En el corazón de la Denominación de Origen Rueda, donde el verdejo es el rey indiscutible, una revolución verde de una naturaleza muy distinta ha echado raíces. Pistacyl, un proyecto familiar nacido en Valladolid, ha logrado lo que muchos consideraban una quimera: adaptar el cultivo del pistacho al exigente clima de Castilla y León y competir en el mercado global gracias a una obsesión innegociable por la calidad y la pureza natural.

Los campos de Valladolid donde se cultiva el pistacho de Pistacyl.

La historia de Pistacyl es la de una reinvención obligada por las circunstancias. "Nos dedicábamos a la remolacha y, cuando cambió la OCM del azúcar por el año 2000, dejó de ser rentable", explica Alfredo Pérez, director general de Pistacyl e impulsor del proyecto. La OCM (Organización Común de Mercados) del azúcar es el marco normativo de la Unión Europea dentro de la Política Agrícola Común (PAC), diseñado para regular la producción, comercialización, importación y exportación de azúcar, remolacha azucarera, caña de azúcar y sus derivados (como la isoglucosa) en el mercado europeo.

Así que, buscando no tener "todos los huevos en la misma cesta", la familia profesionalizó sus viñedos y, tras un viaje de inspiración a Castilla-La Mancha, decidió apostar a largo plazo por un segundo cultivo leñoso: el pistacho.

El sabor es excelente, pero lo que está claro es que cuando hacemos cremas, el color verde real y natural que tenemos aquí no lo tienen en ningún sitio del mundo

Pero el camino no fue sencillo. Los manuales agrícolas de la época no servían para el invierno castellano. "La información que había en España en 2008 era, en mi opinión, errónea a lo que nos está funcionando en Castilla y León. Se planteaba un portainjertos equivocado", recuerda Alfredo. Tras años de proyectos de I+D propios, dieron con la clave. Hoy, el clima de Valladolid es su mayor aliado: "La diferencia de temperaturas entre el día y la noche junto con el suelo hace que, posiblemente, tengamos el mejor pistacho del mundo. El sabor es excelente, pero lo que está claro es que cuando hacemos cremas, el color verde real y natural que tenemos aquí no lo tienen en ningún sitio del mundo; no necesitamos usar colorantes".

El 'punto' del pistacho

A diferencia de lo que ocurre en los lineales del supermercado común, donde impera el fruto seco tostado y salado, en Pistacyl abanderan el formato 100 % natural. Una elección que Alfredo compara con la alta cocina: "Cuando un fruto seco se tuesta, los sabores se unifican y se igualan, da igual la calidad que tenga. Es como cuando tienes una carne o un pescado de mala calidad: si lo asas mucho, disfrazas el sabor. Sin embargo, si lo comes en su punto, la buena calidad marca la diferencia. Trabajar el pistacho al natural poca gente se lo puede permitir porque es un tema de calidad estricta que emociona a la gente".

Pistachos de Pistacyl.

Además del valor gastronómico, el formato crudo mantiene intactas las propiedades medicinales del producto. De hecho, Pistacyl presume de un hito: "Creo que es el primero del mundo que tiene en su envase identificada la mención saludable de la Unión Europea de que favorece el flujo sanguíneo y previene el colesterol".

El rey Felipe nos recomendó que aprovechásemos todas las propiedades saludables del pistacho

Esta cruzada por la salud tiene, además, un padrino de excepción. Alfredo recuerda con cariño una anécdota con el rey Felipe VI: "don Felipe, poco antes de ser proclamado rey, me recomendó en un congreso en Valladolid que aprovechásemos todas las propiedades saludables del pistacho, porque consideraba que era un producto muy sano y que debíamos ir por ahí para marcar la diferencia. Decidimos aceptar ese compromiso".

Del obrador a la alta cocina

El catálogo de Pistacyl ha crecido al ritmo que marcaban los propios clientes y chefs profesionales. En colaboración con maestros pasteleros como Lázaro, de la emblemática Pastelerías Castilviejo de la localidad de Medina de Rioseco, la marca ha desarrollado desde una demandada crema con chocolate blanco y jalea de higos hasta su último lanzamiento estrella: un chocolate Dubai con 'pistaceta'. "Lleva petacetas dentro. Cuando se acaba el chocolate, te quedan en la boca esas explosiones de sabor que son impresionantes", apunta Alfredo.

Aceite de pistacho de Pistacyl.

Otra de las joyas de la corona es su aceite de pistacho prensado en frío, un auténtico lujo desarrollado junto a la Universidad de Valladolid. ¿Cómo disfrutarlo? Alfredo lo tiene claro: "Recomendamos usarlo en crudo para aromatizar platos. Le va fenomenal a pescados como el salmón o el atún, a las verduras –brócoli, coliflor, setas– o a un carpaccio de carne. Incluso hay quien se lo echa a la tostada del desayuno".

Curiosamente, el perfil de consumidor que busca este nivel de pureza no es el cliente maduro tradicional, sino los jóvenes. "Están muy enfocados en cuidar la salud, buscan el producto en su forma natural, menos alterado. Y con el vino pasa igual: el público joven cada vez bebe menos alcohol de alta graduación y apuesta más por los blancos", analiza el productor.

Del árbol al césped del José Zorrilla

El futuro de Pistacyl no pasa necesariamente por la rigidez de las etiquetas ecológicas tradicionales — "a veces la certificación orgánica es demasiado estricta y nosotros logramos analíticas con residuo cero", defiende Alfredo—, sino por la sostenibilidad real y la economía circular.

Recogida de pistachos de Pistacyl.

El próximo gran reto de la compañía une el campo de cultivo con el campo de fútbol en un proyecto revolucionario junto al Real Valladolid y la Universidad de León. La empresa va a reaprovechar la cáscara del pistacho para implantarla en los terrenos de juego. "Servirá para hacer un terreno más sostenible, cómodo y seguro para los jugadores, con un gran ahorro de agua. Además, retiene mucho los nitratos, poniéndolos a disposición de la planta y evitando que se filtren y contaminen los acuíferos", desvela con orgullo.

El consejo del experto. Si nunca ha probado el pistacho natural, Alfredo recomienda estrenarse sin artificios: "Lo primero es probarlo solo, como snack. Quitar la cáscara, apreciar ese color verde fresco al que no estamos acostumbrados y comerlo solo. Después, si se quiere cocinar, el estreno ideal es en una ensalada".

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Datos de interés

Pistacyl

Página web: www.grupopistacyl.com

Dirección: Polígono Industrial El Carpio, El Carpio (Valladolid)

Teléfono: 689 17 94 85

Tienda online: https://grupopistacyl.com/tienda/