60 €

Valoración: 8 fogones