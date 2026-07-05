Rapa das Bestas de Sabucedo 2026: Caballos y aloitadores desafiaron la ola de calor
El corazón de la parroquia de Sabucedo, en el municipio pontevedrés de A Estrada, la ancestral Rapa das Bestas volvió a dejarnos los imágenes de la épica lucha cuerpo a cuerpo de los aloitadores y la indomable bravura de los caballos de Pura Raza Galega.
Primer curro de la Rapa das Bestas 2026
El sol del sábado 4 de julio de 2026 se resistía a morir sobre el curro de Sabucedo, proyectando sombras alargadas y doradas sobre la piedra. Son las ocho de la tarde y la atmósfera, cargada por el implacable peso de una jornada de calor extremo, vibra con una tensión silenciosa que envuelve las gradas a la espera del rito inminente amenizado por el baile tradicional gallego.
El milagro de la peste de 1567
La memoria colectiva de esta parroquia de A Estrada retrocede de golpe más de cuatro siglos para recordar sus raíces más sagradas. En 1567, bajo el azote de la peste bubónica, las hermanas Rosa y María López rogaron al patrón San Lorenzo que librara al pueblo de la muerte a cambio de una humilde pero trascendental ofrenda.
Las dos yeguas de San Lorenzo
Cumplida la milagrosa protección, las dos hermanas entregaron al santo patrón dos yeguas de su propiedad, liberándolas en los montes comunales. Aquel acto de fe desesperado dio origen a las manadas actuales de garranos que hoy, siglos después, campan a sus anchas por los montes de Pontevedra.
El refugio de la Pura Raza Galega
Durante todo el año, estos magníficos ejemplares de Pura Raza Galega recorren los montes en un estado de absoluta libertad y comunión con el paisaje. Son animales compactos, fuertes y adaptados al terreno granítico, cuya supervivencia invernal depende únicamente de su instinto indomable.
El ecosistema y sus bomberos de cuatro patas
El valor de estos caballos salvajes va mucho más allá de la tradición cultural; son piezas clave en el equilibrio ecológico del monte gallego. Al alimentarse del matorral denso y los tojos, actúan como eficaces bomberos naturales, previniendo los devastadores incendios forestales del verano.
El despertar de "A Baixa"
La llamada de la tradición se materializa con el inicio de "A Baixa", el coordinado despliegue vecinal para localizar y reunir a las manadas en el monte. Hombres y mujeres de Sabucedo recorren los montes para iniciar la conducción de los animales hacia esta pequeña aldea de A Estrada.
El eco de los cascos en la sierra
El estruendo de cientos de cascos golpeando resuena por todo el valle como un latido telúrico. Con destreza transmitida de generación en generación, los vecinos guían el tropel salvaje cuesta abajo, formando un río de crines en movimiento.
El pasillo de honor en Sabucedo
Al entrar en la parroquia, las calles se estrechan y los vecinos forman un pasillo humano de respeto y expectación. El polvo se eleva al paso de las bestas, que avanzan desconfiadas pero decididas hacia el recinto donde se consumará el encuentro.
La cámara en las entrañas del curro
A pie de curro (el recinto donde se reúne a la manada), el objetivo de la cámara se sitúa a escasos centímetros de los caballos para capturar la verdad sin filtros: la textura del sudor, la mirada del animal y la vibración de la tierra batida.
Temperaturas por encima de los 30 grados
La edición de 2026 se vio desafiada por una alerta meteorológica de calor extremo que modificó los horarios para tratar de mitigar los efectos de un sol abrasador que se resistía a ocultarse.
La variación horaria del sábado
El primer curro, programado inicialmente para las horas centrales del día, se retrasó oficialmente a las 20:00 horas del sábado 4 de julio. Las puertas del recinto se abrieron a las 19:00 horas, permitiendo que el público se acomodara y los abanicos hicieron acto de presencia.
Reajuste del domingo y lunes
La estrategia de protección frente a la ola de calor se estiende al resto del fin de semana festivo en Sabucedo. Los curros del domingo 5 y del lunes 6 de julio se fijaron una hora antes, a las 11:00 horas, con apertura de accesos desde las 10:00 horas de la mañana.
El clamor de los espectadores
Las gradas circulares del anfiteatro de piedra se llenan hasta la bandera, creando una atmósfera de coliseo antiguo donde el tiempo parece haberse detenido y todas las miradas se enfocan en la lucha entre bestas y aloitadores con gritos de ánimo cuando los protagonistas se lanzan a la acción.
La irrupción del tropel en el curro
Las pesadas compuertas de madera se abren y una oleada de caballos salvajes inunda la arena en un estallido de energía indomable.
El giro perpetuo de las manadas
Buscando una salida inexistente contra los centenarios muros de piedra, las bestas giran en círculos concéntricos, compactándose entre sí. Es un espectáculo visual de lomos brillantes y belfos espumosos que demuestra la fuerza grupal del instinto salvaje.
El código de honor de Sabucedo
Por encima de cualquier norma escrita, el curro se rige por un código inquebrantable de respeto absoluto al bienestar animal. Sabucedo prohíbe de forma tajante el empleo de cuerdas, lazos, palos o espuelas; aquí la lucha es estrictamente noble y limpia.
La única herramienta: el cuerpo humano
El aloitador se presenta ante el caballo desarmado, descalzo de artificios y confiando únicamente en su destreza física, su agilidad y su fuerza. Es una técnica ancestral que se aprende con la mirada y se ejecuta con el corazón, sin dañar jamás la integridad de la besta.
La concentración antes del asalto
El sudor corre por la frente de los aloitadores mientras estudian el movimiento del tropel desde los márgenes. Cada músculo está en tensión y la respiración se acompasa con el ritmo de la manada, buscando el instante preciso para dar el paso al frente.
El cruce de miradas
En medio del caos, se produce un instante de mágica quietud cuando un hombre y un semental cruzan sus miradas. Es un duelo silencioso de voluntades donde no hay espacio para el miedo, sino para una profunda admiración mutua entre dos fuerzas a punto de desafiarse.
El salto estratégico a la grupa
Con una agilidad pasmosa, el aloitador principal aprovecha el paso del caballo para lanzarse con precisión milimétrica sobre su lomo. El impacto inicial desata los corcovos del animal, que lucha con nobleza por desprenderse del peso humano en un despliegue de poderío físico.
El abrazo al cuello del semental
Aferrado con los brazos al cuello de la besta y los muslos apretados contra sus costados, el hombre intenta convertirse en una extensión del propio animal. El vaivén es violento poniendo a prueba el equilibrio y el coraje del aloitador.
La entrada del segundo aloitador
La hazaña jamás es individual; la rapa exige una sincronización perfecta y un sentido del compañerismo absoluto. Un segundo aloitador se introduce con presteza en el flanco del caballo salvaje, buscando el agarre de la cola para restarle estabilidad y fuerza de tracción.
El papel del tercer hombre
Para completar la inmovilización racional del animal, un tercer compañero se sitúa estratégicamente en la zona frontal para controlar la cabeza. El trío humano actúa como un engranaje perfecto, minimizando el estrés del caballo mediante una presión técnica y firme.
La fuerza coordinada de tres titanes
Entrelazados en un abrazo de pura tensión muscular, los tres aloitadores consiguen apaciguar el ímpetu de una bestia que ronda los trescientos kilos de peso. La fuerza bruta del caballo salvaje se rinde de forma noble ante la destreza y la coordinación del equipo humano.
El destello de las tijeras
Con el caballo firmemente estabilizado pero sin sufrir daño alguno, las tijeras tradicionales entran en escena con rapidez quirúrgica. El corte de las crines es un arte preciso que requiere pulso firme en medio de la respiración agitada del animal.
La función sanitaria de la rapa
Lejos de ser un mero acto estético, el corte de las crines cumple hoy una función de desparasitación e higiene sanitaria vital para los caballos. Los aloitadores aprovechan este momento de control para limpiar parásitos externos y curar las heridas sufridas en la libertad del monte.
El bautismo de los potros
El curro es también el escenario donde se identifican y protegen las nuevas generaciones de la manada. Los potros reciben los cuidados necesarios y la atención de los veterinarios de la organización, asegurando el relevo generacional de la Pura Raza Galega.
El Mariscal y los nombres de la arena
Cada semental que pisa el foso tiene su propia leyenda y los vecinos los reconocen por sus nombres emblemáticos, como Mariscal, Confinado o Ciclón. Son los líderes indiscutibles de los montes de A Estrada, respetados por los aloitadores debido a su astucia y bravura demostradas año tras año.
La liberación y el sacudón de libertad
Una vez finalizada la rapa y aplicados los tratamientos sanitarios, los tres aloitadores se apartan simultáneamente con un gesto limpio. El caballo, con su cuello despejado y aliviado del peso de las crines, se sacude con energía, orgulloso y libre de nuevo dentro del grupo.
El estallido de ovaciones en el graderío
El Curro Novo vibra con el aplauso unánime de los espectadores e invitados que abarrotan las gradas de piedra de Sabucedo. La tensión acumulada durante la doma se libera en un clamor de reconocimiento al esfuerzo físico y al respeto mutuo demostrado en la arena.
Las mujeres y la resistencia en la Guerra Civil
El protagonismo de la mujer en Sabucedo tiene raíces históricas profundas que se remontan a los duros años de la Guerra Civil Española. Ante la ausencia total de hombres jóvenes en la parroquia, las mujeres asumieron el control del monte, realizaron "A Baixa" y completaron la rapa para mantener viva la promesa.
El aloitamento femenino actual
Hoy en día, las mujeres de Sabucedo no solo mantienen viva la memoria de sus abuelas, sino que saltan a la arena con idéntica bravura y destreza técnica. Su presencia en los equipos de tres es una estampa habitual que consolida la igualdad en el foso del Curro Novo.
El orgullo del relevo generacional
Para los niños y jóvenes de Sabucedo, la Rapa das Bestas constituye un rito de paso emocional y cultural ineludible. Crecer observando el curro forja en la juventud local un deseo ferviente de pisar la arena por primera vez, garantizando que la tradición no morirá jamás.
La fatiga bajo la ola de calor
El esfuerzo físico requerido en este sábado de julio de 2026 ha rozado límites heroicos debido a las temperaturas extremas de la ola de calor. Rostros cubiertos de polvo batido con sudor y pechos jadeantes atestiguan el tremendo desgaste de los aloitadores en cada acción.
Solidaridad y asistencia en la arena
La dureza de la jornada se cobró algún momento de tensión, como la rápida asistencia prestada por los servicios sanitarios a una mujer víctima de un golpe de calor. El espíritu de comunidad del pueblo se despliega al instante, cuidando de cada asistente y participante con presteza.
El abrazo de la victoria y la tregua nocturna
Exhaustos pero con el orgullo intacto por haber cumplido con el patrón San Lorenzo un año más, los aloitadores regresarán a la arena del curro el domingo y el lunes para completar la promesa.
La música ameniza el curro
La música tradicional sirvió de compás durante la lucha en la arena para arraigar más todavía la nota de folclore tradicional a esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.
El publico coreó la petición de una última besta
El numeroso público continuaba con ganas de más acción y, antes de dar paso a las orquestas que amenizarían la noche, corearon al unísono pidiendo que los aloitadores hiciesen una última lucha.
El regreso eterno a la libertad de los montes
El ciclo concluirá el lunes con la liberación definitiva de las manadas, que regresarán aliviadas a las cumbres de la Serra do Candán para seguir viviendo en libertad.