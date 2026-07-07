El Olimpo de los frutos del mar tiene un nuevo y legítimo soberano. En los acantilados más bravos del Cantábrico y el Atlántico se libra cada día una batalla silenciosa contra el océano, pero este lunes la competición se trasladó a las mesas de la localidad coruñesa de Cedeira. El lote presentado por la cofradía asturiana de Puerto de Vega ha hecho historia al alzarse con el primer premio en el II Campeonato Mundial del Percebe, consolidándose de manera incontestable como el Mejor Percebe del Mundo 2026.

Un miembro del jurado prueba uno de los percebes en el Campeonato Mundial del Percebe.

No era una tarea sencilla. La segunda edición de este prestigioso certamen reunió un despliegue sin precedentes: 26 muestras procedentes de los rincones más selectos del planeta percebeiro. Desde las 17 cofradías canónicas de Galicia —que jugaban en casa tras la victoria de Cedeira el año pasado— hasta delegaciones del País Vasco, Portugal, la Bretaña francesa y las complejas capturas de Marruecos, Mauritania y Senegal. Un crisol de salitre y roca que demostró el indiscutible peso internacional del concurso.

Una cata a ciegas y un jurado seis estrellas

El veredicto se fraguó bajo las estrictas normas del anonimato. Los lotes se presentaron al tribunal sin etiquetas, sin procedencias geográficas que pudieran condicionar el juicio; solo el producto desnudo frente a los sentidos. El jurado evaluó con lupa el aspecto visual, el aroma marino y puro, la firmeza y textura en boca, y ese estallido de yodo indómito que caracteriza al crustáceo perfecto.

Puerto de Vega logró una apabullante calificación de 129 puntos, imponiéndose en una final de infarto donde las diferencias en el podio fueron milimétricas. Cedeira defendió su orgullo local logrando una meritoria medalla de plata, mientras que otra joya marinera de Asturias, Luarca, completó el podio, firmando un doblete histórico para el Principado que reabre el eterno y sano debate gastronómico sobre dónde rompe mejor el mar.

Muestran algunos de los percebes participantes en el Campeonato Mundial del Percebe.

El exigente tribunal estuvo compuesto por grandes titanes de la cocina y el sector gastronómico nacional:

Albert Adrià: La mente vanguardista detrás de Enigma (Barcelona).

La mente vanguardista detrás de Enigma (Barcelona). Bittor Arguinzoniz: El genio absoluto del fuego y el producto en el Asador Etxebarri (Axpe).

El genio absoluto del fuego y el producto en el Asador Etxebarri (Axpe). Javier Olleros: El alma sensible de la cocina marina en Culler de Pau (O Grove).

El alma sensible de la cocina marina en Culler de Pau (O Grove). Diego García: Guardián del mejor producto del mar en Pescaderías Coruñesas y el templo Desde 1911 (Madrid).

Guardián del mejor producto del mar en y el templo Desde 1911 (Madrid). Alfredo Vozmediano: Reputado cronista y periodista gastronómico.

Homenaje al oficio más duro

Más allá del brillo de los galardones y la alta cocina, el campeonato —articulado bajo el lema "El campeonato nacido de la roca"— mantuvo los pies firmes sobre el acantilado. El evento sirvió como un profundo y necesario homenaje a los percebeiros y percebeiras. Hombres y mujeres que, generación tras generación, desafían la muerte y la bravura del océano para arrancar el tesoro de la piedra viva. Su conocimiento de la costa, su experiencia y el riesgo que asumen cada día hacen posible el milagro culinario.

Asistentes al Campeonato Mundial del Percebe.

El inicio de la jornada estuvo marcado por la emotiva proyección de un avance documental que retrata este oficio atávico. Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de La Coruña (entidad organizadora), recordó con acierto el trasfondo de la cita: "Este campeonato pone en valor no solo el percebe como referencia gastronómica, sino también el trabajo de los percebeiros, la cultura y la identidad marinera vinculada a nuestras costas".

Como manda la tradición en las grandes citas de las lonjas gallegas, la jornada culminó con una vibrante nota de solidaridad. Los tres lotes que coronaron el podio mundial fueron objeto de una disputada subasta solidaria, consiguiendo recaudar más de 2.300 euros. Esta cuantía será destinada íntegramente a los programas sociales de Cruz Roja, revalidando el compromiso humano que este certamen abandera desde su concepción.

La cita, amparada por el programa El Paisaje que Sabe de la Diputación de La Coruña, contó con el respaldo incondicional del Ayuntamiento de Cedeira, el Geoparque Cabo Ortegal y el patrocinio de colaboradores clave como Bon Pé Taberna, Estrella Galicia y Mariscos Diego.

El éxito rotundo de esta convocatoria consolida definitivamente al Campeonato Mundial del Percebe como una fecha roja e ineludible en el calendario gastronómico internacional. Cedeira cierra las puertas de su segunda edición mirando ya al horizonte de 2027, año en que promete volver a reunir la excelencia de un producto único en el mundo. De momento, la corona viaja a Asturias: el mejor percebe del planeta se sirve en Puerto de Vega.

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