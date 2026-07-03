Madrid tiene playas… y muchos más sitios para disfrutar y vivir el agua

Por mucho que la popular canción ochentera dijese lo contrario, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid hay espacios donde el agua se convierte en protagonista de una escapada, una excursión o una jornada de contacto con la naturaleza.

Y, aunque existe incluso una playa interior con Bandera Azul, conviene recordar que el baño solo está permitido en cinco zonas naturales autorizadas, en las que se controla periódicamente la calidad del agua.

Un disfrute que, afortunadamente, hoy es compatible con la conservación del entorno y con una gestión racional del agua, un recurso imprescindible que no debe utilizarse de cualquier manera.

Cinco zonas de baño autorizadas

En plena Sierra Oeste y en el corazón de un paisaje de extraordinaria belleza, el embalse de San Juan es el gran referente del turismo acuático madrileño. Es, además, el único embalse de la Comunidad de Madrid en el que están permitidas las actividades acuáticas a motor, y concentra dos de las cinco zonas naturales de baño autorizadas: El Muro y Virgen de la Nueva, esta última en San Martín de Valdeiglesias y reconocida con Bandera Azul.

Hay varias áreas recreativas muy conocidas en su entorno, ideales para quienes quieren pasar el día junto al agua, pero conviene distinguir entre las zonas de baño autorizadas y otros puntos paisajísticos o de uso recreativo donde no siempre está permitido bañarse. Entre ellas destaca Virgen de la Nueva, un rincón muy apreciado por sus servicios y su entorno, así como El Muro, otro de los puntos oficiales de baño en el embalse.

Otros enclaves del embalse, como el Cerro de San Esteban o la Lancha del Yelmo, son excelentes para contemplar el paisaje o disfrutar de actividades náuticas.

Para practicar esquí acuático, piragüismo, remo, kayak, vela, windsurf, paddlesurf o wakesurf, lo recomendable es recurrir a empresas acreditadas, como las integradas en la Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de la Comunidad de Madrid (AETAM).

Seguimos en la Sierra Oeste, pero ahora nos desplazamos a la confluencia de los ríos Alberche y Perales y del arroyo Berciana para encontrar otro de los enclaves más conocidos del turismo del agua: la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno. Otra de las cinco zonas naturales de baño autorizadas de la región, además de un entorno muy interesante para la observación de aves y para disfrutar de una jornada al aire libre entre arboledas y orillas fluviales.

El embalse de San Juan © Comunidad de Madrid

Cascadas, piscinas naturales y piraguas

La Sierra Norte de Madrid es un espacio idóneo para disfrutar del agua de muchas formas diferentes, empezando por contemplarla en algunas de sus manifestaciones más espectaculares, como la chorrera de San Mamés y la Cascada del Purgatorio que permite combinar senderismo y paisaje en uno de los rincones más hermosos de la región.

Los más aventureros tienen una cita ineludible en el barranco de Somosierra, el lugar más cercano a Madrid para hacer barranquismo, una actividad que siempre hay que desarrollar de la mano de profesionales, como los de la Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de la Comunidad de Madrid. Con varios rápeles y un tobogán de 9 metros, atravesarlo supone una excursión de unas cuatro horas que es perfecta para iniciarse en el mundo del barranquismo.

Las Presillas en Rascafría © Comunidad de Madrid

Y para quienes buscan un ocio más tranquilo, Las Presillas, en el río Lozoya y en Rascafría, son otro de los espacios habilitados para el baño en la Comunidad de Madrid. Sus pequeñas presas, sus praderas y el paisaje del Valle de El Paular lo convierten en uno de los grandes clásicos del verano madrileño, siempre dentro de una zona autorizada y sometida a control sanitario.

También en la Sierra Norte, el embalse de El Atazar permite disfrutar de deportes náuticos y de un paisaje marcado por el patrimonio hidráulico de la comarca. La visita al Museo del Agua y de la Cantería de El Berrueco ayuda a entender mejor esa relación entre agua, territorio e historia local de toda la Sierra Norte.

Paddlesurf en el embalse de El Atazar © Comunidad de Madrid

Embalses, rutas y valles

Ya a los pies de la Sierra de Guadarrama, el embalse de Pinilla ofrece una de las mejores panorámicas de las montañas y un marco atractivo para actividades como el piragüismo o el paddle surf en espacios habilitados y con empresas especializadas.

La propia sierra reserva muchos otros lugares en los que el agua tiene un protagonismo innegable, como el Valle de la Barranca, un enclave de enorme valor paisajístico y ambiental que además es Reserva de la Biosfera, Parque Regional, Parque Nacional y espacio Red Natura 2000. Su paisaje de pinos y sus bosques de ribera albergan una gran biodiversidad animal y son un paraíso para el senderismo.

Imprescindible es también el embalse de Guadalix de la Sierra, uno de los mejores lugares de la región para observar aves acuáticas y que se puede recorrer tanto desde sus orillas – hay varios caminos que permiten circundarlo en rutas muy cómodas – como desde el agua: cuenta con club náutico y se puede navegar en embarcaciones de vela y en kayak, así como practicar windsurf y paddlesurf.

De nuevo, a la experiencia placentera de la navegación habrá que sumarle el hacerlo contemplando un entorno de una belleza espectacular.

Una playa en el Tajo

Muchos pensarán que más allá de la sierra y sus nieves es imposible encontrar paisajes del agua en Madrid, pero nada más lejos de la realidad: la Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña cuenta también con paisajes en los que el líquido elemento es el gran protagonista, incluso con otro de los puntos en los que se puede disfrutar de un buen baño.

Se trata de la playa de los Villares –también conocida como playa de Estremera–, que tiene una calificación de excelente y que es el único punto de la Comunidad de Madrid en el que es posible bañarse en el río más largo de España. El acceso es sencillo y el lugar es muy agradable, rodeado de chopos y otros árboles.

Por último, precisamente siguiendo el curso del Tajo, una senda ecológica que parte del área recreativa de Las Cuevas es perfecta para conocer la fauna –hay observatorios de aves– y la flora que genera el río, incluso atravesando campos de cultivo de maíz o de cereales que nos recuerdan la capacidad agrícola de una región que, como se puede ver, está mucho más relacionada con el agua –y en la que se puede disfrutar más de ella– de lo que la mayoría cree.

Para planificar mejor cada escapada y disponer de información actualizada sobre las rutas y actividades relacionadas con el turismo del agua, merece la pena visitar la web oficial de la Comunidad de Madrid y el portal VisitMadrid, donde se encuentra la guía específica de turismo de agua y todos los recursos necesarios para disfrutar de este "Madrid que no te esperas" con seguridad y respeto al entorno.