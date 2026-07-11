Hay lugares que nacen para rellenar huecos en las guías de tendencias y otros, mucho más interesantes, que aparecen dispuestos a romper el molde y que en pocos meses ya aparecen entre los restaurantes recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. En el codiciado y a veces encorsetado Callejón de Jorge Juan —bautizado como el Callejón de la Moda—, ha abierto sus puertas GranDuke con una idea clara: "Nuestra cocina no tiene etiqueta, si usted tampoco, ¡entre!". Es el único restaurante propiamente dicho de este singular enclave histórico, y su tarjeta de visita es toda una declaración de intenciones: una cocina global, cosmopolita y radicalmente libre, que prescinde de pasaportes para centrarse exclusivamente en la memoria del sabor y la excelencia del producto.

Emiliano Celli y Javier Cobo son el alma de GranDuke.

El escenario recrea el refinado pero canalla salón comedor de un aristócrata del siglo XIX traído al Nueva York actual. Un edificio levantado en su día por orden del marqués de Cubas acoge este reducto de apenas treinta cubiertos, donde las lámparas de araña y la moqueta blanca conviven con guiños irreverentes a la nobleza y cuadros de Vincent Vee que retratan de forma desmitificadora a iconos como el rey Carlos III de Inglaterra o la modelo Kate Moss. La atmósfera invita a lo que el espacio pretende ser: el comedor de una casa privada donde un grupo de amigos se reúne en torno a un banquete sin reglas.

Dos identidades y una cocina sin fronteras

Al frente de los fogones se encuentra un binomio tan inesperado como infalible. Por un lado, el madrileño Javier Cobo, formado en plazas de la envergadura de DSTAgE, Santceloni o A'Barra, quien aporta la precisión contemporánea y un respeto reverencial por los fondos y el recetario ibérico. Por el otro, el romano Emiliano Celli (ex de TOTÓ Madrid), depositario de una cocina rural y ancestral ligada a las tradiciones del centro de Italia, la caza y el pastoreo. Lejos de chocar, ambas visiones se hibridan con naturalidad absoluta.

Espárragos verdes ecológicos con pilpil vegetal y calamares.

Tras una espectacular mantequilla casera de alcaparras que refleja el amor por el producto de temporada y que se acompaña por un pan de masa madre horneado en la propia cocina, la propuesta fluye en una carta corta y sumamente dinámica. Un claro ejemplo de esta feliz alianza son los espárragos verdes ecológicos con pilpil vegetal y calamares. Un entrante soberbio, de rigurosa temporada, donde la textura tersa del espárrago se eleva gracias a la melosidad del pilpil y la finura del cefalópodo.

Lenteja beluga, gamba roja y nata de oveja.

La técnica del guiso y la tradición se dan la mano en las lentejas beluga con gamba roja y nata de oveja; un mar y montaña antológico, donde la legumbre, pequeña y untuosa, se impregna de los jugos del marisco mientras la sutil acidez de la nata redondea el conjunto de forma magistral.

La ascendencia italiana de Celli brilla con luz propia en el tortello de ricotta casera, hierbabuena, mollejas y botarga. Una pasta fresca y al dente donde el frescor de la hierbabuena contrasta con la intensidad de unas mollejas impecablemente fritas y el toque salino y sutilmente amargo de la botarga. Un plato complejo, atrevido y memorable.

El punto cumbre

En el apartado de pescados, destaca el pargo reposado con gazpacho templado de espinaca y espelette. El punto del pescado, con su carne firme y jugosa tras el reposo, encuentra el contrapunto perfecto en la calidez vegetal del gazpacho y el sutilísimo picante del pimiento de Espelette, demostrando que en GranDuke la vanguardia nunca se prioriza sobre el sabor.

Pargo reposado con gazpacho templado de espinaca y espelette.

El festín salado culmina con la opulencia de la papada ibérica glaseada con cítricos y crème fraîche. La untuosidad canalla y crujiente de la papada se aligera gracias al desengrasante natural de los cítricos y los matices lácteos de la crema, logrando un equilibrio impecable. Para el postre, sencillez y pureza: una extraordinaria tarta de chocolate acompañada de nata de oveja, donde destaca la calidad del cacao y ese toque rústico y elegante que aporta la leche de oveja.

La bodega del "Duque" está concebida como un cuaderno de bitácora de viajes. En nuestra visita, armonizamos la velada de forma impecable con dos referencias nacionales de gran personalidad: primero, el vino blanco Hortanza, fresco y con una vibrante acidez ideal para los primeros compases; y posteriormente, el tinto Gazur (un sugerente Ribera del Duero de Telmo Rodríguez), frutal, fluido y sumamente versátil, que escoltó a la perfección la pasta, el pescado graso y la papada ibérica.

El comedor de GranDuke donde te encontrarás como en casa.

Si GranDuke convence porque no engaña es también gracias al excelente trabajo de Jorge Dávila y su equipo. El Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Director de Sala ha vuelto para hacer que la experiencia sea redonda. Nadie como él sabe interpretar lo que quiere cada comensal en cada momento.

En una zona propensa al postureo gastronómico, este escondite del Callejón de Jorge Juan apuesta por la autenticidad, la diversión y una factura técnica impecable a un precio medio más que razonable para el entorno en el que se ubica. Un rincón cosmopolita al que regresar para refugiarse del ruido de la capital.

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Datos de interés

GranDuke

Página web: www.granduke.es

Dirección: Calle de Jorge Juan, 12G (Callejón de Jorge Juan), Madrid

Teléfono: 659 068 355

Horario: Martes a jueves de 13:00h a 00:00h; viernes y sábados de 13:00h a 01:00h; domingos de 12:00h a 18:00h. Cerrado lunes.

Precio medio: 55-65 €

Instagram: @grandukemadrid

Valoración: 9 fogones