Bangkok, sus prostitutas y "hackear la vida" viajando: Fabián C. Barrio nos presenta 'La balada de Soi Cowboy'

Este episodio de El Placer de Viajar, conducido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, se centra en una entrevista en profundidad al escritor y exitoso youtuber Fabián C. Barrio con motivo de su última novela, La balada de Soi Cowboy.

Además, una semana más el espacio dedicado a los cruceros cuenta con la participación de Eva Sanchidrián, representante de Mundomar Cruceros que destaca que el norte de Europa y, en concreto, la zona del Báltico, es uno de los destinos culturales más completos y sorprendentes de todo el continente.

Ciudades emblemáticas como Estocolmo, Helsinki, Tallín y Copenhague son mencionadas como paradas indispensables de este trayecto. Además, se subraya que realizar este tipo de viaje en una naviera premium como Princess Cruises permite recorrer estos lugares con la máxima comodidad, evitando las complicaciones logísticas del transporte por tierra y permitiendo a los viajeros disfrutar de una gastronomía cuidada y una atención personalizada.

Posteriormente, el programa acoge en el estudio a Fabián Barrio, quien presenta su última novela titulada La balada de Soi Cowboy, publicada por la editorial Espasa y ambientada en su mayor parte en Bangkok.

Fabián rememora su paso por Libertad Digital, donde trabajó hace años antes de decidir dejarlo todo en 2009 para dar la vuelta al mundo en moto. Su experiencia personal y sus viajes posteriores, especialmente sus visitas al sudeste asiático, sirven de base e inspiración para construir los complejos personajes y la atmósfera de su nueva obra literaria.

Fabián Barrio explica cómo nació la idea de escribir una historia centrada en una prostituta en Bangkok y cuenta cómo el detonante fue un encuentro fortuito durante el festival de las luces en la capital tailandesa, donde una joven que depositaba una barca en el río le confesó que no pedía ningún deseo porque no esperaba nada. El autor detalla el proceso de documentación para el libro, que incluyó numerosas visitas al famoso complejo de Nana Plaza, después de que entrase en contacto con el gerente del lugar, que casualmente es español, y le guió y le ayudó en todo el proceso de documentación del libro y, sobre todo, a conocer de primera mano las vivencias de las mujeres que trabajan en este entorno, que Fabián C. Barrio ha incorporado con gran realismo pero también mucha sensibilidad en su novela.

La conversación gira también en torno a Bangkok, la única ciudad en la que se podía ubicar La balada de Soi Cowboy y que es sin duda uno de los grandes protagonistas del libro. La capital tailandesa aparece, además, reflejada con una brutal intensidad, con unas descripciones que van mucho más allá de lo visual y se adentran en lo físico y lo sensitivo: Fabián logra que el lector viaje por las callejuelas y los tugurios como un turista más.

Para finalizar, el escritor reflexiona sobre su estilo narrativo y su forma de entender la literatura y los viajes. Describe el viaje como una manera de "hackear la vida", permitiendo dilatar el tiempo y escapar de la monotonía cotidiana mediante un constante bombardeo de nuevas sensaciones.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.