Eclipse solar de agosto en España: cómo verlo, dónde verlo y qué es importante saber

Uno de los fenómenos más espectaculares y misteriosos del universo se podrá ver de forma privilegiada desde buena parte de España este mes de agosto. Si usted es de los que piensa que España ya lo tiene todo —del mejor jamón ibérico a las calas más recónditas, pasando por la tortilla de patata—, prepárese. El próximo 12 de agosto de 2026, la Península Ibérica no será solo un destino de vacaciones; será el escenario de un espectáculo celestial que no presenciábamos desde 1905.

Cojan sus agendas y marquen la fecha en rojo. Estamos ante el eclipse solar total más importante del siglo en España.

La oscuridad que atravesará España

Olvídese de tomar aviones para seguir eclipses por el resto del globo. Esta vez, la "franja de totalidad" ha decidido visitarnos a nosotros. El fenómeno atravesará España de oeste a este, justo al caer la tarde, regalándonos una estampa que promete ser imborrable: un eclipse solar total con el astro rey apenas despuntando sobre el horizonte.

El momento culmen llegará entre las 20:25 y las 20:30. Durante esos 120 segundos de magia, si las nubes lo permiten, el cielo se teñirá de un crepúsculo artificial, la temperatura caerá en picado y la corona solar emergerá como un anillo de luz sobre la geografía española. Sin duda, un verdadero gordo de la lotería para los amantes del astroturismo.

Este eclipse coincidirá además con uno de los momentos más intensos del calendario de lluvias de meteoros, ya que ese mismo día las Perseidas alcanzarán su máximo, con buenas condiciones de visibilidad previstas.

¿Dónde plantar el trípode?

Dado que el sol estará muy bajo (entre 2° y 12° sobre el horizonte), la logística es tan importante como la pasión. Necesitamos un horizonte oeste limpio de obstáculos. Estas serán las provincias donde se podrá ver el eclipse, si la meteorología lo permite:

Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Asturias: toda la provincia.

toda la provincia. Cantabria: toda la provincia.

toda la provincia. País Vasco: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Castilla y León: León, Palencia, Burgos, Soria y partes de Zamora y Valladolid.

León, Palencia, Burgos, Soria y partes de Zamora y Valladolid. La Rioja: toda la provincia.

toda la provincia. Navarra: toda la provincia.

toda la provincia. Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel.

Huesca, Zaragoza y Teruel. Cataluña: Lérida, Barcelona, Tarragona y Gerona.

Lérida, Barcelona, Tarragona y Gerona. Comunidad Valenciana: Castellón y Valencia.

Castellón y Valencia. Islas Baleares: Mallorca y Menorca.

Consejo para el viajero: olvide las plazas abarrotadas del centro. Busque ese mirador en lo alto de un cerro o un acantilado orientado al oeste. Esos minutos finales antes de la puesta de sol requieren una visión despejada; no deje que un edificio le robe el milagro.

La guía del buen observador

No nos engañemos: la astronomía es seria y para disfrutar este fenómeno con total seguridad lo mejor es hacerlo con planificación y protección.

Protección total: las gafas de sol de mercadillo no sirven de nada. Necesita la certificación ISO 12312-2:2015. Sus ojos son únicos, cuídelos. Si va a usar equipos, el filtro va delante, siempre. Logística de altura: agosto en España es temporada alta. Si no ha reservado ya su alojamiento en alguna de estas ciudades, corre un riesgo innecesario. Abríguese: sí, es verano, pero cuando el sol desaparezca, la temperatura bajará de golpe. Y por favor, tenga paciencia con el tráfico: el eclipse termina cerca de la cena y las carreteras serán una fiesta. Disfrute de una buena cena local mientras espera a que los atascos se disipen. Tampoco debe observarse el Sol con aparatos (cámaras, vídeos) o instrumentos (telescopios, prismáticos) que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes. Tampoco debe observarse con filtros no homologados para la observación segura del Sol.

La triple corona española de la astronomía

Lo que vamos a vivir es, sencillamente, estadísticamente imposible. España será protagonista de una racha de eclipses sin precedentes. Un eclipse total de Sol el 12 de agosto, la llegada de nuevos cometas y varios fenómenos lunares singulares figuran entre los principales hitos del calendario astronómico de 2026 elaborado por el Observatorio Astronómico Nacional que anticipa un año especialmente activo para la observación del cielo.

2026 (12 de agosto): eclipse total en el norte y este.

2027 (2 de agosto): eclipse total, con Andalucía como joya de la corona.

2028 (26 de enero): eclipse anular desde Cataluña.

Tres años, tres eclipses. Como diría aquel, Spain is different, y esta vez lo es hasta en el firmamento. Incluso la fauna nos dará una lección: observe cómo las aves, confundidas por la oscuridad repentina, se preparan para dormir mientras el sol aún debería brillar. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.

Como curiosidad y según recomienda el Observatorio Astronómico Nacional, el eclipse puede ser observado sin ningún peligro viendo su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra. Por ejemplo, la imagen conseguida sobre una pared o un techo con un espejito plano cubierto enteramente con un papel al que se ha recortado un agujero de menos de 1 cm de diámetro. Es muy importante no mirar la imagen del Sol en el espejo, sólo la imagen proyectada.