Fin al veto a las autocaravanas en los cascos urbanos

Las autocaravanas podrán estacionar en los cascos urbanos en igualdad de condiciones que cualquier otro automóvil. Una modificación del Reglamento General de Circulación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pone fin a las restricciones específicas que imponían numerosos municipios.

La nueva regulación, recogida en el punto 15 del artículo 92.4, establece con precisión los límites que diferencian el aparcamiento permitido de la acampada ilegal. Para evitar sanciones, los conductores deberán cumplir tres condiciones estrictas: no desplegar elementos que superen el perímetro del vehículo, mantener el contacto con el suelo únicamente a través de los neumáticos, aunque se autoriza el uso de calzos de seguridad, y no realizar vertidos de líquidos al exterior.

El margen de actuación de los ayuntamientos

El cambio normativo delimita las competencias de las administraciones locales. Los ayuntamientos mantienen la potestad para regular la parada y el estacionamiento en sus municipios mediante límites horarios, tarifas de aparcamiento o la retirada con grúa. Sin embargo, estas restricciones tendrán que ser generales y estar justificadas técnicamente, por lo que las ordenanzas municipales ya no podrán vetar de forma exclusiva a las autocaravanas y furgonetas camper.

Esta reforma legal responde al incremento del turismo itinerante en el país, que actualmente cuenta con un parque móvil de 365.000 vehículos de caravaning. De ellos, 96.000 son autocaravanas y 26.000 son campers, y a pesar de las cifras tan altas, la demanda continua al alza en el territorio.

A pesar de que las áreas de servicio específicas han aumentado significativamente en los últimos años, las infraestructuras siguen siendo insuficientes para absorber el flujo de usuarios nacionales y extranjeros, especialmente durante las temporadas de primavera y verano, por lo que esta nueva medida pretende amortiguar la presión sobre las infraestructuras actuales.