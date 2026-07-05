Rapa das Bestas de Sabucedo 2026: Caballos y aloitadores desafiaron la ola de calor

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Primer curro de la Rapa das Bestas 2026

El sol del sábado 4 de julio de 2026 se resistía a morir sobre el curro de Sabucedo, proyectando sombras alargadas y doradas sobre la piedra. Son las ocho de la tarde y la atmósfera, cargada por el implacable peso de una jornada de calor extremo, vibra con una tensión silenciosa que envuelve las gradas a la espera del rito inminente amenizado por el baile tradicional gallego.