Extremadura, punto de encuentro entre dos continentes

Hay historias que no terminan nunca. Historias que atraviesan océanos, generaciones y culturas para seguir latiendo siglos después. La de Extremadura e Iberoamérica es una de ellas. Y hoy tiene nombre propio: Extremestiza, una estrategia que reivindica el mestizaje no como un recuerdo del pasado, sino como una poderosa herramienta para construir el futuro.

Cinco siglos después de aquellos viajes que unieron dos orillas del Atlántico, Extremadura vuelve la mirada hacia América para reconocer todo aquello que permanece vivo: la cultura compartida, la lengua, el patrimonio, la gastronomía, el talento y una identidad común que se ha enriquecido generación tras generación.

Impulsada por la Junta de Extremadura, Extremestiza nace con una vocación pionera: poner en valor el mestizaje desde una perspectiva transversal, cultural, social y económica, ampliando la mirada más allá de la historia para analizar cómo ese legado sigue definiendo quiénes somos hoy.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, impulsora del proyecto Extremestiza. | Junta de Extremadura.

Diez caminos hacia un mismo destino

La investigación histórica constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto. A través de estudios, becas y colaboraciones con universidades e instituciones de España e Hispanoamérica, se profundiza en el conocimiento de una historia común que trasciende las figuras más conocidas para poner el foco en la construcción de una cultura compartida.

Junto a ello, Extremestiza impulsa los llamados Corredores Culturales e Históricos Compartidos, itinerarios que conectan Extremadura con distintos territorios iberoamericanos y que permiten redescubrir un patrimonio material e inmaterial construido durante siglos.

Una vista de Trujillo con la estatua de Francisco Pizarro presidiendo la plaza. | Turismo de Extremadura

La artesanía, la arquitectura, la música o la gastronomía también forman parte de esta narrativa común. Desde técnicas textiles y oficios tradicionales hasta recetas, sonidos y expresiones artísticas que muestran cómo el mestizaje sigue siendo una fuente de creatividad, desarrollo económico e intercambio cultural.

Mujeres que tienen puentes

Adelantadas Extremestiza

Isabel de Moctezuma

Si hay un capítulo especialmente inspirador dentro de Extremestiza es el dedicado al liderazgo femenino, inspirado por Isabel de Moctezuma, madre del mestizaje real porque su descendencia unió formalmente la sangre mexicana con la española, encarnando valores como el diálogo entre culturas, el patrimonio compartido y la construcción de nuevos espacios de convivencia surgidos del mestizaje.

Bajo el nombre de Adelantadas, la iniciativa reconoce a mujeres que contribuyen a fortalecer los lazos entre Extremadura y América desde ámbitos tan diversos como la ciencia, la innovación, la empresa o el compromiso social.

El programa recupera además la memoria de aquellas mujeres pioneras que participaron activamente en la construcción de los vínculos entre ambos continentes y la conecta con referentes actuales que continúan abriendo caminos.

Guadalupe: desde el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Extremadura ha proyectado durante siglos un legado cultural, espiritual y humano que contribuyó a forjar los lazos históricos entre Europa y América y que hoy sigue impulsando el diálogo iberoamericano.

A esta apuesta se suman las Becas Adelantadas, con el objetivo de impulsar nuevas trayectorias de liderazgo femenino dentro del eje Extremadura-América

Con esta propuesta sobre la mesa, la Junta busca transformar la identidad común en un ecosistema de colaboración académica, social y económica. El objetivo final es claro: reafirmar el peso de Extremadura en Hispanoamérica y convertir a la región en un nodo de vanguardia, conectada globalmente pero profundamente anclada en sus raíces históricas.

Las claves del proyecto

Patrimonio compartido · Cooperación internacional · Cultura viva.

Una iniciativa que fortalece los vínculos desde la concordia, el conocimiento y la colaboración.