De la tradición cantonesa a la vanguardia madrileña: arranca la IV Edición del Festival del Dim Sum

Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de la alta cocina oriental con la llegada del periodo estival. Desde el 6 de julio y hasta el próximo día 26, la capital celebra la IV Edición del Festival del Dim Sum. Una cita imprescindible para los amantes del buen comer que, de la mano de la célebre Cerveza Tsingtao y la plataforma tecnológica MiBee, reúne a diez de los restaurantes más prestigiosos de la región para ensalzar la tremenda versatilidad de este icónico bocado.

Una de las propuestas de Cocina Lú para el Festival Dim Sum 2026.

El dim sum —cuyo significado literal evoca el poético acto de 'tocar el corazón'— ha trascendido con creces sus orígenes como acompañamiento del té en las tradicionales casas de la provincia de Cantón, erigiéndose hoy en uno de los platos más universales y dinámicos de la gastronomía global. Durante las próximas tres semanas, los madrileños y visitantes tendrán la oportunidad única de adentrarse en este universo a través de diez templos culinarios donde la maestría en el pliegue y la calidad del producto serán los grandes protagonistas.

Tradición e innovación de autor

La propuesta de esta cuarta edición destaca, por encima de todo, por la absoluta libertad creativa otorgada a los chefs. Los menús diseñados en exclusiva para el festival recogen una sugerente horquilla de precios que oscila entre los 20,80 y los 70 euros, adaptándose a todos los bolsillos y enfoques culinarios.

Los dim sum de Le Chinois.

En el terreno de la ortodoxia y la tradición más purista, los comensales podrán disfrutar del emblemático Xiaolongbao shanghainés elaborado con cerdo ibérico, del delicado Hakao de langostinos con su masa translúcida, o de los clásicos Shaomei y Shumai. Sin embargo, el verdadero atractivo para los paladares más exploradores radica en las propuestas de fusión. La despensa española e iberoamericana se abraza con el vapor oriental en creaciones como el dim sum de pato con trufa, el Jiaozi de ternera y foie, el dumpling de pollo en pepitoria de shiso, o sorpresas tan audaces como el Jiaozi de rabo de toro y el bao al vapor relleno de lomo saltado con crema de rocoto y huevo de codorniz.

Los diez restaurantes participantes

Desde conceptos de alta cocina asiática en el Paseo de la Castellana y el Barrio de Salamanca, hasta puestos de mercado donde desborda el vanguardismo urbano y propuestas periféricas de gran nivel en Boadilla del Monte, estos son los diez establecimientos que componen el cartel oficial de este año:

Bichopalo (calle de Cristóbal Bordiú, 39) – Menú: 50 € | Tel: 91 770 06 63

(calle de Cristóbal Bordiú, 39) – Menú: 50 € | Tel: 91 770 06 63 Cocina Lú (calle de Isabel de Farnesio, 27, Boadilla del Monte) – Menú: 33 € | Tel: 672 701 614

(calle de Isabel de Farnesio, 27, Boadilla del Monte) – Menú: 33 € | Tel: 672 701 614 Dim Sum Market (Paseo del General Martínez Campos, 40) – Menú: 25 € | Tel: 91 053 29 81

(Paseo del General Martínez Campos, 40) – Menú: 25 € | Tel: 91 053 29 81 El Buda Feliz 1974 (calle de Tudescos, 5) – Menú: 29,80 € | Tel: 915 31 95 24

(calle de Tudescos, 5) – Menú: 29,80 € | Tel: 915 31 95 24 El Bund (calle de Arturo Baldasano, 22) – Menú: 30 € | Tel: 91 115 18 13

(calle de Arturo Baldasano, 22) – Menú: 30 € | Tel: 91 115 18 13 Hi Dami (calle de Caballero de Gracia, 12) – Menú: 25,80 € | Tel: 669 458 436

(calle de Caballero de Gracia, 12) – Menú: 25,80 € | Tel: 669 458 436 Le Chinois (calle de María de Molina, 6) – Menú: 70 € | Tel: 91 143 55 12

(calle de María de Molina, 6) – Menú: 70 € | Tel: 91 143 55 12 Tasty Bowl (calle de Arganzuela, 25) – Menú: 20,80 € | Tel: 655 118 346

(calle de Arganzuela, 25) – Menú: 20,80 € | Tel: 655 118 346 Tripea (calle de Vallehermoso, 36 - Puesto 44) – Menú: 60 € | Tel: 646 432 406

(calle de Vallehermoso, 36 - Puesto 44) – Menú: 60 € | Tel: 646 432 406 Zhen (Paseo de la Castellana, 179) – Menú: 68 € | Tel: 910 575 185

El maridaje ideal

Un recorrido gastronómico de estas características requiere de compañeros de viaje a la altura. En esta cuarta edición, el patrocinio líquido corre a cargo de Cerveza Tsingtao. Nacida en 1903 en la ciudad de Qingdao de la mano de colonos alemanes (bajo el nombre original de Germania-Brauerei), Tsingtao es hoy la cerveza más internacional y popular de China. Con una producción que supera los cinco millones de toneladas anuales, este icónico elixir destaca por su color claro, su sutil graduación de 4,7% y un amargor refrescante y delicadamente aromático que, gracias a su baja gasificación, ensalza de manera óptima los matices especiados del dim sum.

Uno de los pases de El Buda Feliz 1974 para el Festival Dim Sum 2026.

La vertiente tecnológica y de apoyo al sector la aporta MiBee, una plataforma digital desarrollada en España concebida para entrelazar a la comunidad asiática con soluciones comerciales locales. Además de su app de servicios, MiBee impulsa decididamente la digitalización hostelera mediante herramientas integradas de vanguardia como MiPOS —su sistema avanzado de gestión para restaurantes— y Legoou, una plataforma clave para la optimización logística de la cadena de suministro de la restauración madrileña.

Tres semanas por adelante para entregarse al formato del bocado perfecto y descubrir por qué el dim sum sigue conquistando los corazones (y los estómagos) de la capital.

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