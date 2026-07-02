Adiós al KitKat tradicional: Nestlé cambiará su histórica receta

Nestlé modificará la receta tradicional de sus populares barritas KitKat en todo el continente europeo con el objetivo de ofrecer un producto final más crujiente y con un matiz de sabor a avellana. La dirección de la corporación alimentaria suiza ha desvinculado por completo este cambio estratégico de la reciente escalada de precios que sufre el sector del cacao a nivel internacional.

Según informa Bloomberg, la multinacional suiza ejecutará esta reestructuración en sus líneas de producción para adaptar el producto a las nuevas exigencias del mercado de gran consumo, un movimiento orientado a acelerar su crecimiento en los mercados del continente.

El despliegue comercial en el territorio europeo contempla la aplicación de la nueva fórmula a partir de septiembre de 2027. La gama se estructurará en torno a sus referencias principales con el objetivo de captar el segmento de consumidores que demandan alternativas diferenciadas dentro de la categoría de dulces y snacks, atrayendo a usuarios que antes no habrían optado por este producto para darse un capricho.

Un tercer nivel de sabor complejo

La llegada de la nueva composición a los lineales europeos se produce bajo el paraguas de un plan internacional que busca potenciar la presencia de la marca en geografías de alto potencial.

El gerente global de marca de KitKat, Rouven Lochmuller, ha señalado en el evento anual de Nestlé para los medios de comunicación en Vevey (Suiza) que la operación no implicará mermar la calidad de los ingredientes base: "No reduciremos la proporción de cacao, pero añadiremos un 'tercer nivel' a KitKat, que le dará un sabor más complejo".

La enseña fundamenta su penetración comercial en romper una barrera histórica del sector. Durante mucho tiempo, la compañía consideró que las preferencias de sabor por el chocolate con leche —el que recubre las obleas de un KitKat clásico— contradecían las de los amantes del chocolate negro. La nueva receta buscará demostrar que se puede satisfacer el paladar de ambos grupos en un solo producto, posicionándose como la alternativa principal en el sector del gran consumo.

Excepciones en los lineales

La marca incorpora este activo de forma diferencial según las regiones. Para los consumidores británicos el catálogo de retail no sufrirá alteraciones. El director de confitería y snacks de Nestlé, Liberato Milo, ha afirmado que la decisión responde a que los gustos en dicho mercado se inclinan de forma específica por el "caramelo tostado" y destaca que la receta actual en las islas "ya es perfecta".

La situación varía en el mercado estadounidense, donde KitKat es fabricado y comercializado por Hershey Co. a través de una alianza estratégica diferenciada. La firma norteamericana ya anunció de cara a 2027 un ajuste propio en su receta para dotar al dulce de un sabor y una textura más cremosas, adaptándose a las demandas de su propio público objetivo.

Estabilización tras la inflación del cacao

La corporación enmarca este lanzamiento dentro de una estrategia de diversificación comercial tras lidiar con una inflación récord en el precio de las materias primas. El aumento de los costes de producción obligó en los últimos cinco años a registrar incrementos de precios de alrededor del 50% en los supermercados, llevando a algunos productores competidores como Barry Callebaut AG a reducir el cacao de sus productos o a alertar sobre la inestabilidad energética.

El director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil, ha confirmado que la presión inflacionaria en el café y el cacao está comenzando a moderarse en este año 2026. La firma suiza encuadra este paso técnico tras haber testeado otras alternativas de mercado que no obtuvieron el éxito esperado, como el lanzamiento vegetal KitKat V fabricado a base de arroz, que terminó siendo retirado del mercado por su elevado precio de venta respecto a la barra convencional.