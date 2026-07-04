Uno de los fotógrafos españoles con más éxito en Instagram desvela las claves para mejorar tus fotos (y tu cuenta)

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar , el podcast de viajer de Libertad Digital y esRadio, nuestros anfitriones presentadores Carmelo Jordá y Kelu Robles se sumergen en el apasionante mundo de la fotografía de viajes. Para empezar, se recuerdando la importancia histórica de la primera cámara Kodak, patentada por George Eastman, un hito que democratizó la captura de momentos especiales hasta tal punto que hoy en día la fotografía es una parte fundamental de cualquier viaje, influyendo incluso en la elección de los destinos turísticos por parte de los viajeros.

Además, la primera parte del espacio cuenta con la participación de Eva Sanchidrián, representante de Mundomar Cruceros, quien analiza el notable incremento en la demanda de cruceros premium por el Caribe. Este tipo de viaje permite a los turistas explorar la inmensa diversidad de la región —que abarca desde las Antillas hasta las islas Vírgenes— sin la incomodidad de deshacer las maletas continuamente. Además, las navieras de lujo ofrecen servicios personalizados y una gastronomía de primer nivel a precios muy competitivos, desmontando el mito de que el Caribe es únicamente un destino para la época invernal. Y por último, recuerda que en esta página web y en el teléfono 911 975 520 los oyentes de El Placer de Viajar y esRadio pueden reservar su crucero con descuento.

El invitado estrella de este episodio es Nicanor García, un reconocido fotógrafo, arquitecto y creador de contenido con más de 750.000 seguidores en Instagram. García explica cómo su andadura en la fotografía comenzó de manera fortuita y se consolidó durante la crisis de la construcción de 2008, cuando empezó a documentar sus propios proyectos arquitectónicos. Su formación académica como arquitecto le proporcionó una mirada única y muy visual sobre el espacio, permitiéndole plasmar la relación entre los edificios y su entorno a través del objetivo.

Al abordar el eterno debate sobre el equipo fotográfico, el experto aconseja a los principiantes empezar a practicar con los dispositivos que ya poseen, destacando la excelente resolución de los teléfonos móviles actuales. Para García, la clave de una buena fotografía reside en la mirada de quien la toma y en el dominio de la composición, más que en la sofisticación de la máquina. No obstante, Carmelo Jordá matiza que, aunque los móviles son herramientas muy útiles, la experiencia y el proceso de aprendizaje que brinda una cámara tradicional resultan mucho más divertidos y enriquecedores.

Respecto a la técnica y el uso del modo manual, García sugiere comenzar en automático para concentrarse plenamente en la composición y la búsqueda de la luz antes de adentrarse en los ajustes complejos. Asimismo, comparte valiosos consejos compositivos, como la importancia de no cortar los elementos esenciales y de evitar situar siempre el horizonte o el sujeto principal en el centro geométrico de la imagen. Introducir elementos en el primer término para dotar de profundidad y tridimensionalidad a la fotografía es otro de los trucos recomendados para capturar la esencia de un lugar de forma más dinámica.

La postproducción y edición digital también son tratadas en la conversación. García y Jordá coinciden en que la edición debe ser una herramienta sutil que realce la realidad sin llegar a desvirtuarla, buscando siempre la naturalidad en la imagen final. En el contexto de los viajes, se debate sobre la conveniencia de investigar previamente los destinos; mientras que García prefiere documentarse para no perderse localizaciones de gran valor, Jordá aboga por dejarse sorprender. Finalmente, llegan los consejos referentes a todo relativo a después del viaje, ideas para manejar la cuenta de Instagram y consejos como realizar copias de seguridad de todo el material gráfico acumulado para evitar pérdidas irreparables.

En la sección dedicada a los hoteles, Kelu Robles describe con entusiasmo su experiencia en el hotel Palacio de Santa Paula en Granada. Este establecimiento de cinco estrellas, perteneciente al grupo Marriott, destaca por estar ubicado en un antiguo convento del siglo XVI que conserva un espectacular claustro rehabilitado. El hotel también alberga una casa morisca del siglo XII, ofreciendo a los huéspedes una inmersión única en la historia de la ciudad de la Alhambra mediante una decoración rústica muy cuidada y un servicio de máxima calidad.

La gastronomía de este hotel granadino merece una mención especial gracias a su restaurante El Claustro, liderado por el chef Luismi Luque. Robles destaca el desayuno del hotel por su excepcional surtido de productos andaluces de alta calidad, como el aceite de oliva virgen extra y el jamón ibérico de bellota. Además, el restaurante ofrece una sofisticada propuesta de almuerzo y cena que rinde homenaje a la gastronomía tradicional granadina mediante técnicas culinarias modernas, consolidando la tendencia de que los grandes hoteles pueden albergar restaurantes de primerísimo nivel.

Finalmente, Santi Molina cierra el programa con sus habituales noticias del sector turístico, destacando la nueva conexión directa de United Airlines entre Bilbao y Nueva York, disponible durante la temporada estival. También menciona la apertura en Sevilla del hotel Sevilla, que se une a la prestigiosa marca Preferred Hotels & Resorts. En el ámbito cultural, Molina recomienda la exposición sobre Zurbarán en la National Gallery de Londres y la gran retrospectiva dedicada a Marcel Duchamp en el MoMA de Nueva York, citas indispensables para los amantes del arte que viajen este verano.